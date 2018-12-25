Встряска в канун Рождества: американская фондовая биржа обвалилась до 20-месячного минимума

Инвесторов охватила нервозность из-за решения ФРС, плохих новостей и перспектив экономики

Американский рынок продолжает лихорадить: накануне католического Рождества S&P 500 пережил очередное падение, остановившись в шаге от крупнейшего месячного обвала с 2008 года. Наряду с повышением ставок ФРС ситуацию усугубляют плохие новости. Инвесторов пугает неопределенность, перспективы полноценной торговой войны с Китаем и будущего замедления экономики. Подробнее — в материале «Реального времени».

Трамп, ФРС и «шатдаун»

По итогам торгов 24 декабря американский рынок обвалился до 20-месячного минимума. В очередной раз за последние дни индекс S&P 500 опустился на 1,5%. Как отмечает Bloomberg, по сравнению с сентябрьским максимумом индекс потерял уже более чем 19,8% и в настоящее время остановился в шаге от крупнейшего месячного падения с 2008 года. Обвал S&P 500 сопровождался ослаблением доллара и нефтяных котировок: стоимость Brent на вчерашних торгах опускалась до $45 за баррель.

Встряска на американском рынке продолжается не первую неделю; нынешний декабрь аналитики уже назвали худшим месяцем с 1930-х. Положение дел усугубилось на прошлой неделе, когда Федеральная резервная система США (ФРС) ожидаемо повысила базовую ставку до уровня 2,25—2,50%.

Повышение ставок усилило нисходящий тренд на рынке нефти, который в последний месяц тоже был под давлением, несмотря на заключенное ОПЕК+ соглашение о сокращении добычи в первой половине 2019 года. На прошлой неделе стоимость Brent несколько раз опускалась до локальных минимумов, а квартальное падение оценивалось как крупнейшее за последние четыре года.

Стабилизации на рынках не способствовал и негативный новостной фон. В выходные в США была частично заблокирована работа правительства, поскольку Конгресс не успел утвердить бюджет, не согласившись с желанием президента Дональда Трампа потратить $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Ранее в течение этого года работа правительства блокировалась дважды, однако тогда это длилось не более одного дня. В этот раз сотрудники министерств могут пробыть в неоплачиваемом отпуске до января.

Кроме того, 24 декабря Трамп, выступающий против повышения ставок, предпринял очередную атаку на ФРС, назвав ее единственной проблемой американской экономики. «Они не чувствуют рынок, они не понимают необходимости торговых войн или крепкого доллара, или даже устроенного демократами «шатдауна». ФРС — как сильный гольфист, который не может набрать очки, потому что у него нет дара: он не в состоянии загнать шар в лунку!» — написал Трамп в Twitter.

Инвесторы, которые надеялись найти в Вашингтоне признаки стабильности, способные укрепить доверие, вместо этого оказались в еще большем замешательстве, отмечает Bloomberg. Рынок лишился любых сколько-нибудь приятных для него сообщений из Белого дома, цитирует издание руководителя отдела ценных бумаг BMO Asset Management Эрнесто Рамоса.

Портфельный управляющий Washington Crossing Advisors Чед Морганландер добавил: реальность такова, что в Вашингтоне сейчас огромный уровень непредсказуемости. Вкупе с опасениями по поводу замедления глобального экономического роста это придает инвесторам такой настрой, что они собираются закрывать позиции, независимо от того, каким будет фон в 2020 году.

Все от нервов

Эксперты, с которыми поговорило «Реальное время», тоже отмечают, что рынок оказался во власти эмоций. Помимо фундаментальных причин в виде повышения ставок, у нынешнего падения есть и субъективные, говорит заместитель генерального директора ИК «Финам» Ярослав Кабаков: «Это огромнейшее количество неопределенности, нервозности, непонимание перспектив развития внешней политики США, возможность начала полномасштабной торговой войны с Китаем, — перечисляет он. — Все эти факторы дестабилизируют американский рынок. Плюс ко всему многие участники, очевидно, не хотят уходить на Рождество и Новый год с теми или иными активами, которые после праздников могут еще более существенно скорректироваться».

По мнению Кабакова, «развязка» может наступить после Нового года. В то же время ожидания нового повышения ставок будут давить на рынок и в дальнейшем. По сути, рассуждает Кабаков, в нынешнее падение уже заложены предстоящие действия Федрезерва: «Рынок сейчас отыгрывает будущие новости. Если позиция ФРС вдруг станет более мягкой, мы увидим попытку отскока».

Американский рынок активно падал с начала октября, вспоминает начальник отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев. Все это время инвесторы отыгрывают прогнозы всех крупнейших институтов (МВФ, Всемирный банк, ОЭСР и др.) относительно того, что экономика США достигла максимальных темпов в нынешнем году и в ближайшие годы будет неизбежно замедляться при ускорении инфляции.

Волна падения на фондовых рынках развивающихся стран, которая наблюдалась в течение года, к настоящему времени прошла, и сейчас эти рынки в лучшем положении, отмечает Бушуев. Экономисты прогнозируют ускорение роста ВВП развивающихся стран; неслучайно их рынки в целом не падали, в то время как S&P 500 переживал спад длиной в несколько месяцев.

«Долгосрочно мы не видим хороших перспектив для американского рынка акций. Но и сильного обвала ждать также не стоит. Скорее мы увидим динамику медленной стагнации. На других фондовых рынках мира ситуация в ближайшие годы может быть перспективней», — считает Бушуев.

«Американский рынок нельзя хоронить»

«Мы считаем, что американский рынок нельзя хоронить. После сильных движений вниз всегда бывают обратные движения. К тому же нынешнюю ситуацию надо рассматривать как коррекцию к восходящему тренду, который держится уже много лет», — говорит директор филиала Freedom Finance в Казани Марат Сабиров.

Он предлагает сменить фокус восприятия: Федрезерв действительно повысил ставку, но при этом смягчил риторику. Из слов главы ФРС Джерома Пауэлла следует, что в 2019-м регулятор будет следить за развитием экономики и повышать ставку лишь при необходимости. Отнюдь не факт, что ставка будет повышена хоть один раз за год, считает Сабиров.

Кроме того, на недавнем саммите «Большой двадцатки» США и Китай договорились ввести мораторий на взаимное повышение промышленных пошлин. Перемирие продлится 90 дней, это время будет использовано для переговоров. Следовательно, в январе—марте 2019 года могут последовать реальные действия, которые дадут рынкам стимул для роста, говорит Сабиров.

По его мнению, все, что в последнее время происходило с рынком США, было связано не с экономическими, а с политическими причинами: «Мы не видим предпосылок для рецессии в Америке — все более чем хорошо. А вот политический кризис мы наблюдаем, и это влияет на рынки».