Алексей Песошин: «Мощность ТЭЦ-3 может обеспечить растущие потребности Казани в тепловой энергии»

50 лет тепла и света: Казанская ТЭЦ-3 отметила полувековой юбилей

Фото: Олег Тихонов

Самая крупная станция Казани, ТЭЦ-3, вчера торжественно отметила юбилей – 50 лет назад теплоэлектроцентраль вошла в российскую энергосистему. За эти годы станция значительно нарастила мощности, став лидером в республике по производству электрической и тепловой энергии в комбинированной выработке. Праздник в КРК «Пирамида» прошел при участии премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, представителей энергоотрасли, работников станции и ее ветеранов. Подробнее – в репортаже «Реального времени».

Полувековой рубеж

Вчера в казанской «Пирамиде собрались представители татарстанского истеблишмента и энергосообщества. Повод весомый и важный для республики – полувековой юбилей справляет Казанская ТЭЦ-3, летопись которой начала свой отсчет в 1968 году. Все эти годы станция обеспечивает теплом и светом Казань, ее жителей, крупные промышленные объекты республики и является важным звеном в структуре энергетики России.

Летопись Казанской ТЭЦ-3 началась в 1968 году

Переломным для предприятия стал 2010-ый год, когда КТЭЦ-3 вошла в состав энергетической компании Группы «ТАИФ» — ТГК-16. Татарстанский холдинг в кратчайшие сроки принял новую детальную программу модернизации станции. Тогда было просто необходимо обеспечить ее конкурентоспособность, при этом удерживая тарифы на минимальном уровне. Результатом многоступенчатой модернизации стал новый мощной энергоблок, аналогов которого сегодня нет в Татарстане. А станция удвоила установленную электрическую мощность и утроила выработку электроэнергии. При этом в Казани, наконец, была снята проблема дефицита генерирующей мощности.

Так, к 50-летнему рубежу Казанская ТЭЦ-3 значительно нарастила производство, повысила уровень и культуру эксплуатации, надежность и экономичность оборудования. Сегодня станция – один из самых современных объектов не только в Татарстане, но и в России, показатели эффективности ее оборудования – на уровне лучших мировых стандартов.

Одна из лучших в стране

В холле концертного комплекса царила оживленная атмосфера. Представители трудового коллектива и ветераны станции поздравляли друг друга с этой знаменательной для каждого датой. Первопроходцы ТЭЦ-3 обнимались, радуясь встречи впервые за несколько лет, вспоминали годы, отданные родной ТЭЦ, и яркие моменты их деятельности. Гости праздника могли наглядно увидеть, как развивалась станция, благодаря выставке с историческими фотографиями, начиная с 1968 года по наше время, а понять, как теплоцентраль устроена, помогли макеты ТЭЦ-3 и газотурбинной установки 9HA.01, также размещенные в холле.

В числе присутствующих можно было встретить видных представителей энергетического сообщества. Так, с исторической экспозицией знакомился генеральный директор ОАО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев. ТГК-16 и «Сетевая компания» давно слаженно работают друг с другом. Благодаря совместным усилиям их коллективов, было создано энергокольцо вокруг Казани и удалось решить давние проблемы, связанные с обеспечением энергоснабжения промышленных предприятий по первой категории надежности.

В холле концертного комплекса царила оживленная атмосфера



Официальная часть началась чуть позже в зале концертного комплекса. Поздравить всех с праздником приехали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов. Несмотря на то, что президент республики Рустам Минниханов не смог приехать на праздник и лично поздравить виновников торжества, глава передал слова благодарности и теплые пожелания видеобращением.

— Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю с 50-летием создания этого предприятия в нашей столице, — поприветствовал собравшихся президент, обозначив станцию, как передовое предприятие. В поздравлении глава республики по достоинству оценил труд энергетиков. — На протяжении полувека вы обеспечиваете жителей нашей столицы теплом, электроэнергией. Это одно из самых современных предприятий энергетики, которое есть у нас в республике. Проведена глубокая модернизация. И сегодня по своим техническим и экономическим показателям предприятие является одним из лучших предприятий нашей страны. Мы гордимся вашими успехами, — подчеркнул Рустам Минниханов.

