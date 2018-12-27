Антон Янц: «В Удмуртии сохранятся все офисы объединенной сети банка «Открытие» и БИНБАНКа»

Управляющий банка «Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие») в Удмуртии Антон Янц в беседе с интернет-газетой «Реальное время» рассказал о том, каким был для банка 2018 год, какие перемены произойдут в 2019 году, и том, что изменится для клиентов после объединения БИНБАНКа и «Открытия».

— Первые известия про объединение двух банков появились осенью прошлого года и получили развитие только сейчас. Все это время вы шли к компромиссу по управлению объединенным банком (кто в какой доле будет им управлять)? или объединение — не самый желанный вариант и вы искали другие модели сохранения/развития бизнеса?



— Решение о том, что БИНБАНК будет работать под брендом «Открытия» было принято Банком России (который является ключевым акционером банка с долей 99,99%) в начале 2018 года. В рамках этого решения была разработана и утверждена трехлетняя стратегия развития до 2020 года. С момента принятия решения в течение 2018 года велась работа по консолидации банков группы. В Удмуртской республике было принято решение сохранить все офисы сети БИНБАНКа и «Открытия». Я считаю, что объединение банков — лучший из вариантов, так как по итогам интеграции в 2019 году на рынке появится новый крупный игрок, который предложит своим клиентам полную линейку современных финансовых продуктов и сервисов. Мы создаем удобный банк, с которым приятно сотрудничать: универсальный, надежный, инновационный. Объединение позволит повысить скорость и удобство обслуживания клиентов.

— Расскажите, что изменится после интеграции для тех, кто имеет карту «Открытия»: будет перевыпуск карт, подача заявлений на переоформление счетов и прочие бюрократические процедуры или можно это как-то дистанционно, без очередей в отделениях проделать?

— Если Вы являетесь держателем карты банка «Открытие», для Вас никаких изменений не произойдет, когда срок действия вашей карты будет заканчиваться, заказать перевыпуск карты можно будет через интернет-банк или мобильное приложение, специально в банк приходить не требуется. Если же Вы являетесь держателем карты БИНБАНКа, Вы сможете продолжать ей пользоваться. В течение 2019 года интернет-банк продолжает функционировать. Физическим лицам — клиентам БИНБАНКа будет подключено дистанционное банковское обслуживание «Открытия», где будет доступна информация о продуктах БИНБАНКа. Новые реквизиты для пополнения карты из сторонних банков будут доступны в дистанционных системах. После окончания срока ее действия можно будет получить карту из новой линейки «Открытия».

— А если я являюсь действующим клиентом, в январе 2019 года мне нужно будет проходить какую-либо процедуру по переоформлению документов?

— Переоформление документов не потребуется. Все банковские продукты, которыми вы пользуетесь, также продолжают действовать до окончания срока. Однако с 1 января изменятся некоторые реквизиты: при зачислении средств в рублях: наименование банка/филиала, БИК, корреспондентский счет; при зачислении средств в иностранной валюте: наименование банка/филиала на иностранном языке. Номера расчетных счетов не изменятся. Новые реквизиты можно будет узнать после 1 января 2019 года на сайте банка open.ru, в интернет–банке или в офисах объединенного банка. Средства, которые поступают по старым реквизитам, будут зачисляться на счета до 1 апреля 2019 года.

— Как скажется на клиентах объединение с БИНБАНКом?

— Исключительно положительно! В результате объединения банков на рынке появится новый крупный игрок, который предложит своим клиентам полную линейку современных финансовых продуктов и сервисов. Объединение позволит повысить скорость и удобство обслуживания клиентов. Банк станет еще доступнее для своих клиентов, его региональная сеть станет одной из крупнейших в России: 745 точек продаж (с учетом Росгосстрахбанка — 879) и 6 000 банкоматов в 250 городах страны. С 1 января 2019 года в объединенном банке будет действовать единая целевая продуктовая линейка, которая включит в себя лучшие практики и самые выгодные клиентские предложения. В Ижевске после интеграции объединенный банк будет представлен четырьмя офисами: два офиса БИНБАНКа и два — «Открытия».

