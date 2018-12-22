«Трактор» уже не тот, а «Ак Барс» так и не провел работу над ошибками

Казанцы вряд ли могут гордиться такой победой

«Ак Барс» после неожиданной и несчастливой концовки в предыдущей игре с магнитогорским «Металлургом» имел все шансы реабилитироваться перед своими болельщиками, убедительно обыграв другого соперника с Урала. И, казалось, все шло по плану Зинэтулы Билялетдинова, пока не наступил третий период. О том, почему казанцы вновь чуть не упустили победу, о возвращении Педана и претензиях к нему от тренерского штаба, а также очередной перл Артема Лукоянова — в репортаже «Реального времени».



Возвращение Педана и вопросы от Билялетдинова

Сценарий, по которому проходила предыдущая игра с «Металлургом», мог бы психологически надломить любую команду. Казанцы вели в счете 3:1, но отдали инициативу в третьем периоде и умудрились дать сопернику шанс, которым тот воспользовался. «Магнитка» сравняла счет меньше чем за минуту до сирены и выиграла по буллитам. Однако то, что на «Ак Барсе» это поражение совсем никак не скажется, стало понятно практически сразу после игры, еще в раздевалке команды. Большинство игроков не стали убегать от прессы, а спокойно отвечали на все вопросы, раскладывая по полочкам причины поражения. Многие даже шутили.

— А что вы все время ко мне идете, когда проигрываем? Идите вон к другим, пусть рассказывают, — негодовал только Артем Лукоянов, который обычно не отказывает в общении никому. Но здесь 89-го номера «барсов» понять можно было — действительно, после некоторых поражений раздевалка команды, когда в нее входят представители СМИ, оказывается практически пуста. И только Лукоянов ни от кого не прячется и всегда говорит все, как есть. Его звено с Михеевым и Потаповым сделало очень много, чтобы матч с магнитогорцами был выигран, но победа была упущена из-за элементарных ошибок, недоработки других игроков. Возможно, именно поэтому Артем «сорвался».

— Хотите комментарий от эксперта со стороны? — улыбался проходивший мимо защитник Андрей Педан. С ним в этом сезоне происходит совсем странная штука: он стабильно играет за сборную России, но мало — за казанский клуб. Но еще на утренней тренировке в день игры с «Трактором» стало известно, что Андрей сыграет в паре с Постмой, который также пропустил несколько матчей после декабрьского перерыва.

Андрей Педан в этом сезоне стабильно играет за сборную России, но мало — за казанский клуб



Забегая вперед, скажем, что Педан провел добротный матч. Он выделялся на льду, играл довольно жестко, раз за разом впечатывая нападающих «Трактора» в борт — в пределах правил. А в середине второго периода ему удался точный бросок, и показалось, что это вторая шайба Андрея в составе «Ак Барса» (первый гол он забил 26 октября в игре с «Амуром»). Диктор даже объявил его автором гола казанцев, но позже внес поправку — последним шайбы коснулся Иржи Секач. В любом случае, такой защитник, как Педан, безусловно, принесет пользу казанцам в плей-офф. Так что не совсем понятно, почему сейчас даже встает вопрос о его возможном обмене.



— Андрей Педан сегодня вернулся в состав. Как он вам? — спросил корреспондент «Реального времени» у Билялетдинова после матча.

— А вам?

— Нормально сыграл.

— А у меня есть к нему вопросы.

— Какого плана?

— Это я с ним сам поработаю, — строго ответил Зинэтула Хайдярович.

«Трактор» лишь борется за плей-офф

«Трактор» в этом сезоне сильно отличается от себя образца финала конференции прошлого сезона. Тогда, напомним, «Ак Барс» хоть и выиграл серию со счетом 4:0, каждую встречу проводил в серьезной борьбе. Челябинцы с тех пор уже успели пережить две смены тренера — Анвара Гатиятуллина сменил Герман Титов, а того, в свою очередь, Алексей Тертышный. Лишь совсем недавно уральцы вернулись в зону плей-офф, сменив на восьмой строчке турнирной таблицы «Куньлунь». Отправился в расположение молодежной сборной России готовиться к чемпионату мира в Канаде очередной челябинский талантище Виталий Кравцов. Этот факт не добавлял гостям вистов перед матчем, как и то, что в лазарете команды находятся сразу шесть человек, включая Антона Глинкина, проведшего два последних сезона в Казани.

Матч против челябинцев показал, что полноценная работа над ошибками после «фэйла» в игре с «Магниткой» проведена не была



А вот «Ак Барсу» именно такое поражение от «Магнитки» сейчас, по логике, должно пойти на пользу. Догнать и перегнать «Автомобилист», идущий на первой строчке Востока, будет еще уйма возможностей, а осознать, что нужно не задирать нос и играть каждый матч правильно, до конца, уже сейчас. По составу и по игре казанцы точно не стали хуже себя прошлогодних и, в отличие от нынешнего «Трактора», имеют все для того, чтобы снова уверенно выходить в финал Восточной конференции. Но матч против челябинцев показал, что полноценная работа над ошибками после «фэйла» в игре с «Магниткой» проведена не была.



Щехура дал — Щехура забрал, но Демченко все равно отдал



Перед игрой воспитанник челябинской школы «Мечел» Данис Зарипов тепло поприветствовал капитана соперников, другого челябинца, Александра Шинина. На 25-й секунде игры шайбу забросил как раз Зарипов (для него это уже четвертый матч подряд с набранными очками) после отличной передачи Секача. По большому счету, именно ошибка Пола Щехуры, который помешал своему вратарю Василию Демченко, сыграла здесь наибольшую роль. На повторе с одного из ракурсов четко было видно, как шайба влетела в ворота от Щехуры. Это автогол.

