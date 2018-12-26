Нам не страшен серый волк: «Динамо-Казань» бьет московских одноклубников на их льду

Команда Хандаева удивляет приятно, а Игорь Ларионов — неприятно

«Ну это уже чересчур!» — так и хочется воскликнуть после очередной, девятой в 13 матчах, победы подопечных Ильяса Хандаева. Ее казанские динамовцы одержали на домашней арене московских одноклубников в Крылатском, да еще играя 40 минут вдесятером. Дома столичные «волки», идущие вторыми в чемпионате, до вчерашнего дня не проигрывали. Теперь команды сравнялись по потерянным очкам, и за тур до окончания первого круга можно с уверенностью сказать: за два месяца «Динамо-Казань» из андердога превратилось в одного из главных фаворитов чемпионата Суперлиги. Подробности — в материале «Реального времени».

Московское «Динамо» первым бросило вызов гегемонам

Легендарное «Динамо», 15-кратный чемпион СССР, семикратный чемпион и обладатель Кубка России и трехкратный лауреат Кубка мира, последний раз владело титулом в 2013 году. Похоже, в этом сезоне команда рекордсмена «Кузбасса» по забитым мячам Сергея Тарасова, которому помогает семикратный чемпион мира, чудо-бомбардир Евгений Иванушкин, вновь созрела для больших дел. В чемпионате Суперлиги «волки» идут вторыми, и в их активе накануне «динамовского дерби» числилось 10 побед, всего два поражения (в Красноярске и Иркутске) и почетная ничья 4:4 с чемпионом на домашней арене «СКА-Нефтяника».

С безоговорочным лидером и первым претендентом на очередной титул, хабаровчанами, подопечные Тарасова встречались уже дважды. В ноябрьском финале Кубка России в Сыктывкаре москвичи играли опять на равных и уступили совсем немного (1:3) в основном за счет лучшей реализации чемпионами стандартов. А в кубковом полуфинале они оставили не у дел действующего серебряного призера — «Енисей», взяв у команды Ломановых реванш за гостевое поражение, в котором они, несмотря на результат (7:12), показали зрелищный и вдохновенный хоккей. Так что играть на равных и даже обыгрывать фаворитов Востока (и всего первенства) столичные хоккеисты научились, теперь главная их задача — постараться не терять очки в матчах с остальными соперниками по Суперлиге.

Сила нынешнего столичного «Динамо» — не только в победных традициях, наличии крытой ледовой арены, но, прежде всего, в сильном руководстве и крепком, звездном составе. Один из лучших в Суперлиге клубных президентов Николай Барышников и спортивный директор Владимир Янко, которого нет смысла лишний раз характеризовать, управляют (через тренерский штаб, естественно) коллективом, который наиболее ярко в нашей элите оправдывает выражение «сплав опыта и молодости». Первую часть выражения представляют пятикратный чемпион мира и 14-кратный чемпион России 47-летний защитник Андрей Золотарев, его партнер по амплуа, семикратный чемпион мира Павел Булатов, знаменитые хавбеки — чемпион мира и трехкратный чемпион России Дмитрий Стариков и 40-летний Сергей Шабуров, который на первенствах планеты побеждал 6 раз, а в сезоне 2010/11 в составе «Динамо-Казань» под руководством того же Янко взял все титулы мирового клубного бенди.

Когорту же молодых талантов (им не более 22 лет) — Легошина, Бутенко, Сергеева — возглавляет собственный воспитанник «Динамо» — полузащитник Никита Иванов, двукратный чемпион мира и один из вероятных лидеров стремительно молодеющей сборной России.

Коллектив наиболее ярко в нашей элите оправдывает выражение «сплав опыта и молодости». Фото dynamo-bandy.ru

Тайм вратарей

В «Крылатском», несмотря на отличный лед, гостям играть всегда непросто. Причина, как мне недавно поведал нападающий казанского «Динамо» Игорь Ларионов (его интервью будет опубликовано в «Реальном времени» на днях), в специфичной, «давящей» атмосфере крытой арены, в которой, как сказал форвард, «не хватает свежего воздуха».

Тем не менее начали гости по-хозяйски, и уже на 3-й минуте Максим Рязанов открыл счет. Впрочем, если в двух предыдущих встречах с «Кузбассом» и «Сибсельмашем» подопечным Хандаева приходилось отыгрываться после пропущенных в дебюте голов, то на этот раз быстрый ответ нашелся у москвичей в виде гола Барабанова на 4-й минуте.

Далее, почти до середины первого тайма, на поле завязалось упорное противостояние, в котором голевые моменты периодически возникали, но не реализовывались. Голевую «засуху» на 19-й минуте нарушил Дарковский, использовавший большинство. На исходе получаса игры казанцы получили отличный шанс отыграться — Золотарев дал подножку сопернику в радиусе, но Егорычев с 12-метровой отметки попал прямо во вратаря Драничникова. Ничтоже сумняшеся, гости через пару минут идеально исполнили угловой, подачу с которого точным ударом преобразовал в гол Обухов — 2:2.

До конца тайма отличиться могли и те и другие — на три свободных и два угловых хозяев своим свободным и угловым ответили гости. Но первый тайм стал демонстрацией мастерства голкиперов — и Драничников, и Темников не совершили ни единой ошибки, и счет не изменился.

