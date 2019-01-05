«Для меня это позитив, радость». Ижевский дворник рисует картины на набережной пруда
Прославившийся своими произведениями на снегу дворник Семен Бухарин решил сделать подарок всем ижевчанам
Прославившийся на всю страну ижевский дворник, рисующий на снегу, в новогодние праздники творит искусство на набережной городского пруда. Семен Бухарин орудует лопатой и метлой, чтобы создать масштабные картины. Первоначальному плану рисовать на пруду с помощью снегохода помешала погода. О том, как рождается искусство и что именно изображает на снегу Бухарин, — в материале «Реального времени».
«Прилюдно искусство не рождается»
— Когда я один, то все получается, а когда все смотрят — не получается. Прилюдно искусство не рождается, — говорит ижевский дворник-художник Семен Бухарин журналистам, пришедшим посмотреть на его первую тренировку за несколько дней до Нового года.
В этот раз холстом для его произведений является не родной двор лицея, а набережная Ижевского пруда. Изначально предполагалось, что создавать огромные картины Бухарин будет на самом пруду, но планам помешала погода, применять Бухарин хотел не только лопату и метлу, но и снегоход. Эту технику он только осваивает.
— У меня машина — 67 лошадиных сил, а это — 167. Столько лошадиных сил из-под меня! Мощная техника. Я, конечно, все в свое время уже попробовал, и мотоцикл, и квадроцикл. Но машина — это мое, — рассказывает он.
В 2013 году Семен Бухарин стал самым известным в России дворником, после того как его картины на снегу попали в интернет. Это и зимние пейзажи, и иллюстрации к известным литературным произведениям, и просто узоры. После триумфального выступления ижевской фигуристки Алины Загитовой на Олимпиаде в феврале он изобразил ее на своей новой картине.
«Ну как для чего? Людям нравится и мне нравится»
Художественному искусству он обучался в училище, но так никогда по этой специальности и не работал. Трудился на шахте, в пожарной охране, в строительстве. Так получилось, что творить искусство он начал уже, когда вышел на пенсию и устроился на работу дворником в ижевский лицей №25. Одним из первых произведений стала картина красками на пристрое к лицею. Активно помогал как декоратор в оформлении школы к разным праздникам, однако все-таки главный интерес всегда был именно к его живописи на снегу.
В 2016 году Семен Бухарин даже получил французскую премию «Сирано» от французской газеты Le Courrier de Russie, которая издается в Москве. Ежегодно эту награду вручают выдающимся личностям России. Дворника Семена Бухарина признали «Художником года». Эту же премию в том году, кстати, получила и казанская писательница Гузель Яхина, автор произведения «Зулейха открывает глаза».
Для чего он творит? У Семена Бухарина незамысловатый ответ:
— Ну как для чего? Людям нравится и мне нравится. Главные мои эксперты это мои дети, — рассказывает дворник, имея в виду, конечно, учащихся лицея. — Они получают удовольствие, а для меня это позитив, радость. Надоели — по телевизору посмотришь — одни воинственные эти дебаты идут и идут…
«Ученики выходят, стараются, что попало рисуют»
Учащиеся как в лицее №25, где он работал ранее, так и в лицее-интернате в микрорайоне «Столичный», куда он перебрался, чтобы поближе к дому, с большим интересом относятся к увлечению дворника.
— Конечно, выбегают, говорят: «Мы тоже хотим научиться». Я сейчас открытые уроки веду по искусству по наложению красок для старшеклассников. Выходят, стараются, что попало рисуют, потом мне приходится от этих рисунков избавляться, — улыбаясь, рассказывает Бухарин. — Даже на пруду иногда такую живопись увидишь… Один раз прихожу, мне говорят, там такие и такие картины. Я по-быстрому, пока уроки не начались, поправил. Там жирафы и слоны были, а я все поправил, и получилась такая Африка веселая, — рассказывает Бухарин.
В «Инстаграме» есть страничка, посвященная творчеству Семена Бухарина, хотя сам он ее не ведет, даже не знает, кто ее создал. Говорит, возможно, кто-то из учеников или учителей.
«Заранее иногда во сне видишь»
Темы рисунков на снегу рождаются спонтанно. Ему сложно творить «под диктовку», рассказывает автор.
— Заранее иногда во сне видишь. Порой натуральные сны можно нарисовать. А когда и просыпаешься, одним глазом орнамент хороший увидел на своих шторах. Почему бы не сделать? — говорит Бухарин.
В эти новогодние дни, с 1 по 7 января, он творит искусство на набережной Ижевского пруда. Столь масштабную акцию Бухарин проводит впервые. 1 января свой рисунок он посвятил году свиньи, 2 января изобразил знаменитого земляка — композитора Петра Чайковского. 3 января ижевский художник-дворник вдохновлялся сказкой «По щучьему велению» — на набережной появился Емеля на печи, щука и слова «Выль арен!» — «С новом годом» на удмуртском. 4 января Семен Бухарин изобразил легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, который жил и работал в Ижевске. В 2019 году будет отмечаться его столетие.
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