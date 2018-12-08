«Их нравы»: как братья-султаны разделили власть совсем не по-братски

Правление реакционера Мустафы IV и революционера Махмуда II, олицетворивших собой раскол в стране

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшний его рассказ посвящен правлению султанов Мустафы IV (май 1807 — июнь 1808) и Махмуда II (1808—1839).

Единство и борьба противоположностей

Двадцать девятый и тридцатый султаны Османской империи Мустафа IV и Махмуд II, несмотря на то что их объединяло кровное родство, на деле были совершенными противоположностями. Предыдущий султан Селим III, который был их дядей, будучи человеком просвещенным и придерживающимся довольно либеральных и реформаторских взглядов на жизнь, предоставил им полную свободу для саморазвития и самовыражения. Известно, что у Селима III не было потомства, поэтому он воспитал племянников как своих собственных детей. Однако судьбы братьев сложились различным образом. Если Мустафа IV остался в османской истории как убийца своего дяди, абсолютный противник реформ, искоренивший практически все начинания Селима III, и как султан, который впервые пошел по пути вознаграждения бунтовщиков; то Махмуд II вошел в историю как истинный революционер, подготовивший почву для начала нового периода в истории Османской империи, именуемого «Танзиматом».

В сегодняшнем небольшом очерке расскажем немного о Мустафе IV, втором по «краткосрочности» правителе после Мурата V (его «султанский срок» — всего тринадцать месяцев) и чуть больше о Махмуде II. В возрасте двадцати восьми лет Мустафа IV был возведен на османский престол восставшими янычарами, которые свергли его дядю Селима III за попытку реформировать османское общество в целом и армию в частности. В качестве султанской благодарности руководители восстания были повышены в званиях и назначены на хорошие должности, а сторонники «нового порядка» Селима III подверглись преследованиям и наказаниям. Выжившие нашли прибежище у Алемдара Мустафы-паши, который, собрав войско, состоящее из пятнадцати тысяч солдат, выдвинулся в Стамбул, чтобы восстановить Селима III на престоле.

В возрасте двадцати восьми лет Мустафа IV был возведен на османский престол восставшими янычарами, которые свергли его дядю Селима III за попытку реформировать османское общество в целом и армию в частности



Как видим, страна была расколота, центральная власть теряла авторитет, а общество поляризировалось по политическому принципу. Многие провинции, при поддержке внешних сил в лице Великобритании и России, увидели в этой ситуации возможность для изменения собственной судьбы и получения независимости от центра. Очаги сопротивления вспыхнули на Балканах, в Греции и Египте. Опасаясь за свою жизнь и за престол, Мустафа IV приказал убить своего дядю Селима III и своего младшего брата Махмуда II, дабы остаться единственным законным представителем дома Османов и единственным претендентом на престол. В результате Селим был убит, а Махмуду удалось бежать и примкнуть к людям Алемдара Мустафы-паши и стать следующим султаном Османской империи.

Отцу 44 детей достались самые сложные годы в истории империи

После восхождения на престол Махмуд II первым делом приказал казнить всех причастных к убийству своего дяди, но, несмотря на многочисленные уговоры, пощадил своего брата Мустафу IV и позволил ему жить. Однако это не спасло опального султана — Мустафа IV был казнен в обход воли султана, по решению Шейх-уль-ислама Османской империи. Тело было помещено в мавзолей в Эминоню.

Стоит отметить, что история с бегством Махмуда II, его удивительным спасением и восхождением на престол довольно красочно описана турецкими историками, и это практически готовый сценарий приключенческого фильма. Кто знает, возможно, такая кинолента вскоре и появится на экранах, особенно учитывая тенденцию повального увлечения турецкого общества и правительства всем, что касается Османской империи. Можно даже сказать, что народ и партия в этом деле едины и идут рука об руку.





После кровопролитных и затяжных конфликтов Греции и Египту удалось отколоться от тела Османской империи и стать независимыми государствами



Подобно своим далеким предкам, таким как Осман Гази и Ибрагим I, Махмуд II стал третьим главой рода в доме Османов. Из последних шести султанов Османской империи двое были его сыновьями, а остальные четверо — внуками. Благо детей у него было предостаточно: двадцать два сына и двадцать две дочери от восемнадцати жен (у Мустафы IV, к слову, было «всего» четыре жены и одна дочь).

Правил он чуть больше тридцати лет, и, пожалуй, это были самые сложные и кризисные годы в истории империи. С одной стороны, продолжалась очередная русско-турецкая война, на горизонте маячила ирано-османская война, которая стала последним военным конфликтом в истории взаимоотношений двух стран, не давали покоя бесконечные восстания в различных провинциях, угрожавшие авторитету центральной власти султана и территориальной целостности государства. Это и нестабильность на Балканах, когда огромные территории за короткий промежуток времени переходят из одних рук в другие, и восстание ваххабитов в Аравии, волнения в Египте, Алжире, в Румелии и так далее. В этот период сплеталась сложная сеть сдержек и противовесов, составившая основу нового миропорядка, который был окончательно пересмотрен уже по итогам первой мировой войны. После кровопролитных и затяжных конфликтов Греции и Египту удалось отколоться от тела Османской империи и стать независимыми государствами со своей самостоятельной повесткой.

«Турецкий Петр Первый»

Параллельно всем этим явлениям Махмуд II, которого называли не иначе как «Инкилабчи», то есть революционер, проводил свои «революционные» реформы. Он продолжил политику «Низам-ы джедид» нового порядка, которая привела к свержению его дяди с престола. Он восстановил армию нового образца. Беспощадно расправился с янычарским корпусом. Стоит отметить, что об этом втайне мечтали все османские султаны последних двухсот лет, потому что янычары становились неконтролируемой и малоэффективной во внешних военных кампаниях силой — а по факту, угрозой и обузой для государства. Кроме всего прочего, Махмуд II сделал обязательным всеобщее начальное образование; упразднил все государственные структуры, на их месте появились новые министерства по европейскому образцу; впервые провел всеобщую перепись населения; начал выпускать первую официальную газету; практически заложил основы будущего турецкого секуляризма, обособив в некотором роде религию от государства; заставил всех чиновников стричь бороды, носить фес и костюм. В этом плане многие историки сравнивают Махмуд II с Петром I.

Махмуд II практически заложил основы будущего турецкого секуляризма, обособив в некотором роде религию от государства, заставил всех чиновников стричь бороды, носить фес и костюм

Несмотря на убедительный курс на вестернизацию, Махмуд II не забывал и о делах духовных. При нем были отремонтированы все крупные мечети Стамбула, а также мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Кроме того, были построены новые мечети и медресе.

Умер тридцатый султан Османской империи в 1839 году во дворце своей младшей сестры Эсма Султан. Пишут, что в последние годы своей жизни он страдал от туберкулеза.