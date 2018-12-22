«Их нравы»: как турецкий султан-западник набрал долгов, создал парламент и сохранил гарем

Правление Абдул-Меджида I, открывшего эпоху Танзимата

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшний его рассказ посвящен правлению султана Абдул-Меджида I (1839— 1861).

Реформами по кризису



Историю жизни и правления 31-го султана Османской империи Абдул-Меджида I невозможно представить без знаменитого указа о реформах (Танзимат Ферманы), который стал основополагающим и определяющим документом, подготовившим практически все дальнейшие либеральные реформы в Великой Порте и в результате, через периоды I и II конституций, приведшим к возникновению нынешней Турецкой Республики. Поэтому было бы логично рассказать немного о самом указе Танзимата и об одноименном периоде в истории Османской империи, который продлился 37 лет.

Слово «Танзимат» можно перевести как совокупность действий, направленных на изменение системы управления. Как мы помним , во времена правления Махмуда II страна переживала кровавый кризисный период, и в этой связи были начаты крупномасштабные реформы, охватывающие практически все сферы жизнедеятельности общества и призванные стабилизировать ситуацию. Однако самому Махмуду II не удалось завершить начатое. Конечность человеческой жизни стала непреодолимой преградой на пути правителя. Его сын Абдул-Меджид I, воспитанный в лучших традициях Востока и Запада, вторым родным языком которого, помимо османского, стал французский, продолжил и «углубил» дело отца.

Абдул-Меджид I с королевой Великобритании Викторией и императором Франции Наполеоном III. Фото wikipedia.org



Плюсы и минусы Танзимата

К периоду Танзимата можно относиться по-разному, однако, по мнению автора этих строк, основным его достижением стало то, что в стране, наконец, начал устанавливаться закон и порядок в привычном для современных европейцев понимании. Было запрещено убивать людей по политическим и иным соображениям, без проведения следственных и судебных мероприятий. В этом плане можно сказать, что Махмуд II стал последним правителем Османской империи, казнившим своих политических оппонентов без суда и следствия. Следующим султанам стало сложнее применять формулу «нет человека — нет проблемы». Однако не стоит забывать о других достижениях периода Танзимата:

Создание некоего подобия парламента, где каждый регион имел двух представителей, ратовавших за решение своих локальных проблем и доводивших через министра до сведения султана положение дел в регионах.

Введение обязательного начального образования и создание соответствующего профильного министерства.

Отмена «откупного» феодального налогообложения.

Введение новой финансовой системы по образцу французской модели. Стоит отметить, что во времена Абдул-Меджида I впервые начали вводить в оборот бумажные деньги.

Переход на всеобщую воинскую обязанность (4-5 лет). Кроме всего прочего, на службу в армию стали призывать не только мусульман, но и иноверцев.

Подобно тому, что каждая монета имеет две стороны, у Танзимата при всех его положительных аспектах были и минусы:

По результатам реформ у сильных европейских монархий появилась возможность вмешиваться во внутренние дела государства, что привело к тому, что некоторые регионы, такие как Египет, Греция, Ливан и другие, со временем откололись от метрополии и стали независимыми государствами.

В стране впервые появился внешний долг (реформы стоили дорого, плюс ко всему Крымская война с Россией обошлась османскому бюджету в довольно внушительную сумму).

Иностранные торговцы получили некоторые преференции, что сделало местных купцов менее конкурентоспособными.

Если раньше общество было более или менее гомогенным и деление происходило разве что по религиозному принципу, то в период Танзимата усилились процессы разделения общества по национальному признаку.

Жемчужина османской архитектуры XIX века — дворец Долмабахче как раз был завершен во времена Абдул-Меджида I. Фото wikipedia.org



Западник с восточной душой

Возвращаясь к Абдул-Меджиду — при всей его ориентации на Запад в делах государственных, в делах сердечных он был плоть от плоти восточным правителем. Об этом нескромно свидетельствует наличие у султана десяти жен и двенадцати наложниц, от которых у него родились восемь сыновей (четверо из них поочередно становились султанами) и более двадцати дочерей. Но в историю он вошел не по этой причине, вернее не только по этой (известны и более многодетные султаны). Абдул-Меджид I запомнился как основатель знаменитого Дарульфюнуна, который впоследствии стал Стамбульским университетом, и не менее знаменитого Мектеб-и Мулькийе, на основе которого были созданы Анкарский университет и другие учебные заведения. Из совокупности этих учебных заведений сложился прочный фундамент классического университетского образования в Турции.

Помимо образования, Абдул-Меджид I уделял пристальное внимание строительству. Жемчужина османской архитектуры XIX века — дворец Долмабахче как раз был завершен во времена Абдул-Меджида I. Многочисленные мечети, мосты, больницы, школы и другие объекты относятся к периоду правления 31-го султана. Абдул-Меджид был активным и очень мобильным султаном, он никогда не отсиживался в дворцовых покоях в тени кипарисов и лимонов, а любил лично, что называется, на местах контролировать ход и исполнение проводимых им реформ. С этой целью он устраивал постоянные поездки по стране — в отличие от предыдущих султанов, которые ограничивались в основном решением чаяний и проблем жителей Стамбула, Абдул-Меджида интересовала не только столица, но и другие части империи.

Абдул-Меджид I правил долго, но умер молодым, смерть настигла его в возрасте 38 лет. Так же как и отец, он страдал от туберкулеза. На смену ему пришел его брат Абдул-Азиз. Поговорим о нем в следующую субботу, если будет на то воля Аллаха.