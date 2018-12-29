Казанцам дадут лыжню

Новая трасса пройдет от озер Лебяжьих до ДБО «Солнечный»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Казаньоргсинтез»

С начала будущего года обновленная лыжная трасса будет доступна для казанцев в лесу возле озер Лебяжьих. Она свяжет основной маршрут и ДБО «Солнечный». В «Солнечном» же будет действовать прокат лыж, а также откроется каток с прокатом коньков. Эти зимние развлечения для горожан организовал «Казаньоргсинтез». Подробности — в материале «Реального времени».

Обновленные Лебяжьи озера с новой лыжней

После восстановления Лебяжьих озер работы по обустройству территории здесь продолжаются и в зимнее время. С начала января здесь обновится часть лыжной трассы, которая свяжет основной маршрут вдоль озер и базу «Солнечный», находящуюся ближе к поселку Залесный.

«База отдыха откроется 2 января, но бронировать места в домиках начали уже в ноябре. Сейчас снегоходами готовим лыжню. В этом году она будет проложена в нескольких направлениях: в сторону Юдино и лыжной базы «Динамо». Новая лыжня длиной в три километра и дорожки соединят базу с основной трассой и прогулочной зоной на воссозданных Лебяжьих озерах», — рассказала Халида Кирикмасова, начальник ДБО «Солнечный».

База принадлежит ПАО «Казаньоргсинтез», однако она будет доступна для всех казанцев. Со 2 января здесь откроется прокат лыж и коньков. Аренда комплекта лыж или пары коньков за час будет стоить 120 рублей в час.





База «Солнечный» принадлежит ПАО «Казаньоргсинтез», однако она будет доступна для всех казанцев



Покататься на коньках также можно на территории «Солнечного». Ледовая площадка окружена высокими елями. В этом году возле нее установлены шатры для переодевания.

Отапливаемые корпуса и бильярд

Сама база отдыха «Солнечный» хотя и находится в черте города, и добраться до нее можно обычным рейсовым автобусом, едущим до остановки «Ремплер», фактически расположена в лесу и со всех сторон окружена елями и соснами. Красота природы, чистый воздух и удаленность от города привлекает гостей не только из Казани, но и других городов России. Если летом на ДБО «Солнечный» отдыхают дети работников ПАО «Казаньоргсинтез» и жителей Казани, то зимой база отдыха превращается в зимний рай для любителей активного времяпрепровождения.

В четырех отапливаемых двухэтажных корпусах на 280 мест можно снять комнату на четверых или двоих человек. Для не работающих на «Казаньоргсинтезе» цена составит 700 рублей. Дополнительно можно оплатить трехразовое питание. За 1 тысячу рублей в час отдыхающие могут посетить сауну.

После активного отдыха днем вечером гости загородной базы могут поиграть в настольный теннис или бильярд.

«Мы приезжаем в «Солнечный» как на дачу или к себе домой»

Халида Кирикмасова призналась, что в этом году настоящий ажиотаж на отдых в «Солнечном». Загородную базу посетит детская спортивная школа по плаванию и детская школа по водному поло. Также поступили заявки от постоянных гостей. Бронирование домиков бесплатное, однако записываться лучше заранее. На начало января предварительные заявки оставили около 100 человек. При этом в первую очередь места на проживание предоставляются работникам КОСа.





Загородную базу посетит детская спортивная школа по плаванию и детская школа по водному поло



Фания Першункина отдыхает в «Солнечном» с 2011 года. Она рассказала корреспонденту «Реального времени», что практически каждый год вместе с коллегами из разных городов России они арендуют домики на первую неделю января. «Мы уже привыкли к базе отдыха. После города приятно провести целую неделю в домике, расположенном в сосновом лесу, где свежий воздух и чистый снег. Директор лагеря Халида Кирикмасова всегда гостеприимная и ответственная. Нам нравится, что там поддерживается порядок на кухне, хорошие горничные. Мы приезжаем в «Солнечный» как на дачу или к себе домой коллективом по 20-25 человек», — отметила Фания Першункина. Она также сообщила, что приезжает на базу отдыха во время проводов зимы.

С воодушевлением о «Солнечном» рассказал и Руслан Низамеев, мастер по ремонту оборудования цеха пароснабжения ПАО «Казаньоргсинтез». Он вместе с семьей два-три раза за зимний сезон арендует домик, чтобы покататься на лыжах и коньках. «Отдых у нас проходит очень активно, нам нравится продуманная программа «Солнечного», чистые теплые корпуса, ценовая политика. Раньше мы ездили туда отдыхать вместе с родителями, а сейчас отдыхаем с детьми», — добавил Руслан Низамеев.

Партнерский материал