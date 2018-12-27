«Автомобилист» не догнать? У «Ак Барса» непростые времена
Казанцы проиграли три из четырех последних матчей
После затяжной победной серии до декабрьского перерыва «Ак Барс» к концу месяца подходит явно не в своей тарелке. К старой проблеме с неуверенной игрой в третьем периоде добавилась новая, связанная с дисциплиной. О том, как «барсы» провалили сразу два гостевых матча с командами не из разряда «топ», — в материале «Реального времени».
Фазлеева видят усилением уже сейчас
Сегодня в КХЛ наступает трансферный дедлайн, и «Ак Барс» еще должен будет объявить о точечных усилениях. Пока что из слухов подтвердилось только возвращение нападающего Раделя Фазлеева. Мы подробно рассказывали об этом переходе еще на прошлой неделе. А вот как прокомментировал трансфер генеральный менеджер клуба Рафик Якубов:
— Рады, что воспитанник «Ак Барса» вернулся в родной клуб. Радель — молодой нападающий с большим опытом игры на взрослом уровне, который способен сыграть и в центре, и на фланге. Подписание контракта с Фазлеевым вписывается в стратегию развития клуба, к тому же его переход позволит «Ак Барсу» увеличить глубину состава перед плей-офф.
Из этих слов Якубова следует, что на молодого нападающего будут рассчитывать уже сейчас. Но сколько игр Раделю дадут сыграть в этом сезоне? Учитывая, что «Ак Барс» не имеет за собой застолбленного первого места в Восточной конференции, количество поражений в последнее время возросло, а на финише «регулярки» будет не до экспериментов, даже десять сыгранных Фазлеевым матчей станут для него большим успехом.
Билялетдинову будет ассистировать Дарья Миронова
Накануне стали известны главные тренеры команд на Матче всех звезд в Казани. Игровой ростер от «Ак Барса» на это мероприятие крайне скуп (вратарь Подъяпольский и защитник Постма), так что назначение Зинэтулы Билялетдинова на пост тренера дивизиона Харламова прогнозировалось. Ранее тренер «Ак Барса» позволял себе находить уважительные причины, чтобы не приезжать, например, на Матч звезд в Уфу. Но отказываться от мероприятия в столице Татарстана уже не вариант.
— Стать участником Матча звезд КХЛ — большая честь, — сказал Билялетдинов. — Особенно учитывая тот факт, что пройдет он в Казани — городе, с которым меня многое связывает. С радостью приму участие в этом ярком мероприятии. Надеюсь, что участники Матча звезд смогут подарить любителям хоккея искренние эмоции, которые пригодятся всем нам в предстоящем плей-офф.
В прошлом году в Астане главным тренерам клубов КХЛ ассистировали девушки — представительницы телевизионной журналистики. Особенно хорошо вошли в образ на тот момент корреспондентка микст-зоны домашних матчей «Трактора» Софья Гудим, а также Наталья Кларк. В этом году Билялетдинову будет ассистировать знойная Дарья Миронова с «Матч ТВ». Официально об этом лига еще не объявила, но напарник Дарьи по передаче «Игра в тело» Павел Лысенков уже обмолвился об этом в своем «Твиттере».
С одной стороны, привычно хмурый и немногословный Зинэтула Хайдярович — не самый очевидный вариант для Матча звезд. С другой, все, кто хорошо знает тренера, понимают, что его угрюмость — это маска, за которой скрывается вполне живой и эмоциональный человек. Добавим тот факт, что Билялетдинов был тренером еще на первом Матче звезд в истории российского хоккея, который прошел почти двадцать лет назад — в декабре 1999-го в Новокузнецке. Наверняка это будет как-то обыграно на предстоящем «звездном» матче в Казани и главный тренер «Ак Барса» поностальгирует и расскажет какие-то интересные истории из прошлого.
Дисциплина под вопросом
Перед гостевым матчем с «Сочи» старший тренер команды Александр Смирнов заострил внимание на том, что «Ак Барсу» нужно в первую очередь сыграть дисциплинированно в обороне:
— К сожалению, в Минске мы допустили ошибки, которые позволяли сопернику проводить быстрые контратаки. Может быть, это было связано с тем, что хотели отыграться, было очень много желания, поэтому где-то рисковали. Мы поговорили с ребятами, сегодня нужно просто исключить все эти моменты.