— Есть ли у вас программы лояльности для малого бизнеса? И если да, то какие?

— Для компаний, которые имеют расчетные счета в иных банках, мы можем бесплатно открыть расчетный счет в нашем банке и бонусом получить четыре месяца бесплатного обслуживания (акция «Открывая возможности»). Для новых компаний и индивидуальных предпринимателей в банке создан специальный пакет услуг расчетно-кассового обслуживания «Первый шаг», который имеет льготные условия. Также действуют промо-акции по кредитованию клиентов малого и среднего бизнеса в зависимости от целей кредитования. Более подробные условия можно узнать в клиентском отделе малого и среднего бизнеса (МСБ).

— Все банки идут по пути цифровизации, будут ли у вас внедрены новые сервисы для дистанционного обслуживания?

— Мы продолжаем развивать дистанционные сервисы банка «Открытие». Так, например, последние доработки онлайн-банка для физических лиц позволяют совершать льготную конвертацию валют, в банковской карте Openсard ведется счет переводов с карты на карту без комиссии, бесплатное пополнение карт с карт сторонних банков, оплата штрафов, налогов и взысканий судебных приставов по документам или по номерам квитанций. Для юридических лиц бизнес-портал также постоянно совершенствуется: создан удобный интерфейс с минимальным набором данных вместо сложных и избыточных форм для заполнения, добавлен функционал валютных операций, валютный контроль и многое другое.

— Сейчас изменилась ключевая ставка, меняются проценты по вкладам. Как считаете, в следующем году есть ли смысл заключать договор на ИСЖ или же остановиться на традиционных вкладах?

— Традиционный вклад больше является инструментом сохранения, чем приумножения средств. Одно из важных правил инвестирования — диверсификация сбережений, по-другому это называется портфель сбережений. По опыту прошлых лет клиенты, которые формировали именно портфель сбережений из разных программ, а не вкладывались только в один инструмент, получили порядка 15% годовых к общей сумме. Эксперты банка «Открытие» разработали индивидуальную программу финансового роста «Открытая перспектива» гарантированный доход в рублях и дополнительный доход от инвестиций. Преимущества программы: надежный вклад с оптимальной ставкой, эффективные инвестиционные решения, гибкий выбор стратегий инвестирования.



— Учитывая тенденцию последних месяцев в части повышения ключевой ставки Банка России, ставки по депозитам могут увеличиться, тем не менее мы рекомендуем диверсификацию портфеля сбережений, разместив средства как в традиционные вклады, так и в инвестиционные продукты. Кстати, в декабре мы увеличили ставки по всем вкладам в рублях со сроком размещения средств 367 дней на 0,2%. Вся подробная информация размещена у нас на сайте.

— В завершение расскажите подробнее о стратегии банка до 2020 года, которая была принята к исполнению в этом году. Чем она отличается от предыдущей?

— Стратегия банка «Открытие» до 2020 года предусматривает укрепление его позиций на рынке как системообразующего, универсального, надежного, инновационного кредитно-финансового института. Банк будет активно развивать зарплатные проекты и цифровое обслуживание, станет одним из самых быстрорастущих игроков на рынке малого бизнеса.

Мы как объединенный банк поставили цели иметь долю порядка 5% в основных сегментах банковского рынка России. То есть примерно 5% кредитного портфеля юридических лиц, 4,5–5% депозитов и кредитного портфеля физических лиц. Банк намерен занять верхние позиции в топе на рынке обслуживания малого бизнеса, то есть работать примерно с 500 тыс. малых предприятий и индивидуальных предпринимателей к 2020 году. Планируется, что это будет расчетно-кассовое обслуживание и предоставление всех сервисов для малого бизнеса. Также мы намерены значительно нарастить кредитный портфель по всем сегментам. Естественно, основная цель — улучшить финансовый результат. Предполагается, что чистый операционный доход к 2020 году увеличится в 2,5 раза (по сравнению с 2018 годом). Чистая прибыль составит 68 млрд рублей, а отдача на капитал — 18%, что позволит банку в 2021 году уверенно выйти на продажу части акций.

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