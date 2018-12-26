Золотой юбилей, цифровизация, модернизация и ремонт — ТГК-16 подводит итоги 2018 года

Фото: Пресс-центр АО "ТАИФ"

ТГК-16 работает на рынке с 2010 года и является одним из крупнейших энергопредприятий Татарстана. Главной целью компании было и остается надежное и бесперебойное энергоснабжение. В 2018 году компания вложила практически 2 млрд рублей в ремонт основного и вспомогательного оборудования, строительство новых объектов, техническое перевооружение и модернизацию действующих мощностей. О том, чего еще удалось достичь за 12 месяцев, — в нашем материале.

Золотой юбилей

2018 год ознаменовался для компании важной датой — 50-летие со дня вхождения в энергосистему страны отметила Казанская ТЭЦ-3. К знаковому рубежу станция значительно нарастила производство, повысила уровень и культуру эксплуатации, надежность и экономичность оборудования.

Торжество в КРК «Пирамида» состоялось с участием премьер-министра республики Алексея Песошина, татарстанского истеблишмента и представителей энергосообщества



Золотой юбилей энергетики встретили масштабно. Праздничные мероприятия прошли сначала на ТЭЦ, которую навестили ветераны отрасли. Лучшие сотрудники в честь юбилея получили награды различных уровней. Кульминацией торжества стал праздник в КРК «Пирамида» для коллектива станции и ее ветеранов. Торжество состоялось с участием премьер-министра республики Алексея Песошина, татарстанского истеблишмента и представителей энергосообщества. А президент Татарстана Рустам Минниханов передал именинникам видеопоздравление.

Цифровая энергетика

Филиал ТГК-16 Казанская ТЭЦ-3 стала одной из первых пилотных площадок Татарстана по внедрению концепции «Индустрии 4.0». Процесс заключается во всеобъемлющей цифровизации всех энергопроцессов. Так, на новом энергоблоке станции компания внедрила программные решения специализированной «облачной» платформы Predix™ для сбора промышленных данных и аналитики.

На новом энергоблоке станции компания внедрила программные решения специализированной «облачной» платформы Predix™



Уже сейчас запущены два блока — «Управление эффективностью производственных активов» и «Оптимизация эксплуатации». Программные решения помогают прогнозировать внештатные ситуации и различные неисправности, мониторить ключевые показатели работы оборудования, сравнивать возникающие проблемы с опытом эксплуатации, рассчитывать экономический эффект.

Непрерывное развитие: 2 миллиарда рублей на модернизацию и капитальный ремонт

Главной миссией ТГК-16 было и остается обеспечивать требуемую надежность и максимальную эффективность энергоснабжения потребителей. Учитывая, что тепловые нагрузки постоянно растут (с 2010 года рост достиг 5,8 млн Гкал), компания уделяет особое внимание состоянию оборудования электростанций и постоянно развивает свою производственную инфраструктуру. Такой подход позволяет повышать надежность тепло- и электроснабжения потребителей, в том числе крупнейших нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий Татарстана.





ТГК-16 уделяет особое внимание состоянию оборудования электростанций и постоянно развивает свою производственную инфраструктуру



В Нижнекамском промышленном узле бурно развивается производство, появляются новые энергоемкие предприятия. Как следствие, потребность в тепловой энергии постоянно растет. Поэтому ТГК-16 выстроила работу так, чтобы заранее обеспечивать возможности для надежного теплоснабжения потребителей.

Так, на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) в этом году в соответствии с заявками потребителей был реконструирован химический цех №1. В результате его производительность удалось увеличить до 1 900 тонн химобессоленной воды в час. Реконструкция была проведена на основе самых современных технологий на условиях «под ключ». При этом впервые в энергетике Татарстана в технологической схеме были применены компактные высокоскоростные осветлители собственной разработки «НПК Медиана Фильтр».

Одновременно с этим ведется постоянная работа с ПАО «Нижнекамскнефтехим» — основным потребителем пара и горячей воды Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), по увеличению объемов возврата конденсата после использования его в технологическом цикле. Это позволяет существенным образом экономить расходы на подготовку осветленной воды и, соответственно, существенным образом снизить негативное воздействие на окружающую среду при производстве химобессоленной воды.

В этом году в соответствии с заявками потребителей был реконструирован химический цех №1. В результате его производительность удалось увеличить до 1 900 тонн



Большая работа в казанском и нижнекамском филиалах проведена по модернизации системы газоснабжения котельных агрегатов с целью повышения ее надежности и маневренности и обеспечения максимальной эффективности во всех режимах работы.

До конца этого года планируется завершить ремонтную кампанию основного и вспомогательного оборудования, строительство новых объектов, техническое перевооружение и модернизацию действующего оборудования на общую сумму почти в 2 млрд рублей.

