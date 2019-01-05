«Для меня это позитив, радость». Ижевский дворник рисует картины на набережной пруда

Прославившийся своими произведениями на снегу дворник Семен Бухарин решил сделать подарок всем ижевчанам

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Прославившийся на всю страну ижевский дворник, рисующий на снегу, в новогодние праздники творит искусство на набережной городского пруда. Семен Бухарин орудует лопатой и метлой, чтобы создать масштабные картины. Первоначальному плану рисовать на пруду с помощью снегохода помешала погода. О том, как рождается искусство и что именно изображает на снегу Бухарин, — в материале «Реального времени».

«Прилюдно искусство не рождается»

— Когда я один, то все получается, а когда все смотрят — не получается. Прилюдно искусство не рождается, — говорит ижевский дворник-художник Семен Бухарин журналистам, пришедшим посмотреть на его первую тренировку за несколько дней до Нового года.

В этот раз холстом для его произведений является не родной двор лицея, а набережная Ижевского пруда. Изначально предполагалось, что создавать огромные картины Бухарин будет на самом пруду, но планам помешала погода, применять Бухарин хотел не только лопату и метлу, но и снегоход. Эту технику он только осваивает.

— У меня машина — 67 лошадиных сил, а это — 167. Столько лошадиных сил из-под меня! Мощная техника. Я, конечно, все в свое время уже попробовал, и мотоцикл, и квадроцикл. Но машина — это мое, — рассказывает он.

В 2013 году Семен Бухарин стал самым известным в России дворником, после того как его картины на снегу попали в интернет. Это и зимние пейзажи, и иллюстрации к известным литературным произведениям, и просто узоры. После триумфального выступления ижевской фигуристки Алины Загитовой на Олимпиаде в феврале он изобразил ее на своей новой картине.

1 января свой рисунок он посвятил году свиньи



«Ну как для чего? Людям нравится и мне нравится»

Художественному искусству он обучался в училище, но так никогда по этой специальности и не работал. Трудился на шахте, в пожарной охране, в строительстве. Так получилось, что творить искусство он начал уже, когда вышел на пенсию и устроился на работу дворником в ижевский лицей №25. Одним из первых произведений стала картина красками на пристрое к лицею. Активно помогал как декоратор в оформлении школы к разным праздникам, однако все-таки главный интерес всегда был именно к его живописи на снегу.

В 2016 году Семен Бухарин даже получил французскую премию «Сирано» от французской газеты Le Courrier de Russie, которая издается в Москве. Ежегодно эту награду вручают выдающимся личностям России. Дворника Семена Бухарина признали «Художником года». Эту же премию в том году, кстати, получила и казанская писательница Гузель Яхина, автор произведения «Зулейха открывает глаза».

Для чего он творит? У Семена Бухарина незамысловатый ответ:

— Ну как для чего? Людям нравится и мне нравится. Главные мои эксперты это мои дети, — рассказывает дворник, имея в виду, конечно, учащихся лицея. — Они получают удовольствие, а для меня это позитив, радость. Надоели — по телевизору посмотришь — одни воинственные эти дебаты идут и идут…

3 января ижевский художник-дворник вдохновлялся сказкой «По щучьему велению»



«Ученики выходят, стараются, что попало рисуют»

Учащиеся как в лицее №25, где он работал ранее, так и в лицее-интернате в микрорайоне «Столичный», куда он перебрался, чтобы поближе к дому, с большим интересом относятся к увлечению дворника.

— Конечно, выбегают, говорят: «Мы тоже хотим научиться». Я сейчас открытые уроки веду по искусству по наложению красок для старшеклассников. Выходят, стараются, что попало рисуют, потом мне приходится от этих рисунков избавляться, — улыбаясь, рассказывает Бухарин. — Даже на пруду иногда такую живопись увидишь… Один раз прихожу, мне говорят, там такие и такие картины. Я по-быстрому, пока уроки не начались, поправил. Там жирафы и слоны были, а я все поправил, и получилась такая Африка веселая, — рассказывает Бухарин.

В «Инстаграме» есть страничка, посвященная творчеству Семена Бухарина, хотя сам он ее не ведет, даже не знает, кто ее создал. Говорит, возможно, кто-то из учеников или учителей.

4 января Семен Бухарин изобразил легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, который жил и работал в Ижевске



«Заранее иногда во сне видишь»

Темы рисунков на снегу рождаются спонтанно. Ему сложно творить «под диктовку», рассказывает автор.

— Заранее иногда во сне видишь. Порой натуральные сны можно нарисовать. А когда и просыпаешься, одним глазом орнамент хороший увидел на своих шторах. Почему бы не сделать? — говорит Бухарин.

В эти новогодние дни, с 1 по 7 января, он творит искусство на набережной Ижевского пруда. Столь масштабную акцию Бухарин проводит впервые. 1 января свой рисунок он посвятил году свиньи, 2 января изобразил знаменитого земляка — композитора Петра Чайковского. 3 января ижевский художник-дворник вдохновлялся сказкой «По щучьему велению» — на набережной появился Емеля на печи, щука и слова «Выль арен!» — «С новом годом» на удмуртском. 4 января Семен Бухарин изобразил легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, который жил и работал в Ижевске. В 2019 году будет отмечаться его столетие.

В эти новогодние дни, с 1 по 7 января, он творит искусство на набережной Ижевского пруда

