Новые законы: повышение НДС, эксперимент над самозанятыми и увеличение МРОТ на 117 рублей

В наступившем году в России вступят в силу десятки новых законов. «Реальное время» решило выделить несколько важнейших и рассказать о том, как они изменят жизнь граждан.

Пенсионная реформа



Согласно недавнему опросу «Левада-центра», одним из важнейших событий ушедшего года россияне назвали пенсионную реформу, так что закономерно было бы вынести ее на первый план. Фактически пенсионное законодательство поменялось с 1 января 2019 года, однако следует отметить, что процесс изменения будет поэтапным — с 2019 по 2028 год.

Если в этом году вам исполняется 60 лет (применительно к мужчинам) или 55 лет (применительно к женщинам), то для вас предусмотрен выход на пенсию на полгода позже, то есть в 60,5 и 55,5 лет соответственно. Те, кто достигнет 60- или 55-летия в 2020 году, отправятся на заслуженную пенсию спустя полтора года. Выходить на пенсию в 65 и 60 лет россияне начнут только с 2028 года.

Также стоит подчеркнуть, что пенсионная реформа не затронет нынешних пенсионеров, и им не стоит беспокоиться за пенсионные выплаты или льготы — они будут производиться в прежнем режиме.

Прибавка к пенсии

Вдогонку к пенсионной реформе стоит упомянуть и о росте пенсии. Вместо привычного для неработающих пенсионеров ежегодного повышения пенсий с 1 февраля на величину инфляции, в наступившем году запланировано провести индексацию с 1 января на 7,05%. По прогнозам, в среднем по стране пенсия составит 15,4 тыс. рублей (вместо нынешних 14,4 тысячи). Помимо этого, на 2,4% увеличатся и социальные пенсии, так что их среднегодовой размер составит 9,2 тыс. рублей.

По прогнозам, в среднем по стране пенсия составит 15,4 тыс. рублей (вместо нынешних 14,4 тысячи). Фото Олега Тихонова

Повышение НДС

Еще один федеральный закон, вызвавший бурю негодования у населения, — повышение ставки НДС с 18 до 20% с 1 января текущего года. Это изменение не коснется товаров социального назначения, лекарственных препаратов, а также изделий медицинского назначения — они сохранят льготную ставку в 10%. При этом, доля товаров и услуг, облагаемых базовой ставкой НДС, составляет в потребительской корзине 76%. По оценке Центробанка, негативный эффект от повышения налога будет исчерпан в течение 2019 года.

О росте ставки НДС, в рамках традиционной пресс-конференции, также высказался Владимир Путин: «Во многих странах НДС под 20 процентов и даже больше. У нас тоже он был выше, мы понизили, а сейчас вернулись к 20 процентам. Но так называемая эффективная ставка НДС на самом деле в целом в экономике будет меньше, чем 20 процентов, потому что мы сохранили практически все льготы: льготы по производству лекарств, льготы по производству детских товаров и так далее, и для IT-компаний много всяких льгот сохранено. Поэтому эффективная ставка будет меньше», — заверил президент, но не исключил подорожание ряда товаров и услуг в начале года.

Налоги для самозанятых

Мощный резонанс, в том числе и на уровне нашей республики, вызвало предложение обложить налогом самозанятых. С 1 января в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях для граждан, не работающих по найму и не нанимающих работников, но получающих доход от различных видов деятельности, вводится экспериментальный налоговый режим. При реализации товаров или предоставлении услуг физическим лицам налоговая ставка составит 4% от полученного дохода. Если же вы имеете дело с «юриками», ставка будет несколько выше — 6%. Подсластить пилюлю может то, что участники эксперимента будут освобождены от уплаты НДФЛ и НДС.

При реализации товаров или предоставлении услуг физическим лицам налоговая ставка составит 4% от полученного дохода. Фото Максима Платонова

Самозанятые будут регистрироваться в налоговых органах с помощью специального приложения «Мой налог». Для нежелающих проходить регистрацию, никакой ответственности не предусмотрено. При этом в ФЗ прописаны штрафы за нарушение порядка налогообложения, а также сроков предоставления информации о производимых расчетах в «налоговую». Если вы попались в первый раз, то вам грозит штраф в размере 20% от суммы дохода. Штраф будет увеличен до полной суммы дохода в случае повторного нарушения, совершенного в течение полугода.

В прошлом году на эту тему высказался президент РТ Рустам Минниханов, призвавший органы власти не оказывать давление на самозанятых в связи с принятием закона об эксперименте по их налогообложению: «Призываю все задействованные органы власти избегать бюрократии и сложных процедур, не создавать самозанятым административных барьеров, не оказывать давления. Только в этом случае новый налоговый режим заработает и будет восприниматься гражданами».