В поздравлении глава республики по достоинству оценил труд энергетиков



Он также отметил особую роль ветеранов станции. — В этот день со словами благодарности и поздравления хочу обратиться к ветеранам предприятия, которые создавали этот фундамент. И сегодня предприятие прекрасно работает, — продолжил Минниханов.



— Хочу поблагодарить группу компаний «ТАИФ», которая реализует эти инвестиционные проекты. И, конечно, ТГК-16, которая объединяет энергетические мощности и сегодня успешно конкурирует на энергетическом рынке. Вам успехов и дальнейшего процветания, — пожелал президент.

Слова Рустама Минниханова подтверждает и тот факт, что в этом году станция стала одной из первых пилотных площадок Татарстана по внедрению концепции «Индустрии 4.0». В рамках модернизации компанией General Electric на ТЭЦ установили систему «Предикс», служащую для отслеживания и прогнозирования технических неисправностей. Данная платформа, к тому же, позволяет минимизировать возможные отключения оборудования из-за технологических неисправностей.

Запуск ГТУ – значимое событие для Татарстана

После вступительного слова главы Татарстана, ведущие вечера Григорий Важов и Марина Михайлова пригласили на сцену премьер-министра республики Алексея Песошина.

— За этот исторический период предприятием пройден большой сложный путь, накоплен огромный опыт, проведены масштабные преобразования, подготовлены высококвалифицированные кадры. Сегодня Казанской ТЭЦ-3 удается успешно решать бесперебойного снабжения потребителей тепловой и электрической энергии. На предприятии используются самые передовые технологии в энергетике, — начал торжественную речь премьер.

С пуском ГТУ установленная тепловая мощность Казанской ТЭЦ-3 в горячей воде значительно увеличилась, что позволяет обеспечивать растущие потребности Казани в тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение



Продолжив, он отметил рост мощностей станции. — В 2017 году произошло большое событие для Республики Татарстан – на ТЭЦ-3 был успешно запущен газотурбинный блок производства General Electric. С пуском ГТУ установленная тепловая мощность Казанской ТЭЦ-3 в горячей воде значительно увеличилась, что позволяет обеспечивать растущие потребности Казани в тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение. Это особенно актуально с учетом строительства нового жилого комплекса «Салават купере». Сегодня главными задачами, которые стоят перед предприятиями энергосистемы республики является устойчивое развитие энергетической отрасли и повышение эффективности работы в рамках реализации энергетической стратегии РФ и РТ. Уверен, что коллектив Казанской ТЭЦ-3 успешно справиться с этими задачами, — подчеркнул Песошин.

— Сотрудников предприятия всегда отличали высокий профессионализм и преданность своему делу. Сегодня здесь присутствуют уважаемые ветераны. Хочу выразить вам благодарность за личный вклад в развитие энергетической отрасли республики. Ваши знания помогли воспитать не одно поколение энергетиков. Хотел бы также поблагодарить руководство ГК «ТАИФ» и ТГК-16 за успешное и динамичное развитие предприятий компании, а также всех работников КТЭЦ-3 за каждодневный и самоотверженный труд на благо людей, — поблагодарил в заключении премьер-министр Татарстана.

Самые высокие награды энергетикам вручил лично Алексей Песошин



В день рождения принято получать подарки. В честь круглой даты награды удостоились отличившиеся сотрудники, самые высокие из них энергетикам вручил лично Алексей Песошин.

Волевое решение

Затем слово было передано генеральному директору ОАО «ТАИФ» Альберту Шигабутдинову. Именно благодаря усилиям холдинга, станция сегодня — в числе передовых.

— За годы работы группой «ТАИФ» реализованы десятки крупнейших проектов, модернизированы производства, построены новые заводы, выпускается крайне необходимая стране продукция. Обо всех этих проектах можно писать книги, снимать фильмы – столько замечательных историй уже пережито, столько самых смелых идей реализовано. Безусловно, добиваться таких значимых результатов, столь масштабно развивать промышленный, а вместе с ним и экономический потенциал, возможно лишь имея крепкий тыл – надежное и бесперебойное энергоснабжение, — обратился к залу Альберт Шигабутдинов. Он подчеркнул, что ТЭЦ-3 –предприятие, которое все эти годы не только стабильно работало, но и активно развивалось.

