«В России так расти нельзя!»: обыски в сети «Красное&Белое» связали с заказом конкурентов

Сама компания сообщила об итогах визитов силовиков, опровергла проверки в Татарстане и могла за день потерять 2,5—3 млрд рублей

Рынок ретейла всколыхнули новости об обысках в группе компаний «Красное&Белое». Накануне утром сотрудники ФНС, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа с автоматами ворвались в офисы К&Б в Москве и Челябинске, а также на все склады компании в регионах. Сообщалось, что силовики проверяли и объекты в Казани. По данным источников, сеть алкомаркетов заподозрили в уклонении от уплаты налогов и продаже контрафактного алкоголя. В группе компаний Сергея Студенникова нашему изданию подтвердили факт обысков и сообщили результаты: контрафакт не найден, все точки снова работают. Зачем силовики устроили «маски-шоу» и что за ним скрывается — подробнее в комментариях экспертов «Реального времени» и участников рынка.

«Если не выкарабкаемся, то хотя бы вас порадуем»

Обыски у самого быстрорастущего российского ретейлера — сети алкомаркетов «Красное&Белое» долларового миллиардера Сергея Студенникова — начались накануне рано утром и продолжались до позднего вечера. Силовики в масках и с автоматами проверяли московские и челябинские офисы К&Б, а также все региональные склады компании, в том числе и в Казани, сообщили в ряде СМИ. По словам сотрудников склада в Екатеринбурге, омоновцы «залетели и положили всех на землю», а потом «согнали» более 300 человек в столовую, где продержали весь день, запрещая есть.

Проверяющие изъяли документы, технику и алкоголь на экспертизу. Компанию подозревали в продаже контрафактной продукции. Кроме того, источники в правоохранительных органах связали обыски с уголовным делом в отношении сети о неуплате налогов. Одно из основных юрлиц группы компаний — ООО «Абсолют» — сейчас оспаривает в челябинском арбитраже претензии налоговиков почти на 2 млрд рублей. Правда, глава местного УФНС сообщил, что у К&Б нет долгов в регионе.

Сеть «Красное&Белое» принадлежит семье челябинского предпринимателя Сергея Студенникова. Фото rbk.ru

Вечером в день обысков в К&Б заявили, что работа полностью парализована, хотя магазины продолжали работать. Сегодня в компании нашему изданию подтвердили факт обысков и сообщили результаты:

— Обыски на складах и в офисе завершены. По итогам данных мероприятий в офисе и на всех складах была изъята документация на товар, произведен осмотр зданий и помещений, в результате чего факт хранения и реализации контрафактной алкогольной продукции установлен не был. Магазины, склады и офисы работают сегодня в штатном режиме, — заверил «Реальное время» официальный представитель компании «Красное&Белое».

После обысков в алкогольных магазинах компания объявила скидки на весь ассортимент. «Если не выкарабкаемся, то хотя бы вас порадуем перед Новым годом», — пояснили потребителям свое решение в соцсетях представители К&Б.

«У нас все нормально, никто у нас ничего не опечатал»

Сеть «Красное&Белое» принадлежит семье челябинского предпринимателя Сергея Студенникова. Он владеет 54 зарегистрированными в разных регионах страны фирмами в составе алкогольного холдинга. Свой первый магазин К&Б Студенников открыл в 2006 году, а через десять лет вошел в топ-200 богатейших российских бизнесменов с состоянием в 400 млн долларов. Его компания была в числе самых быстрорастущих бизнесов страны, открывая по 100 точек ежемесячно. На сегодня сеть входит в десятку крупнейших продовольственных сетей в стране, а сам Студенников находится на 115-й строчке в списке богатейших людей России по версии Forbes с состоянием $950 млн. Bloomberg также включил Студенникова в список долларовых миллиардеров, назвав К&Б самым быстрорастущим российским ретейлером.

К&Б работала в нижнем ценовом сегменте в формате магазинов у дома и торговала не только алкоголем — почти треть ассортимента приходилась на бакалею, кондитерские изделия, а также молочную, мясную продукцию и категорию «нон-фуд». Фото otzovichka.ru

О приходе в Татарстан компании «Красное&Белое» стало известно в начале 2017 года. К тому времени сеть присутствовала в 40 регионах и состояла из 4 тысяч торговых точек. К&Б работала в нижнем ценовом сегменте в формате магазинов у дома и торговала не только алкоголем — почти треть ассортимента приходилась на бакалею, кондитерские изделия, а также молочную, мясную продукцию и категорию «нон-фуд». На сегодня сеть насчитывает 94 магазина в 30 населенных пунктах республики. По данным телеграм-канала Mash со ссылкой на источник в силовых структурах, обыски прошли на многих объектах сети, в том числе и в Казани. Однако в татарстанских офисах К&Б это опровергли:

— Все это дезинформация, ничего такого не было. У нас все нормально, никто у нас ничего не опечатал, никакие документы не забирал. То, что произошло вчера, было на территории Урала. Нас это вообще никаким образом не затрагивает. В Татарстане обысков не было, мы работаем в штатном режиме, — сообщил «Реальному времени» региональный представитель сети «Красное&Белое» в Татарстане Михаил Захаров.