Контроль за деньгами дольщиков

Летом — с 1 июля — застройщики должны перейти на эскроу-счета: дольщики будут класть на них деньги при заключении договора участия в долевом строительстве. То есть для строительства домов компании будут использовать банковские кредиты, а доступ к средствам дольщиков они смогут получить только после введения здания в эксплуатацию. Законодатели утверждают, что это делается во благо дольщиков и что цены на новостройки не подскочат. Застройщики же более пессимистичны в прогнозах и считают, что к таким быстрым изменениям не готовы не только строители, но и банки.

Эта тема также не осталась без комментария главы республики. Во-первых, Рустам Минниханов предложил некоторым категориям застройщиков оставить старую схему финансирования: «Надо предусмотреть разрешение застройщику, достраивавшему проблемные объекты и объекты в высокой степени готовности, оставить старую схему финансирования или дать возможность регионам самим определять таких застройщиков». Также президент РТ отметил, что необходимо утвердить порядок поэтапного использования застройщиками средств на эскроу-счетах. По словам Минниханова, в республике разрешение на строительство имеют 109 застройщиков и 54 из них не подходят под новые требования.

Если сейчас в случае отзыва лицензии у кредитной организации, страхованию подлежат только деньги «физиков» и ИП, то теперь государство защитит и субъекты малого бизнеса. Фото Максима Платонова

Бизнес застрахуют от банкротства банков

С 1 января 2019 года средства малых предприятий наконец будут застрахованы от банкротства банков. Если сейчас в случае отзыва лицензии у кредитной организации, страхованию подлежат только деньги «физиков» и ИП, то теперь государство защитит и субъекты малого бизнеса. Величина возмещения — до 1,4 миллиона рублей.

Пособие по безработице и МРОТ вырастут

Также с начала 2019 года вырастут пособия по безработице. Минимальное пособие составит 1,5 тыс. рублей (850 рублей ранее), а максимальное — 8 тыс. рублей (4,9 тыс. рублей ранее). Также с 1 января пособие по безработице для людей предпенсионного возраста будет составлять 11, 3 тыс. рублей.

Вместе с тем, с 1 января на целых 117 рублей будет увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Банк России переведет деньги без комиссии

С января стартует запуск нового сервиса быстрых платежей Банка России, который должен прийти на смену карточным переводам. Данная система позволит осуществлять мгновенные переводы средств клиентам, как одного, так и разных банков по номеру телефона, адресу электронной почты, через соцсети или мессенджеры. Что касается тарифов, то до конца текущего года переводы будут бесплатными. Со временем, комиссия составит по 50 копеек для банка-получателя и банка-отправителя за переводы до 1 тыс рублей, по два рубля за переводы от 1 до 3 тыс. рублей и по 3 рубля за переводы от 6 до 600 тыс. рублей.

С 1 июня в России отменят национальный роуминг. Фото Максима Платонова

Отмена национального роуминга и отключение аналогового ТВ

А с 1 июня в России отменят национальный роуминг. Отметим, что операторы связи занялись этим вопросом и без вступления закона в силу, однако ФЗ все же был необходим, дабы начатое было доведено до конца. Напомним, что в прошлом году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала каждого из операторов «большой четверки» (МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2) на 750 тысяч рублей по делам о национальном роуминге. При этом против реформы роуминга выступили и региональные сотовые операторы, в том числе «Таттелеком». Они считают, что не смогут компенсировать потери из-за оплаты полной стоимости роуминга партнерам в регионах, где не имеют сети.

Также с января Россия поэтапно начнет переходить с аналогового на цифровое телевидение. Ранее «Реальное время» подробно рассказывало о «телевизионной революции»: представители федеральных и республиканских ведомств рассказали, как именно будет осуществляться отключение «аналога» в России и какая помощь будет оказана малоимущим гражданам, а также домохозяйствам, находящимся в зоне неуверенного приема цифрового телевидения. Помимо этого, эксперты обсудили судьбу региональных телекомпаний в условиях отказа от аналогового ТВ.

Продажа невозвратных билетов в поездах

Еще одно интересное нововведение — продажа невозвратных билетов на поездах дальнего следования с января 2019-го. Стоимость такого билета будет ниже, чем у обычного, однако вернуть его можно будет только в следующих случаях: пассажир внезапно заболел или получил травму; умер кто-то из членов семьи; отправление поезда было отменено.