Альберт Шигабутдинов подчеркнул, что ТЭЦ-3 –предприятие, которое все эти годы не только стабильно работало, но и активно развивалось

— Однако не всегда все было гладко и безоблачно, — вспомнил о сложном для станции времени глава ОАО «ТАИФ». Период конца 90-х – начала 2000-х выдался для страны далеко непростым. Тогда недофинансирование инвестиционных программ развития и обновления генерирующих мощностей на фоне снижения тепловых нагрузок крупных потребителей, а так же их планов по строительству собственных ТЭЦ ставили под вопрос само существование Казанской ТЭЦ-3. А постоянное и существенное повышение тарифов на энергоресурсы на фоне общего отставания технического состояния энергосистемы республики от требований развивающегося промышленного комплекса республики привели к закономерному итогу — прямым убыткам и угрозе потери конкурентоспособности, остановке и закрытию крупнейших промышленных предприятий, в том числе предприятий нефтехимии и нефтепереработки. Это привело бы к дальнейшему ухудшению состояния предприятий энергетики, катастрофическому росту тарифов на тепло и электроэнергию для населения, недополученным налоговым и прочим поступлениям в бюджет, росту социальной напряженности.

К счастью, в ситуацию своевременно вмешалось руководство республики: Минтимер Шаймиев, Рустам Минниханов поддержали продажу энергоактивов крупнейшим республиканским компаниям – Группе «ТАИФ» и Группе «ТАТНЕФТЬ», что привело к сохранению и запуску нового инвестиционного цикла в энергоотрасли Татарстана. Благодаря такому волевому решению правительства, инвестициям ГК «ТАИФ», проведенной программе модернизации, Казанская ТЭЦ-3 вошла в число самых эффективных станций.

Шигабутдинов продолжил церемонию награждения выдающихся сотрудников



Подчеркивая заслуги коллектива, Шигабутдинов отметил высокую роль каждого сотрудника: от рабочего до руководителя. – Не сомневаюсь, что все начатое будет достойно продолжено, — пообещал, завершая речь генеральный директор ОАО «ТАИФ».

Он продолжил церемонию награждения выдающихся сотрудников. Конечно, вручить такое количество подарков на одной сцене трудно, поэтому на официальной части отметили только некоторых.

«Главный ресурс станции – коллектив»

Значимой частью вечера стал фильм, в котором энергетики реконструировали события новогодней ночи с 31 декабря 1978 на 1 января 1979 года. Тогда температура воздуха в районе Казанской ТЭЦ-3 опустилась до рекордных -52 градусов, что на 13 градусов ниже допустимого температурного режима эксплуатации электрического оборудования. В ходе героического и ответственного исполнения энергетиками своего долга, вопреки тяжелейшим погодным условиям, сотрудники ТЭЦ-3 спасли Казань от замерзания, не допустив развития трагичных ситуаций, аналогичных произошедшим в соседних регионах.

Главный ресурс нашей станции – это коллектив: сплоченный, надежный, сработанный и способный справиться с любой поставленной задачей, ликвидировать любую внештатную ситуацию



Под занавес официальной церемонии слово взял генеральный директор ОАО «ТГК-16» Эдуард Галеев.

— Главный ресурс нашей станции – это коллектив: сплоченный, надежный, сработанный и способный справиться с любой поставленной задачей, ликвидировать любую внештатную ситуацию. Люди у нас действительно замечательные – специалисты высочайшего уровня. Особые слова благодарности хотел бы выразить старшему поколению. Ведь именно ветераны энергетики добросовестным трудом создали надежную электрическую отрасль. Отрадно, что нынешнее поколение бережет и приумножает замечательные традиции своих предшественников, — подчеркнул Галеев заслуги коллектива. И в доказательство признания вручил ветеранам КТЭЦ-3 памятные награды.

Официальная часть плавно перетекла в концертную программу



Торжественные речи, пожелания успешного развития и достижения амбициозных задач плавно перетекли в развлекательную часть вечера с участием звезд татарской эстрады и творческих коллективов республики.

1 / 24 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Алина Губайдуллина, фото Олега Тихонова