Но «Трактор» сравнял счет так же неожиданно, как и пропустил. Удаление Потапова в середине периода гости реализовали всего за 13 секунд. Довольно пассивно сыграла оборона, слишком рано упал Гарипов — и тот самый антигерой Щехура стал уже героем своей команды и громко праздновал гол.

— Нам надо серьезнее настраиваться на такие игры. Сегодня с настроем были проблемы, — рассуждал по окончании встречи защитник Роман Абросимов.

— Неужели предыдущий матч не стал уроком?

— С «Магниткой» всегда принципиальные матчи, но после таких игр всегда тяжело настраиваться — оставляешь очень много эмоций.

— Вы не играли в прошлом плей-офф с «Трактором», но, по ощущениям, команда сильно поменялась?

— Думаю, в прошлом сезоне они были посильнее, — сказал Абросимов.

Роман Абросимов: «Надо серьезнее настраиваться на такие игры. Сегодня с настроем были проблемы»

За шесть минут до конца первого периода случился один из самых курьезных голов этого сезона на «Татнефть Арене». «Ак Барс» снова отличился в меньшинстве, но гол казанцам на ровном месте подарил вратарь Демченко. Батыршин делал наброс на ворота соперника даже не на удачу, а просто по инерции. Василий, выставляя ловушку, то ли зажмурил глаза, то ли просто онемел, но факт остается фактом: шайба вошла точно в «девятку» — 2:1.



Демченко явно провел один из худших матчей в карьере, и в Челябинске наверняка до сих пор с теплотой вспоминают прошлогоднюю суперигру Павла Францоуза, покинувшего «Трактор» в межсезонье с призом лучшему вратарю сезона 2017/2018. Отметим, что только после гола Кары, сделавшего счет 4:1 в пользу «Ак Барса», тренерский штаб гостей заменил Демченко на Судницина.

— Счет 4:1 — это 99 процентов победы, — говорил после матча Артем Лукоянов. — А мы вот снова расслабились, дали сопернику шанс вернуться в игру и чуть не поплатились за это.

— Два гола забили после рикошетов…

— Да, голы были «мусорные», но гол г##ном не пахнет, правильно? Как могли, так и забили. Любой гол трудно забивать.



«Проблемы? Я разберусь»



— Первый период начали плохо, соперник был намного быстрее нас, — говорил на послематчевой пресс-конференции наставник гостей Алексей Тертышный. — Да, понятно, пропустили немножко непонятные голы, но это, наверное, все равно следствие нашей игры. Во втором отрезке соперник воспользовался ближней лавкой, у нас было очень много потерь в средней зоне, поэтому мы очень долго не могли развить атаку и уже проигрывали с большим счетом. Но все равно ребята молодцы. Мы поговорили с ними в перерыве, сказали, что есть еще 20 минут, поэтому молодцы, что играли до конца.

Алексей Тертышный: «Во втором отрезке соперник воспользовался ближней лавкой, у нас было очень много потерь в средней зоне, поэтому мы очень долго не могли развить атаку и уже проигрывали с большим счетом»

Действительно, в третьем периоде хозяева снова начали прижиматься к своим воротам при комфортном счете и пропустили две шайбы, забив лишь в пустые ворота. Сначала Семен Кокуев сделал счет 2:4, играть оставалось десять минут и предпосылок для того, чтобы сравнять счет, у гостей было не так много. А вот после гола Райана Стоа за шесть минут до конца матча стало по-настоящему тревожно. Снова не выручил Гарипов, снова не успевали за лидерами соперника защитники «Ак Барса» — все как в предыдущей игре с «Магниткой». До победы встречу казанцы, конечно, довели, но вряд ли они могут занести ее в актив. Эта виктория из тех, которые хочется поскорее забыть и идти дальше.

— Нормально сыграли. Главное, что выиграли. Просто в концовке залетела шайба, ничего страшного. Бывает такое, — говорил после матча один из самых ярких игроков на льду в этой встрече Андрей Педан.

— Это твой первый матч после небольшого перерыва. Как ощущал себя физически?

— Отлично. Вообще сегодня не устал, прекрасно себя чувствую.

— Набранное очко — тоже, наверное, плюсик к эмоциональному состоянию?

— Насчет этого вообще не переживаю. Выиграли и выиграли.

— Я считаю, что сегодня не хватало куража и эмоций, — подвел итог встрече Зинэтула Билялетдинов. — Видимо, мы много оставили в игре с «Магниткой», переживали за прошлый матч, это чувствовалось. Ребята играли через «не могу» не в плане физики, а в плане эмоций, заставляли себя. Второй период был неплохой, третий, в принципе, тоже, но допускали, к сожалению, ошибки. Видимо, была какая-то психологическая усталость. В целом, результата достигли, это тоже очень важно. Остальное будем поправлять.

Зинэтула Билялетдинов: «Я считаю, что сегодня не хватало куража и эмоций»

— Третий период — это больше психологическая усталость или физическая?

— Не думаю, что физическая. К сожалению, есть такой момент, он существует. Его надо просто поправлять. Надо играть до конца. Какой бы счет ни был, надо уметь доводить встречу до победы, продолжать играть.

— Как это объяснить?

— Я разберусь сам, я объясню.

Андрей Лопата, фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)