— «Сочи» очень результативно играет у себя дома. Главное — надежно сыграть в обороне сегодня?
— «Сочи» играет в атакующий хоккей, игроки хорошо двигаются, создают много моментов. Нам нужно грамотно сыграть в обороне и сделать поправки на те моменты, о которых мы говорили.
Первый же период в Сочи показал, что работу над ошибками казанцам провести не удалось. Ранее ее не удалось провести после конфуза в матче с «Магниткой», но в игре с «Трактором» довести встречу до победы все же получилось. Сейчас уже можно говорить не о случайном сбое, а о настоящих проблемах, с которыми сталкиваются «барсы», так как ни минское «Динамо», ни «Сочи» не являются «топами» КХЛ. Фактор гостевых встреч тоже не должен сильно смущать — в игре с южанами на трибунах дворца спорта «Большой» было чуть более пяти тысяч зрителей. И это официальная цифра — визуально их было не больше, чем на некоторых матчах «Куньлуня» в Китае.
Основная проблема, которая вскрылась накануне, — дисциплина. Неоправданные удаления в первом периоде (их было сразу три) заставили тратить много сил на игру в своей зоне. Но анекдотичность ситуации в том, что «Ак Барс» пропустил не в тот момент, когда играл в меньшинстве, а когда имел на одного игрока больше — это Денис Мосалев открыл счет в матче. Во втором периоде ситуация повторилась — все те же три удаления от «барсов», два из которых за подножки на ровном месте.
Лукоянов — герой меньшинства, Подъяпольский — герой концовки
Но на помощь пришел один из лучших игроков «Ак Барса» в этом сезоне. Артем Лукоянов проводит, без преувеличения, фантастическую «регулярку», наколотив уже больше десяти шайб, что ранее в его карьере было потолком результативности. Однажды Артем даже пошутил: «Нашему звену не дают играть в большинстве — приходится забивать в меньшинстве». В матче с «Сочи» Лукоянов как голодный хищник бросился на жертву-шайбу и убежал с ней от борта к воротам Шикина, легко перехитрив последнего.
Второй гол в матче в меньшинстве и 1:1 открывали новую интригу, но по игре «Ак Барса» было заметно, что команде не хватает ни свежести, ни эмоций. Свежести в ближайшее время вряд ли прибавится — новогодних каникул у казанцев практически не будет, а вот с эмоциями срочно нужно что-то делать. Особенно это касается звена легионеров, которое, похоже, затянуло с празднованием католического Рождества. А вышли вперед сочинцы после глупого удаления Кары и точного броска воспитанника казанской школы Станислава Бочарова в большинстве.
В третьем периоде «Ак Барс» по инерции побежал вперед, но каким-то чудом не пропустил сразу два гола после контратак хозяев. Здорово в эти минуты выглядел Подъяпольский, сменщиком которого в этой игре был не Эмиль Гарипов, а Александр Шарыченков. Появиться на льду ему не довелось, а вот Владиславу пришлось покинуть свои владения аж за три минуты до конца матча. Это очень не похоже на Билялетдинова — обычно вратаря наставник «барсов» меняет крайне неохотно и «безопасно», но тут рисковать вынуждал ход игры — на 47-й минуте защитник Щитов сделал счет 3:1 в пользу «Сочи», а вратарь Шикин получил удаление за задержку игры. За эти три минуты при игре «шесть на четыре» «барсы» создали несколько моментов, но не забили, снова проиграв. Третий раз за четыре встречи.
С учетом того, что «Автомобилист», на какое-то время сбавивший обороты, снова набрал ход и оторвался от «Ак Барса» уже на семь очков (имея один матч в запасе), шансы побороться за первое место на Востоке заметно снизились. А следующий соперник у казанского клуба — лидер Запада московский ЦСКА. Вполне вероятно, что в этой игре вскроются новые проблемы.
Справка
Сочи — Ак Барс — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
- 1:0 — 19 Мосалев (Александров)
- 1:1 — 34 Лукоянов (Марков)
- 2:1 — 36 Бочаров (Йокипакка, Пайгин)
- 3:1 — 47 Щитов (Рыков, Бакош)
комментарии