«Была бы это региональная сеть, не лезла бы за пределы Урала, ну и плюнули бы на нее!»

Участники рынка и эксперты по-разному оценивают ситуацию с обысками в этой сети. Кто-то считает, что налоги — лишь предлог для преследования, истинные же мотивы в том, что не всем нравилось, как быстро растет бизнес Студенникова. Правда, его конкуренты в этой связи высказываются осторожно и желают успехов К&Б:

— Мы удивлены, что в крупной и стабильной компании произошла подобная ситуация. «Красное&Белое» — сильный игрок в нашем бизнесе, работающий с 2000-х годов, и о какой-то внезапной экспансии говорить не приходится. Жаль, что все это случилось в пик новогодних продаж, и желаем нашим партнерам по рынку скорейшей стабилизации всех процессов! — прокомментировал ситуацию «Реальному времени» Артем Борисов, коммерческий директор сети «Глобус Маркет».

Брокеры по коммерческой недвижимости также отмечают активный рост компании в Казани и других городах республики:

— По заходу в Татарстан у К&Б была очень длительная пауза. По объективным причинам не могли открыться — не было лицензии на алкоголь, и ассортимент был ограниченным. Но они провели большую предварительную работу, искали помещения, заранее обговаривали заключение договоров. Как только получили лицензию, сразу стали открываться. И двигаются очень активно, потому что условия по аренде дают хорошие. Причем уровень ремонта помещений у них на порядок выше, чем у других. У них дорогая плитка и панели, то есть они хорошо вкладываются в бизнес. Это не однодневки, которым лишь бы отвоевать место и уйти. Они работают активно и интересно, и мы с ними сейчас ведем переговоры по нескольким объектам, — отметил замдиректора АН «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев.

— Обыски в принципе парализовали работу компании. Искали контрафакт и налоговые преступления. Кто заказал — возможно, конкуренты или недоброжелатели. Нельзя забывать, что компания еще и судится по налогам — к ней претензии почти на 2 млрд рублей. В итоге никакого контрафакта не нашли, документацию изъяли, все помещения осмотрели. И офисы, и склады К&Б уже вчера вечером заработали. Сейчас все хорошо. Параллельно прошла оплата налогов, все погашено, долгов нет. «Маски» просто подтолкнули компанию, — считает Диана Нургалиева, директор Агентства регионального развития.

Вадим Дробиз, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА», как раз из тех экспертов, что связывает обыски в офисах Студенникова со стремительной экспансией компании на рынке:

— Что такое сеть «Красное&Белое»? Это самая быстроразвивающаяся сеть в России. В прошлом году оборот 215 млрд плюс 50% к 2016 году, в этом году рост шел плюс 40%. В России так расти нельзя! Ты слишком заметен. Говорят о претензиях по налогам. Ну, пожалуйста, решайте их через суд. Какие-то вопросы с контрафактом — не думаю, это маловероятно. Там работает система ЕГАИС. Так что налоги и контрафакт — это только поводы для проверки, — отметил Дробиз.

Обыски парализовали работу сети, а, по словам Дробиза, один день простоя на предновогодней неделе стоит десяти обычных и минимум 2,5—3 млрд рублей потерь: «Они бы в этот день продали как раз на эту сумму продукции, но продаж не было». Эксперт полагает, что в проблемах К&Б прежде всего заинтересован весь остальной рынок.

— Сеть мешает абсолютно всем в системе российского ретейла. К&Б демпингует, у сети самые низкие цены на алкоголь в России. За счет чего они живут, я не знаю. Мне кажется, они чуть ли не в минус работают при таких наценках. Несмотря на то, что они начинали как алкогольная сеть, сегодня они алкогольно-продуктовый дискаунтер — 45% оборота по продуктам. Может, на продуктах и зарабатывают, судя по всему, ну нет у них денег так безудержно открывать магазины, а они их открывают, — пояснил Вадим Дробиз.

В чем секрет Студенникова, собеседник издания не знает, но напомнил, как еще в 2005 году была создана программа поддержки российского ретейла, «где было прописано, как ретейл передушит все прочие магазины, причем это будут 4—5 компаний». Они должны были поэтапно к 2025—2030 годам занять половину продовольственного рынка страны. Так, по мнению Дробиза, и произошло. «Этим крупным 5—6 федеральным компаниям сеть «Красное&Белое» своим быстрым развитием однозначно мешает, перешла дорогу. Была бы это региональная сеть, не лезла бы за пределы Урала, ну и плюнули бы на нее. Но она своими амбициями нарушила планы федерального и государственного ретейла, ведь сейчас и он активно формируется», — подытожил эксперт, приведя в пример покупку «Магнита» банком ВТБ.