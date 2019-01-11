Ян Айзенштат: «Сила намерения определяет успех»
Представители бизнеса и топ-менеджеры крупных компаний рассказывают «Реальному времени» о том, чем им запомнился ушедший год и с какими ожиданиями они встречают новый. Директор девелоперской компании SOLDCO Ян Айзенштат вспоминает свои музыкальные успехи, желает стране стабильных законов и мечтает как можно больше времени проводить с семьей.
- Что стало самым важным событием 2018 года для вас и почему оно впечатлило?
Важные для меня события — это дни рождения детей. Еще я отметил бы два ярких момента: открытие «Квартимолла» — смелый, непростой шаг, и мой третий по счету музыкальный концерт, который здорово и душевно прошел 28 октября в «Пирамиде». В этом году вместе с группой мы записали и выпустили альбом «Придуманный рай» с авторскими песнями.
Плюс ко всему я прошел тренинг по тайм-менеджементу от компании BogushTime. Это был интенсивный курс — два дня по 8 часов, учили правильному планированию.
- С какими ожиданиями и желаниями вы встречаете новый год?
Для себя: мечтаю настроить время таким образом, чтобы два раза в год уезжать на отдых с семьей. С открытием еще одного бизнеса у меня стало меньше свободного времени… Но я стараюсь выходные и вечера проводить с женой и детьми, у нас их трое. Я просто хочу видеть, как мои дети становятся сильнее, разумнее и способнее.
Никаких настроев, кроме «побеждать», нет и быть не может. Сила намерения определяет успех. Наше намерение — развиваться. Мы не мерим локальными датами, что в 2019 году, например, должны будем стать больше в 8 раз, нет, но точно знаем, что хотим войти на рынок недвижимости Москвы и начать продавать свои маркетинговые услуги
Для страны: здесь трудно быть оригинальным. Все желают стране одного — стабильности. Мы, как люди, которые соблюдают законы, просто хотим, чтобы правила не менялись кардинально. Думаю, этого хотят многие.
Пожелаю стране стабильной власти и стабильных законов. Поменьше всяческих кризисов, не дай Бог трагедий. Чтобы все мы были здоровы и радовались жизни.
- Выберите три главных слова для нового, 2019 года.
Яркие невероятные победы.
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