Ян Айзенштат: «Сила намерения определяет успех»

Представители бизнеса и топ-менеджеры крупных компаний рассказывают «Реальному времени» о том, чем им запомнился ушедший год и с какими ожиданиями они встречают новый. Директор девелоперской компании SOLDCO Ян Айзенштат вспоминает свои музыкальные успехи, желает стране стабильных законов и мечтает как можно больше времени проводить с семьей.