«Автомобилист» не догнать? У «Ак Барса» непростые времена

Казанцы проиграли три из четырех последних матчей

После затяжной победной серии до декабрьского перерыва «Ак Барс» к концу месяца подходит явно не в своей тарелке. К старой проблеме с неуверенной игрой в третьем периоде добавилась новая, связанная с дисциплиной. О том, как «барсы» провалили сразу два гостевых матча с командами не из разряда «топ», — в материале «Реального времени».

Фазлеева видят усилением уже сейчас

Сегодня в КХЛ наступает трансферный дедлайн, и «Ак Барс» еще должен будет объявить о точечных усилениях. Пока что из слухов подтвердилось только возвращение нападающего Раделя Фазлеева. Мы подробно рассказывали об этом переходе еще на прошлой неделе. А вот как прокомментировал трансфер генеральный менеджер клуба Рафик Якубов:

— Рады, что воспитанник «Ак Барса» вернулся в родной клуб. Радель — молодой нападающий с большим опытом игры на взрослом уровне, который способен сыграть и в центре, и на фланге. Подписание контракта с Фазлеевым вписывается в стратегию развития клуба, к тому же его переход позволит «Ак Барсу» увеличить глубину состава перед плей-офф.

Из этих слов Якубова следует, что на молодого нападающего будут рассчитывать уже сейчас. Но сколько игр Раделю дадут сыграть в этом сезоне? Учитывая, что «Ак Барс» не имеет за собой застолбленного первого места в Восточной конференции, количество поражений в последнее время возросло, а на финише «регулярки» будет не до экспериментов, даже десять сыгранных Фазлеевым матчей станут для него большим успехом.

Радель — молодой нападающий с большим опытом игры на взрослом уровне, который способен сыграть и в центре, и на фланге. Фото ak-bars.ru



Билялетдинову будет ассистировать Дарья Миронова



Накануне стали известны главные тренеры команд на Матче всех звезд в Казани. Игровой ростер от «Ак Барса» на это мероприятие крайне скуп (вратарь Подъяпольский и защитник Постма), так что назначение Зинэтулы Билялетдинова на пост тренера дивизиона Харламова прогнозировалось. Ранее тренер «Ак Барса» позволял себе находить уважительные причины, чтобы не приезжать, например, на Матч звезд в Уфу. Но отказываться от мероприятия в столице Татарстана уже не вариант.

— Стать участником Матча звезд КХЛ — большая честь, — сказал Билялетдинов. — Особенно учитывая тот факт, что пройдет он в Казани — городе, с которым меня многое связывает. С радостью приму участие в этом ярком мероприятии. Надеюсь, что участники Матча звезд смогут подарить любителям хоккея искренние эмоции, которые пригодятся всем нам в предстоящем плей-офф.

В прошлом году в Астане главным тренерам клубов КХЛ ассистировали девушки — представительницы телевизионной журналистики. Особенно хорошо вошли в образ на тот момент корреспондентка микст-зоны домашних матчей «Трактора» Софья Гудим, а также Наталья Кларк. В этом году Билялетдинову будет ассистировать знойная Дарья Миронова с «Матч ТВ». Официально об этом лига еще не объявила, но напарник Дарьи по передаче «Игра в тело» Павел Лысенков уже обмолвился об этом в своем «Твиттере».

В этом году Билялетдинову будет ассистировать знойная Дарья Миронова с «Матч ТВ». Фото khl.ru

С одной стороны, привычно хмурый и немногословный Зинэтула Хайдярович — не самый очевидный вариант для Матча звезд. С другой, все, кто хорошо знает тренера, понимают, что его угрюмость — это маска, за которой скрывается вполне живой и эмоциональный человек. Добавим тот факт, что Билялетдинов был тренером еще на первом Матче звезд в истории российского хоккея, который прошел почти двадцать лет назад — в декабре 1999-го в Новокузнецке. Наверняка это будет как-то обыграно на предстоящем «звездном» матче в Казани и главный тренер «Ак Барса» поностальгирует и расскажет какие-то интересные истории из прошлого.

Дисциплина под вопросом

Перед гостевым матчем с «Сочи» старший тренер команды Александр Смирнов заострил внимание на том, что «Ак Барсу» нужно в первую очередь сыграть дисциплинированно в обороне:

— К сожалению, в Минске мы допустили ошибки, которые позволяли сопернику проводить быстрые контратаки. Может быть, это было связано с тем, что хотели отыграться, было очень много желания, поэтому где-то рисковали. Мы поговорили с ребятами, сегодня нужно просто исключить все эти моменты.

