Продукцию ТАИФ-НК в очередной раз отметили на Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России — 2018»

Фото: Ринат Назметдинов

Качество дизельного топлива ЕВРО, летнее и бензина неэтилированного марки АИ-92-К5 отмечено компетентным жюри на российском уровне. Оба продукта компании стали победителями Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России — 2018». Награды генеральному директору ОАО «ТАИФ-НК» Рушану Шамгунову вручили на торжественной церемонии награждения, которая состоялась сегодня в Казанской ратуше. В мероприятии приняли участие первый заместитель премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин и министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

«100 лучших товаров России»: высококачественная продукция со всех регионов страны

«100 лучших товаров России» самый престижный конкурс для производителей. Для участия в нем выдвигается лучшая продукция со всех регионов страны: заявиться могут компании, которые выпускают продовольственные, промышленные товары, продукцию производственно-технического назначения, изделия народных и художественных промыслов, а также оказывают услуги для населения и услуги производственно-технического назначения.

Конкурс «100 лучших товаров России» проводится с 1998 года, он учрежден Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии, межрегиональной общественной организацией «Академия проблем качества» и редакцией журнала «Стандарты и качество». Ежегодно в конкурсе принимают участие сотни компаний со всей России и лишь немногим присуждаются знаки отличия. Так как цель — не только выявить лучших со всей страны, но и простимулировать предприятия производить высококачественные и экологически безопасные товары.

— Активное участие в программе и конкурсном проекте оказывает положительное воздействие на повышение уровня экономической состязательности, развитие производства лучших товаров и оказываемых услуг, пользующихся высоким спросом у потребителей. Очень важно, что в ходе реализации программы все большее число ее участников активно избирают инновационный путь развития, внедряют современные формы и методы технического регулирования и управления качеством, — уверена исполнительный директор МОО «Академия проблем качества» Елена Дубинская.

Конкурс «100 лучших товаров России» проходит в два этапа: сначала победителей отбирают на региональном уровне, после которого они автоматически выходят на федеральный этап. Благодаря двухуровневому отбору конкурс «100 лучших товаров России» обостряет конкурентную среду внутри региона, что стимулирует региональные компании производить более высококачественную продукцию. Все эти годы Татарстан является активным участником конкурса «100 лучших товаров России», поэтому республиканские компании ежегодно ведут борьбу за пьедестал. Так как победа на федеральном этапе — это не только признание высокого качества продукции, но и стимул для дальнейшего развития компании.

«Проведение ежегодного конкурса «Лучшие товары Республики Татарстан» и участие его победителей в федеральном конкурсе «100 лучших товаров России» стало в нашей республике доброй традицией. Конкурс решает главную задачу — способствовать повышению качества товаров и услуг, выявлению и продвижению татарстанских брендов на российский и зарубежный рынок», — ранее заявлял президент Татарстана Рустам Минниханов.

ОАО «ТАИФ-НК» принимает активное участие в конкурсе «100 лучших товаров России» с 2010 года и регулярно становится лауреатом. Это стало возможным благодаря тому, что генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов строго придерживается принятой политики в области качества продукции. За восьмилетнюю историю участия лауреатами и дипломантами становились такие продукты нефтеперерабатывающего предприятия, как бензин неэтилированный марки Регуляр Евро-92, бензин неэтилированный марки Премиум Евро-95, битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 60/90, топливо дизельное ЕВРО сорта А, В, С, D, E, F, топливо для реактивных двигателей марки РТ, топливо дизельное ЕВРО класс 2 вид III (ДТ-5) для холодного периода, топливо дизельное ЕВРО класс 2-го сорта C, E вид III (ДТ-5) для умеренного климата, полимерно-битумное вяжущее марки ПБВ 60, топливо печное бытовое, сера техническая газовая гранулированная, топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5), бензин автомобильный неэтилированный Премиум Евро-95 вид III (АИ-95-К5), бензин автомобильный неэтилированный Регуляр-92 (АИ-92-К5).

Кроме этого, в 2014 году лаборатория завода бензинов ТАИФ-НК стала дипломантом в номинации «Услуги производственно-технического назначения», представив на конкурс лабораторные испытания по оценке соответствия качества контрольной пробы нефтепродукта требованиям нормативного документа.

Дизельное топливо ЕВРО, летнее производства ОАО «ТАИФ-НК» стало лауреатом конкурса «100 лучших товаров России»

В этом году на участие в федеральном этапе конкурса «100 лучших товаров России» от ТАИФ-НК были представлено два продукта: дизельное топливо ЕВРО летнее, сорта С, экологического класса К5 и бензин неэтилированный марки АИ-92-К5.

Дизельное топливо ЕВРО летнее обладает высокими эксплуатационными и экологическими характеристиками. В его составе противоизносные, депрессорно-диспергирующие и антистатические присадки, которые улучшают эксплуатационные характеристики. Благодаря этому при его использовании снижается нагарообразование, износ деталей двигателя и сокращаются вредные выбросы в атмосферу.

Бензин АИ-92-К5 также отличается улучшенными экологическими свойствами. В нем низкое содержание серы (менее 10 мг/кг), ароматики, олефинов и бензола, при этом отсутствует свинец, железо и марганец, что позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу и увеличить ресурс работы двигателя.

ОАО «ТАИФ-НК» принимает активное участие в конкурсе «100 лучших товаров России» с 2010 года и регулярно становится лауреатом. Фото предоставлено ТАИФ-НК



Эксперты конкурса отметили высокое качество обоих продуктов и в результате дизельное топливо ЕВРО летнее стало лауреатом конкурса «100 лучших товаров России», а бензин неэтилированный марки АИ-92-К вошел в число дипломантов.

За высокой оценкой и всероссийским признанием продукции компании стоит постоянная и кропотливая работа по совершенствованию как технологического, так и управленческого процессов. Новые технологии внедряются не только на производстве, но и в системе управления. И именно это обеспечивает стабильно высокое качество производимой продукции, конкурентный и инновационный потенциал общества.