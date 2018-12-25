«Зенит» — чемпион, где Роналду, там и финал ЛЧ, а Головин на грани катастрофы

Футбольные прогнозы на 2019 год

2019-й станет годом глобальных перемен в европейском футболе, а вот в РПЛ серьезных потрясений не предвидится. Популярный комментатор Виталий Ошовский в авторской колонке, написанной для «Реального времени», представляет свой футбольный прогноз на будущий год.

В РПЛ нет своего «Лестера»

Текущий еврокубковый сезон, увы, доказал: почти все российские гранды находятся либо не в лучшей форме, либо вовсе в полном упадке. В свое время похожей ситуацией в АПЛ воспользовался «Лестер», но в России своих «лисов» пока не видно. Проблемы топ-клубов, правда, должны сыграть на руку «Краснодару», который отстает от лидирующего «Зенита» всего на одно очко. Но готовы ли «быки» наконец-то добраться до золотых медалей? Изначально перед ними стояла задача попасть в Лигу чемпионов, так что даже в сегодняшних реалиях в клубе больше говорят об удержании второй позиции.

«Краснодар»-2018/2019 может повторить судьбу «Динамо»-2003. Тогда «бело-голубые» тоже воспользовались немощью конкурентов и почти весь турнир занимали 2-е место вслед за ЦСКА. Но пришла концовка сезона, состоялся легендарный «честный и бескомпромиссный» матч с «Торпедо-Металлург», потом еще несколько таких — и здравствуй, 6-е место! По последним матчам с «Уфой» и «Севильей» показалось, что сегодняшний «Краснодар» пока не готов решать самые высокие задачи именно в ментальном плане. Долгие годы «быки» занимают места рядом с лидерами. Переломить психологию и замахнуться на чемпионство будет крайне сложно.

Судя по всему, именно «Зенит» в этом сезоне станет чемпионом. В конце осени команда начала сдавать физически, но зимний отдых пойдет команде Семака на пользу. Плюс однозначно скажется великолепная скамейка запасных — в разы более «сочная», чем у того же ЦСКА. Будь у команды Виктора Гончаренко большая глубина состава, именно армейцы преследовали бы сейчас «Зенит». Но, скорее всего, питерцы оформят досрочное чемпионство. «Краснодар» без особых проблем должен оформить путевку в Лигу чемпионов, а фаворитом в борьбе за 3-е место однозначно является ЦСКА.

Прогноз: «Зенит» станет чемпионом, «Краснодар» и ЦСКА войдут в зону ЛЧ

От исхода «войны» «Фратрии» и Дениса Глушакова решится судьба погони «Спартака» за ЦСКА

Если аналога «Лестера» в РПЛ сегодня нет, то вариации «ростовского чуда» могут появиться в борьбе за 4-е место. В первой половине сезона приятно удивил «Оренбург» и персонально Владимир Федотов — возможно, лучший тренер нынешней РПЛ. Даже в проигранных матчах «Оренбург» смотрелся очень смело и креативно. Правда, до Лиги Европы «бело-синие» вряд ли дотянут, скорее речь пойдет исключительно о досрочном спасении от вылета. «Урал»? В ноябре команда выдала сумасшедшую победную серию, обыграв «Спартак» и «Локомотив» в Москве. Однако игра с «Динамо» ясно дала понять: о борьбе за еврокубки «Уралу» задумываться пока рано.

На данный момент в лигоевропейской зоне идут сверхпроблемные «Локомотив» и «Спартак». При этом «красно-белые» отстают от ЦСКА всего на 2 очка, так что многое здесь будет зависеть от атмосферы внутри клуба. Зимний перерыв — настоящее спасение персонально для Глушакова. Мало ли, может быть, фанаты успокоятся и наконец «проглотят» слив Карреры, как младенец — манную кашу? Однако «Фратрия» обычно идет до конца. Ее цель — избавиться от лидера «ОПГ Ромашка», а лучше — от всей «ромашки».

Олег Кононов уже дал понять, что до конца сезона замены на капитанском мостике не ожидается. «Не обсуждали с игроками тему обладателя капитанской повязки. Капитан в команде был и есть, и я эту тему даже не затрагивал. Она интересна только за пределами Тарасовки. А у нас было столько работы, что времени для досужих разговоров не оставалось. В моем понимании, в каждое межсезонье команда должна выбирать капитана. Перед этим сезоном футболисты выбрали Глушакова, и Денис доиграет его в этом качестве. А дальше будут новые выборы».

Противостояние фанатов и Глушакова продолжится и весной. Но даже такой «Спартак» должен дотянуть сезон в еврокубковой зоне.

