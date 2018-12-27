В сети «Красное&Белое» подвели итоги обысков: контрафакта нет

Сегодня в компании «Красное&Белое» прокомментировали «Реальному времени» результаты обысков. Напомним, силовики пришли на объекты КБ в Московской области, Челябинске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Уфе и Воронеже. В ходе обысков изымалась документация, некоторые склады были опечатаны. Однако на сегодня все эти мероприятия завершены, сообщили в сети алкомаркетов:

— Обыски на складах и в офисе завершены. По итогам данных мероприятий в офисе и на всех складах была изъята документация на товар, произведен осмотр зданий и помещений, по итогам чего факт хранения и реализации контрафактной алкогольной продукции установлен не был. Магазины, склады и офисы работают сегодня в штатном режиме, — сообщил нашему изданию официальный представитель компании «Красное&Белое».

По данным источников, проверки были связаны с возможным уходом компании от налогов и поиском контрафактного алкоголя.