Прозвище главного тренера татарстанцев в бытность игроком — «Шаман» — вновь ненароком напомнило о себе. Фото Руслана Ишмухаметова / vk.com/dynamokazan

Удаление Ларионова сплотило команду

Начало второго тайма стало ушатом холодной воды для «волков». Только они начали организовывать первую после перерыва атаку, как Рязанов и Обухов в течение 75 секунд забили дважды в результате стремительных контрвыпадов (и, таким образом, сделали дубли). Особенно красиво смотрелся гол капитана: Максим Рязанов, сыгравший свой лучший матч за новую команду после недавнего в ней появления, изящно перебросил мяч через головы всей защитной линии соперника, а ветеран не менее эффектно направил оранжевую сферу в сетку над щитками бросившегося навстречу Драничникова.

При счете 4:2 у казанцев по логике появился шанс перевести дух и сыграть по результату, но не тут-то было. Ужасное столкновение двух игроков в середине поля на 51-й минуте привело к удалению лучшего бомбардира «Динамо-Казань» Ларионова до конца игры без права замены — за нарушение, которое в хоккее с шайбой трактуется как «удар в колено». Пострадавшего Никиту Иванова под руки увезли с поля товарищи по команде.

В русском хоккее два мяча перевеса за почти тайм до конца встречи, при том что лидирующая в счете команда остается вдесятером, — это ничто. Но только поклонники гостей приготовились к худшему, как их любимая команда опять удивила. Не успели хозяева приступить к методичной осаде владений ослабленного оппонента, как подопечные Хандаева вновь разразились двумя разящими контратаками. На 57-й и 59-й минутах, в течение на этот раз 89 секунд Тюко (красивейшим ударом под перекладину) и Веселов (с паса Обухова) сделали разрыв в счете крупным — 6:2. Банально, но прозвище главного тренера татарстанцев в бытность игроком — «Шаман» — вновь ненароком напомнило о себе.

Теперь для гостей начались полчаса тяжелых испытаний. Столичные одноклубники всей командой навалились на казанские ворота. На 62-й минуте хозяева забили свой третий мяч и почти сразу же могли решить половину стоящей перед ними задачи, но Темников в блестящей манере отразил удар Тарасова с 12-метровой отметки.

Уже сейчас поклонники обоих клубов предвкушают, насколько огненной будет ответная встреча на «Ракете» 10 января. Фото dynamo-bandy.ru

Пожалуй, ключевыми моментами итогового успеха казанских динамовцев стали спасение одного из главных героев поединка и «60-е» минуты встречи, когда, после удалений Олега Рязанова и Егорычева, команда вынуждена была сдерживать штурм хозяев силами семи(!) полевых игроков. Правда, учитывая, как действовал Темников, можно сказать, что еще полкоманды «Динамо-Казань» сражалось на льду. В итоге гости все-таки очень устали обороняться против превосходящих сил противника, и к 73-й минуте их преимущество в счете съежилось как шагреневая кожа — 6:5. Но казанцы дотерпели.

Уже сейчас поклонники обоих клубов предвкушают, насколько огненной будет ответная встреча на «Ракете» 10 января. Она приурочена к торжествам по случаю юбилея прославленного общества «Динамо», и в Казань, помимо руководства ФХМР и московского клуба, приедут динамовские легенды русского хоккея — Михаил Осинцев, Георгий Канарейкин, Владимир Плавунов. А еще до этого, 4 января, на «Арене Ерофей» московское «Динамо» проведет матч на Суперкубок России с хозяевами — хабаровскими армейцами. Не пожалейте времени, посмотрите эту игру — и станет еще понятнее, какого сильного соперника обыграла в гостях удивляющая весь хоккейный мир команда Ильяса Хандаева!

Ильяс Хандаев: «Сегодня ребята показали себя настоящей командой»

Послематчевая пресс-конференция свела старых друзей-соперников. Главной темой ее было, естественно, столкновение Ларионова и Иванова.

— Думаю, что динамовское дерби удалось во всех смыслах. Я крайне редко захожу после игры к ребятам в раздевалку и благодарю их, но сегодня я это сделал. Они просто должны делать свою работу, и они ее делают, но сегодня они показали себя настоящей командой, а это то, к чему мы идем, — сказал после игры наставник казанцев Ильяс Хандаев.

— Почему не приехал Леонид Бедарев?

— Это административный момент. Моя техническая ошибка. У нас бюджет не самый большой, а он был после травмы, восстанавливался, и мы не успели его перевести из списка травмированных. Хотели, чтобы он приехал, но не получилось.

«Хорошая игра. Нашим молодым ребятам, которые сегодня столкнулись с такой жесткой, мужской игрой, надо усвоить: то, что создаешь — надо забивать. Тогда ты выиграешь». Фото Павла Шалагина / rusbandy.ru

Евгений Иванушкин: «Такие вещи нельзя прощать»

Главный тренер москвичей заострил внимание на жестком фоле Ларионова:

— Хорошая игра. Нашим молодым ребятам, которые сегодня столкнулись с такой жесткой, мужской игрой, надо усвоить: то, что создаешь — надо забивать. Тогда ты выиграешь. Сегодня мы создали очень много моментов, но, к сожалению, не получилось забить.

— Предварительный прогноз по здоровью Никиты Иванова?

— Выбыл до конца сезона. Разрыв крестообразных связок. Такие вещи нельзя прощать, это игрок сборной России. Есть комиссия, которая разберется, но мы потеряли основного игрока до конца сезона. Не только наша команда потеряла игрока, но и сборная России. Очень жесткое столкновение.

— Почему при счете 2:4 команда совершила две грубые ошибки в обороне, которые закончились еще двумя пропущенными голами?

— Это ответственность в таких вот матчах. Потом начали догонять, создали очень много моментов, но, к сожалению, не забили. Даже при счете 2:6 я знал, что создадим и забьем, но одного-двух мячей не хватило.