Производственные показатели: новые рекорды

При создании ТГК-16 перед коллективом компании и руководством Группы ТАИФ была поставлена задача обеспечить максимальные эффективность и надежность при самых низких тарифах и ценах на отпускаемое тепло для конечного потребителя. Именно такой подход создал все условия для развития производственных мощностей потребителей, а также для их ухода от собственных тепловых источников (в том числе котельных) и перевода всех своих нагрузок на электростанции ТГК-16. В результате проводимой политики отпуск тепловой энергии филиалами компании увеличивается ежегодно, и 2018 год не стал исключением. В этом году Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) выйдет на максимальный годовой объем отпуска тепла, достигнув максимальных значений за период с 1985 года, установив своеобразный рекорд.

Аналогичный рекорд поставила Казанская ТЭЦ-3 по выработке электроэнергии в комбинированном цикле: благодаря вводу уникальной для России газотурбинной установки мощностью 406 МВт выработка по электростанции увеличилась в три раза, достигнув максимальных значений с 1985 года. Стоит отметить, что данный результат мог бы быть существенно выше, если бы не сокращения отпуска тепловой энергии в сети АО «Татэнерго», которое происходит последние 3 года, несмотря на то, что тарифы ТГК-16 на 30% ниже тарифов тепловых источников «Татэнерго».

Рост тепловых нагрузок и работа с максимальной эффективностью в комбинированном цикле, а также коренная модернизация, проводимая на электростанциях на основе самых современных технологий, позволяют постоянно снижать удельные затраты на отпускаемую тепловую и электрическую энергию. Средний расход удельного топлива на выработку электроэнергии по ОАО «ТГК-16» ожидается на уровне 232,2 г/кВт⋅ч, тогда как многие передовые станции страны с новейшим оборудованием пока стремятся достичь хотя бы 300 г/кВт⋅ч.

Спортивные успехи

Развивая тему здоровья и активного образа жизни, компания активно поддерживает спортивную жизнь сотрудников. В 2018 году команда ТГК-16 по мини-футболу «Энергия» заняла первое место в финале турнира по мини-футболу в рамках XIX Спартакиады Электропрофсоюза РТ ВЭП. В результате энергетики в этом сезоне стали обладателями Кубка Масгута Фатыховича Аскарова. Это одна из престижных наград среди любителей. Кроме того, футболисты вышли в Высшую лигу, удачно завершив первый тур. Сейчас у команды новая цель — одержать победу в следующем туре по мини-футболу, который завершится в феврале будущего года.

«Энергия» заняла первое место в финале турнира по мини-футболу в рамках XIX Спартакиады Электропрофсоюза РТ ВЭП

В этом году у компании появилась и волейбольная команда «Энергетик». Пока она участвует в любительской лиге по Казани, а игроки набираются опыта. В планах состава — выйти в тройку лидеров по волейболу среди предприятий Казани.

Отраслевые достижения

В течение года сотрудники компании активно участвовали в различных отраслевых и республиканских конкурсах. В феврале специалисты ТГК-16 в очередной раз стали лауреатами конкурса «Инженер года». Премия считается одной из наиболее престижных в профессии.

Награды в копилку достижений компании добавил нижнекамский филиал. Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) одержала победу в номинации «Лучшее предприятие» конкурса «ЭкоВесна 2018» в Нижнекамске. Победители получили награды из рук мэра города Айдара Метшина.





Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) одержала победу в номинации «Лучшее предприятие» конкурса «ЭкоВесна 2018» в Нижнекамске



В числе достижений также можно вспомнить участие компании в крупном отраслевом форуме «Российская энергетическая неделя», поддержку Всероссийского фестиваля «Вместе ярче», демонстрацию потенциала на Международной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение» и успешную работу энергосистемы во время чемпионата мира по футболу.

ТГК-16 представила достижения на Всероссийском фестивале «Вместе ярче»

Подтверждение готовности

В ноябре ТГК-16 получила очередное подтверждение готовности своих станций к новому отопительному сезону. Документ подписан заместителем министра энергетики России Андреем Черезовым.





Подготовка энергетиков к зиме традиционно включила масштабный комплекс мероприятий в нескольких направлениях



В течение года было проведено 139 экспертиз промышленной безопасности оборудования, по каждой из которых получено положительное заключение. Подготовка энергетиков к зиме традиционно включила масштабный комплекс мероприятий в нескольких направлениях. Ключевым вектором стало выполнение ремонтной программы и программы повышения надежности электроснабжения потребителей.

Соглашение с Электропрофсоюзом РТ

Под занавес уходящего года ТГК-16 заключила отраслевое соглашение с татарстанской республиканской организацией Всероссийского электропрофсоюза. Документ сроком на 2018—2021 годы подписали генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев и председатель Электропрофсоюза РТ ВЭП Халим Ахунзянов.

Документ сроком на 2018—2021 годы подписали генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев и председатель Электропрофсоюза РТ ВЭП Халим Ахунзянов



Соглашение будет служить базой для принятия коллективных договоров на станциях компании.





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