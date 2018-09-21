ФАС оштрафовала «большую четверку» операторов по делам о национальном роуминге

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала каждого из операторов «большой четверки» (МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2) на 750 тысяч рублей по делам о национальном роуминге.

«Проблема национального роуминга решена с марта этого года. Штрафы на операторов связи наложены в сумме порядка 750 тыс. руб. на каждого», — заявил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.



Он также добавил, что в октябре ведомство определит штрафы по делам о внутрисетевом роуминге, говорится в официальном аккаунте ФАС в Twitter.

Добавим, что рассмотрение дел по внутрисетевому роумингу в отношении российских операторов продлено до 28 декабря.