Прогноз: война Глушакова с фанатами продолжится. «Спартак», «Локомотив» и «Рубин» войдут в зону Лиги Европы

Головин терпит бедствие на тонущем корабле Дмитрия Рыболовлева, но возвращаться в ЦСКА ему не стоит

Первая половина 2019 года станет решающей в еврокарьере Александра Головина. Звезда ЧМ-2018 переехал в «Монако», но здесь пока больше мучается, чем играет. За фол на Фекире россиянин схватил 4-матчевую дисквалификацию, чего с ним прежде не случалось никогда. Уже без Головина «Монако» проиграл безнадежному «Генгаму» (0:2) и еле сохранил за собой предпоследнее 19-е место.

Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев уже признал свои просчеты на летнем трансферном рынке. ЦСКА пока опровергает информацию о возможной аренде Головина, но такие попытки однозначно будут. Евгению Гинеру не особенно важно, что будут думать об Александре в Европе — главное, что он несомненно усилит обескровленный ЦСКА. Однако возвращение в тепличные условия станет колоссальным шагом назад для самого Головина. Этого нельзя допускать ни в коем случае!

В следующий раз Головин выйдет на поле в конце января. Это будет уже совсем другой «Монако» — усиления в команде будут, причем наверняка очень серьезные. А вот Тьерри Анри вполне может начать беспокоиться за свой пост, поскольку под его руководством «Монако» проиграл всем (!) прямым конкурентам в борьбе за выживание. Но это уже немного другая история…

Прогноз: «Монако» спасется в «стыковых» матчах, Головин не вернется в ЦСКА

Американцы попробуют «починить» «Милан», а Фергюсон — «МЮ»

Перейдем к большим европейским делам. Уже который год любители футбола ждут настоящего возвращения «МЮ» и «Милана». И каждый год эти клубы разочаровывают все больше. 2018-й не стал исключением — «Юнайтед» при Моуриньо провалился в АПЛ, а «Милан» Гаттузо вообще умудрился не выйти в плей-офф Лиги Европы! Но, кажется, именно в год Свиньи и те, и другие получат шанс на реальный выход из кризиса.

К руководству «Миланом» минувшим летом пришла американская компания «Эллиотт», в которой в принципе не терпят нестабильности. Уже тогда американцы хотели увольнять не соответствующего уровню «россонери» Гаттузо, и по ходу сезона явно держат в уме это решение. Скорее всего, с Дженнаро расстанутся либо в конце зимы, либо по окончании сезона. Игра «Милана» по-прежнему непредсказуема, ситуативна и зависит от настроения отдельных игроков — такого в топ-клубах не должно быть по определению. Ситуация начнет резко выправляться летом 2019-го, велика вероятность прихода в клуб Антонио Конте.

Руководство «МЮ» смекнуло раньше и пригласило на пост главного тренера Оле-Гуннара Сульшера. Если норвежец проявит себя как талантливый специалист, сотрудничество может стать долгосрочным. У Сульшера есть все: потрясающий состав, довольный увольнением Моуриньо, и сам Алекс Фергюсон, который назначен тренером-консультантом. В первом же матче под его руководством «МЮ» «замочил» «Кардифф Сити» 5:1. Но даже если Сульшер не справится, летом «Манчестер Юнайтед» возглавит топ-специалист с адекватной репутацией. Второго «несносного Моура» не будет точно. Скорее всего, если Сульшер уйдет, к руководству «МЮ» придет Зинеддин Зидан.

Прогноз: «Милан» и «МЮ» вернут себе былое величие в 2019 году

Где Роналду — там и финал ЛЧ

Борьба в ЛЧ будет, как всегда, невероятно упорной. Но многое указывает на то, что «досрочный финал» играется в паре «Атлетико» — «Ювентус». Для обеих команд решается — либо сейчас, либо, наверное, уже никогда. Финал Лиги чемпионов пройдет на родном для «Атлетико» стадионе «Ванда Метрополитано» — лучшей мотивации и не придумать. «Ювентус» же де-факто решил все вопросы в Серии А, но Роналду был куплен именно для победы в Лиге чемпионов.

Цена ошибки в этой встрече будет вселенских масштабов, поэтому результативный футбол ожидать вряд ли приходится. Неочевидный фаворит пары «Ювентус», но сколько раз «Атлетико» Симеоне оставлял Роналду не у дел в предыдущие годы! Когда защита «Атлетико» в порядке, ее не способен пройти ни один легендарный нападающий.

В то же время, ни «Реал», ни «Ливерпуль» ждать в финале ЛЧ не стоит. «Королевский» клуб без Роналду способен побороться за победу в Ла Лиге с такой же нестабильной «Барселоной». «Ливерпуль» в межсезонье не потерял никого, но уж слишком манящей видится перспектива долгожданной победы в английской Премьер-лиге. Сам Стивен Джеррард не смог привести «Ливерпуль» к победе в чемпионате! Если это сделает Юрген Клопп, он поистине увековечит свое имя в истории мирового футбола. Ради золота АПЛ можно пожертвовать даже Лигой чемпионов!

Прогноз: победитель ЛЧ-2019 определится в матче «Атлетико» — «Ювентус»