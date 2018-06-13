У истоков тепла и света: Казанскую ТЭЦ-3 посетили ветераны-энергетики

В честь юбилея на станции встречали первопроходцев

Фото: Ринат Назметдинов

Июнь запомнился знаменательным для татарстанской энергоотрасли событием – самая крупная теплоцентраль Казани, ТЭЦ-3, отметила 50-летие. В честь полувекого юбилея на станции прошел ряд праздничных мероприятий, кульминацией которых стал торжественный вечер в КРК «Пирамида» с участием премьер-министра РТ Алексея Песошина. Следуя традициям, Казанскую ТЭЦ-3 посетили ветераны-энергетики. Гостей провели по цехам, показали новый энергоблок станции, ответили на множество вопросов и рассказали о реализованных проектах и амбициозных планах предприятия. Подробнее – в репортаже «Реального времени».

Энергетика – это преемственность

Казанская ТЭЦ-3 – стратегически важный объект для Татарстана: на протяжении 50 лет она обеспечивает светом и теплом промышленные предприятия, жилые дома и социальную инфраструктуру. Установленная электрическая мощность станции сегодня составляет 789,6 МВт, тепловая мощность — 2 390 Гкал/ч.

Ответственность за жизнеобеспечение казанцев определила характер коллектива: на станции всегда были востребованы опыт, трудолюбие, преемственность поколений. Казанская ТЭЦ-3 на протяжении всей истории поддерживает традиции и связь с ветеранами. Так, ежегодно с заслуженными работниками станции проходят встречи: их приглашают на чаепития, посещают в канун праздников, дарят подарки.

На неделе КТЭЦ-3 посетили более ста бывших работников предприятия. У ворот гостей встретило руководство станции и молодые сотрудники. Трудовой коллектив Казанской ТЭЦ-3 – единый живой организм. Для станции ценен каждый работник. Мы отдаем дань уважения вам, наши ветераны, тем, кто стоял у истоков, кто в течение полувека принимал мудрые и дальновидные решения. Сегодняшние достижения ТЭЦ-3 – это в том числе и ваша заслуга, — обратился с приветственным словом к экс-работникам директор станции Дмитрий Демидов.

Далее стартовала основная программа. Сначала ветеранов пригласили посетить рабочие места, которые они занимали в недавнем прошлом. Там их ожидали уже нынешние работники и накрытые угощениями столы. Затем гости отправились на осмотр нового энергоблока станции, который торжественно запустили с участием президента РТ в прошлом году. Работники Казанской ТЭЦ-3 провели ветеранам экскурсию по новому корпусу и показали энергоблок, сердцем которого является самая мощная в Татарстане турбина 9HA.01. По-видимому, установка произвела на гостей сильно впечатление: ветераны живо интересовались не только вопросами строительства, но и вопросами функционирования оборудования.

— Новый блок станции – просто сказка. Я получил огромное удовольствие от просмотра оборудования, это чудо-техника, — восхитился увиденным бывший дежурный инженер Казанской ТЭЦ-3 Владимир Безбрязов.

— Хорошо, что молодежь управляет всем этим. Мы бы сейчас, наверное, и не смогли. Приятно посмотреть, — добавил Владимир Зубов, в прошлом начальник электротехнической лаборатории.

«Вокруг станции был пустырь, а жили мы в вагончиках»

Следом за экскурсией группы переместились в музей Казанской ТЭЦ-3. Именно здесь волна эмоций накрыла гостей, что называется, с головой. На памятных фото – коллеги-первопроходцы, многих из которых уже нет в живых.

— Те, кто когда-то подставлял мне плечо в сложных ситуациях, остались только на фотографиях, — произнес дрожащим голосов Владимир Зубов. Экс-начальник электротехнической лаборатории посвятил станции 35 лет своей жизни. Сегодня Владимир Ильич – на заслуженной пенсии, а его дело продолжает сын, который сегодня также, как и он, трудится на Казанской ТЭЦ-3 в должности начальника электрического цеха. Пропускной режим раньше был не такой строгий, как сейчас, и Зубову младшему с самого детства доводилось бывать на станции. Теплоэлектроцентраль настолько запала мальчику в душу, что в последствии он по стопам отца решил связать свою судьбу с этой станцией.

— Станция изменилась до неузнаваемости, — отметил Зубов-старший. – С годами, конечно, все тяжелее сюда выбираться. Но все равно очень приятно, что приглашают до сих пор, — сказал ветеран энергетики.

Еще один аксакал КТЭЦ-3, Хамис Хамидуллин, на станции проработал 41 год.