— «Сочи» очень результативно играет у себя дома. Главное — надежно сыграть в обороне сегодня?

— «Сочи» играет в атакующий хоккей, игроки хорошо двигаются, создают много моментов. Нам нужно грамотно сыграть в обороне и сделать поправки на те моменты, о которых мы говорили.

Первый же период в Сочи показал, что работу над ошибками казанцам провести не удалось. Ранее ее не удалось провести после конфуза в матче с «Магниткой», но в игре с «Трактором» довести встречу до победы все же получилось. Сейчас уже можно говорить не о случайном сбое, а о настоящих проблемах, с которыми сталкиваются «барсы», так как ни минское «Динамо», ни «Сочи» не являются «топами» КХЛ. Фактор гостевых встреч тоже не должен сильно смущать — в игре с южанами на трибунах дворца спорта «Большой» было чуть более пяти тысяч зрителей. И это официальная цифра — визуально их было не больше, чем на некоторых матчах «Куньлуня» в Китае.

Лукоянов как голодный хищник бросился на жертву-шайбу и убежал с ней от борта к воротам Шикина. Фото ak-bars.ru/Ильнар Тухбатов

Основная проблема, которая вскрылась накануне, — дисциплина. Неоправданные удаления в первом периоде (их было сразу три) заставили тратить много сил на игру в своей зоне. Но анекдотичность ситуации в том, что «Ак Барс» пропустил не в тот момент, когда играл в меньшинстве, а когда имел на одного игрока больше — это Денис Мосалев открыл счет в матче. Во втором периоде ситуация повторилась — все те же три удаления от «барсов», два из которых за подножки на ровном месте.

Лукоянов — герой меньшинства, Подъяпольский — герой концовки

Но на помощь пришел один из лучших игроков «Ак Барса» в этом сезоне. Артем Лукоянов проводит, без преувеличения, фантастическую «регулярку», наколотив уже больше десяти шайб, что ранее в его карьере было потолком результативности. Однажды Артем даже пошутил: «Нашему звену не дают играть в большинстве — приходится забивать в меньшинстве». В матче с «Сочи» Лукоянов как голодный хищник бросился на жертву-шайбу и убежал с ней от борта к воротам Шикина, легко перехитрив последнего.

Второй гол в матче в меньшинстве и 1:1 открывали новую интригу, но по игре «Ак Барса» было заметно, что команде не хватает ни свежести, ни эмоций. Свежести в ближайшее время вряд ли прибавится — новогодних каникул у казанцев практически не будет, а вот с эмоциями срочно нужно что-то делать. Особенно это касается звена легионеров, которое, похоже, затянуло с празднованием католического Рождества. А вышли вперед сочинцы после глупого удаления Кары и точного броска воспитанника казанской школы Станислава Бочарова в большинстве.

За три минуты при игре «шесть на четыре» «барсы» создали несколько моментов, но не забили, снова проиграв. Фото ak-bars.ru/Ильнар Тухбатов



В третьем периоде «Ак Барс» по инерции побежал вперед, но каким-то чудом не пропустил сразу два гола после контратак хозяев. Здорово в эти минуты выглядел Подъяпольский, сменщиком которого в этой игре был не Эмиль Гарипов, а Александр Шарыченков. Появиться на льду ему не довелось, а вот Владиславу пришлось покинуть свои владения аж за три минуты до конца матча. Это очень не похоже на Билялетдинова — обычно вратаря наставник «барсов» меняет крайне неохотно и «безопасно», но тут рисковать вынуждал ход игры — на 47-й минуте защитник Щитов сделал счет 3:1 в пользу «Сочи», а вратарь Шикин получил удаление за задержку игры. За эти три минуты при игре «шесть на четыре» «барсы» создали несколько моментов, но не забили, снова проиграв. Третий раз за четыре встречи.

С учетом того, что «Автомобилист», на какое-то время сбавивший обороты, снова набрал ход и оторвался от «Ак Барса» уже на семь очков (имея один матч в запасе), шансы побороться за первое место на Востоке заметно снизились. А следующий соперник у казанского клуба — лидер Запада московский ЦСКА. Вполне вероятно, что в этой игре вскроются новые проблемы.

Андрей Лопата