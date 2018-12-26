ТАИФ-НК откроет елочный городок в сквере имени Н.В. Лемаева

Фото: Ильназ Баймухаметов

Дети сотрудников ОАО «ТАИФ-НК» встретились с Дедом Морозом и окунулись в волшебную новогоднюю сказку. В минувшие выходные в театрализованных представлениях, организованных нефтеперерабатывающей компанией, приняли участие более трех тысяч детей. Новогоднего волшебства ждали и сами сотрудники компании и, как оказалось, не зря. В преддверии нового года работникам Общества вручили ключи от новых квартир. Не оставила нефтеперерабатывающая компания без подарка и жителей Нижнекамска, по традиции оформив праздничный елочный городок в самом излюбленном месте горожан — сквере имени Н.В. Лемаева.

В Новый год за сказками

Самый долгожданный праздник в году у сотрудников ТАИФ-НК традиционно ознаменовывается чередой торжественных мероприятий. Особое внимание компания уделяет организации досуга для детей. В этом году новогоднее настроение ОАО «ТАИФ-НК» создал более трем тысячам детей сотрудников предприятия от 3 до 14 лет. В течение двух дней ребята принимали самое активное участие в театрализованном шоу со сказочными персонажами Дедом Морозом и Снегурочкой, подготовленном профессиональными актерами из столицы. Самые маленькие гости праздника окунулись в волшебный мир мультяшных героев и зажигательных танцев с тысячей разноцветных фейерверков из конфетти. Ребята постарше пустились в пляс под самые популярные песни с Дедом Морозом и Снегурочкой, приняв участие в серебряном шоу. К Новому году все мальчики и девочки до 14 лет получили от компании ТАИФ-НК памятные презенты и сладкие подарки.

В этом году, новогоднее настроение ОАО «ТАИФ-НК» создал более трем тысячам детей сотрудников предприятия от 3 до 14 лет



Предновогоднее новоселье

В преддверии Нового года еще семь сотрудников ОАО «ТАИФ-НК» пополнили ряды счастливых новоселов. В 49-м микрорайоне Нижнекамска прошло очередное торжественное вручение ключей работникам градообразующих предприятий. Жилищные условия сотрудники компании смогли улучшить благодаря программам социальной ипотеки и дополнительной ипотечной программе, реализованной при поддержке Акционера, которая предусматривает льготные банковские ставки и дополнительные льготы предприятия.

В преддверии Нового года еще семь сотрудников ОАО «ТАИФ-НК» пополнили ряды счастливых новоселов

Инвестор строительства дома №35 по улице 30 лет Победы — Государственный жилищный фонд при президенте РТ. В доме 10 этажей, два подъезда, общая площадь квартир составляет около 3 800 кв. м. Все квартиры сдаются в чистовой отделке — с межкомнатными и входными дверями, пластиковыми окнами, остекленными лоджиями, сантехникой, газовыми плитами, качественными отделочными материалами, системой пожаротушения. Каждая квартира оборудована счетчиками учета воды, газа, электроэнергии, регуляторами тепла.

Все квартиры сдаются в чистовой отделке



Программа социальной ипотеки реализуется в России только на территории Республики Татарстан. Она стартовала в 2005 году и предполагает обеспечение граждан доступным жильем в качественной чистовой отделке в новостройках. Всего за период 2005—2018 гг. в новые микрорайоны Нижнекамска заселились 759 семей работников ОАО «ТАИФ-НК». Реализацию ипотечных программ компания планирует продолжить и в дальнейшем, что позволит обеспечить жильем всех нуждающихся сотрудников.

Сквер новогодних чудес

В этом году территорию сквера имени Н.В. Лемаева в Нижнекамске по традиции украсила шестнадцатиметровая елка в сине-белой цветовой гамме, специально привезенная из Москвы. Сотрудники ОАО «ТАИФ-НК» превратили парк в новогоднюю сказку — в сквере «поселились» северные олени и белые медведи, десятки живых елок украсили светодиодными гирляндами.

Территорию сквера имени Н.В. Лемаева по традиции украсила шестнадцатиметровая елка



Как и в прежние годы, на площадке установили гигантскую елочную игрушку в форме шара, которая уже успела полюбиться жителям и гостям Нижнекамска. Она становится самым фотографируемым местом в городе. Посмотреть на сквер приезжают не только из соседних Набережных Челнов и Елабуги, но также из Казани.

На площадке установили гигантскую елочную игрушку в форме шара, которая уже успела полюбиться жителям и гостям Нижнекамска



Сквер имени Н.В. Лемаева, к новогодним праздникам Компания преображает более 10 лет. Каждый год специалисты ОАО «ТАИФ-НК» стараются разнообразить территорию и внести оригинальные элементы, чтобы создать на площадке настоящее новогоднее чудо для нижнекамцев.

Сквер имени Н.В. Лемаева к новогодним праздникам Компания преображает более 10 лет

Участие ТАИФ-НК в различных городских мероприятиях всегда отличают высокий профессионализм и искреннее желание порадовать жителей и гостей города: если это оформление новогодней площадки, то обязательно получится настоящая сказка. По традиции заранее продуман и досуг сотрудников и их семей в течение всех новогодних праздников. Для них бесплатно будут работать: каток в ледовом дворце, бассейн и футбольное поле в СК «Дружба» для активного новогоднего отдыха.

Компания ТАИФ-НК приглашает всех горожан и гостей города на торжественное открытие елочного городка в сквере им. Н.В. Лемаева, которое состоится 27 декабря в 18 часов.

Партнерский материал