— На Казанскую ТЭЦ-3 я пришел в 1971 году дефектоскопистом по рентген-гаммаскопированию в отдел технического контроля. Когда мы осуществляли первый пуск энергоблока, вокруг станции был просто пустырь – ни забора, ни дорог, ни транспорта, по территории можно было ходить только в резиновых сапогах, — вспомнил начальные этапы Хамис Акрамович. — Мы по трое суток жили на ТЭЦ-3 в вагончиках, а директор неделями не возвращался домой. На скорости подготовки к запуску первого энергокотла сильно сказывалась нехватка кадров – искали энергетиков по всему СССР: приезжали специалисты из Армении, Молдовы, Украины, Киргизии. Но основной костяк, руководство было нашим, казанским. Монтаж следующих котлов вели прямо во время эксплуатации. Сейчас 90% рабочих на станции – это люди с высшим образованием, знающие и понимающие даже в самом начале своего трудового пути. А тогда мы приходили на станцию, только окончив 8-10 классов, и управлялись с котлами и турбинами. Поэтому почти у каждого был свой наставник – так передавался опыт от старшего поколения к новичкам. Я ушел на пенсию в 2013 году. И сейчас снова оказаться на станции волнительно. Спасибо, что нас не забывают, — сквозь слезы произнес ветеран.

«Самое тяжелое – первый шаг. И он сделан!»

В музее можно было встретить не только исторические фотографии от закладки первого камня теплоцентрали до современных дней. Здесь хранятся мемуары бывших сотрудников станции, прочитав которые можно понять, насколько труд энергетиков сложен, опасен и ответственен.

— Мы работали на износ. Это были трудные времена, но мы твердо знали, что решаем важнейшую задачу, что наша работа нужна, что тепло нашей станции ждут с нетерпением в городе и на заводе. Люди самоотверженно работали и добились того, чтобы станция была передана в казанскую энергосистему. На смену напряженному периоду монтажа и подготовки комплекса к пуску пришел кропотливый повседневный труд по отработке режимов работы котельной и повышенной ответственности за обеспечение надежности теплоснабжения строящихся и действующих производств. Основная нагрузка по эксплуатации энергетического оборудования легла на плечи оперативного персонала, который с честью прошел через трудности первого пуска. Самое тяжелое – это первый шаг. Он сделан! – писал в мемуарах первый начальник ПТО станции Евгений Айхенвальд.

А вот отрывок из воспоминаний первого директора станции Фатыха Шагиева:

— В 1966 году я был назначен директором Казанской ТЭЦ-3. Директором-то я стал, а где моя ТЭЦ в Казани строится, я не знал. Сказали, что где-то за заводом Оргсинтез. Вот с сыном на лыжах в воскресный морозный день 12 февраля отправились искать. Прошли Оргсинтез – кругом снежное поле, никаких строений, ни души. Проколесили по полю порядочно и, наконец, увидели одинокий вагончик с дымящей трубой. Начали стучать в дверь. Ответил сердитый сонный голос: «Чего надо? Мешаете спать, проваливайте!». Попросились погреться – молчание. Начали кричать о том, что ищем, где здесь строится ТЭЦ. Тогда осторожно приоткрылась дверь, и человек пустил нас в вагончик. Это оказался начальник участка строящейся ТЭЦ Ефимов Ю. Г. Разговорились, познакомились. Он угостил нас чаем, подогретым на буржуйке, затем показал, что именно начали строить. Были заложены фундаменты столовой, здания для строителей и овощехранилища. Пока все. С этим человеком, главным строителем ТЭЦ-3, хорошо знающим свое дело, отличным организатором, мы легко находили общий язык в работе и в конструктивных спорах находили верное решение любой проблемы, — писал Шагиев.

Позднее ветераны собрались в актовом зале Казанской ТЭЦ-3, где им показали фильм-реконструкцию событий новогодней ночи с 31 декабря 1978 на 1 января 1979 года. В эту ночь температура воздуха в районе Казанской ТЭЦ-3 опустилась до рекордных -52 градусов, что на 13 градусов ниже допустимого температурного режима эксплуатации электрического оборудования. В ходе героического и ответственного исполнения энергетиками своего долга, вопреки тяжелейшим погодным условиям, сотрудники ТЭЦ-3 спасли Казань от замерзания, не допустив развития трагичных ситуаций, аналогичных произошедшим в соседних регионах.

Завершилось мероприятие вручением юбилейных книг ветеранам и концертной программой, включившей в себя также торжественный обед.