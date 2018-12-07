Трамп против дорогой нефти, Путин — против жесткого сокращения добычи

Почему новая сделка ОПЕК+ не даст прежнего эффекта и кто нарушил равновесие на нефтяном рынке

Альянс экспортеров нефти вот-вот объявит решение по продлению на первую половину 2019 года договора о сокращении добычи. Предполагается, что суточные объемы добычи будут урезаны на 1 млн баррелей. Как это повлияет на мировой рынок, почему Дональд Трамп считает цены на нефть слишком высокими, а Россия относится к очередному ограничению без былого энтузиазма — в материале «Реального времени».

Трамп хочет дешевле

5—7 декабря ОПЕК в несколько этапов решает, надо ли продлевать соглашение о сдерживании добычи нефти, заключенное в конце позапрошлого года и впервые продленное в ноябре 2017-го. В среду в Вене мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу сроком на полгода, однако не дал рекомендаций по объемам сокращения. Ожидается, что окончательное решение по соглашению будет объявлено после 7 декабря.

Пока альянс проводил официальные переговоры, президент США Дональд Трамп в «Твиттере» выразил надежду, что ОПЕК не будет сокращать добычу. Он написал, что миру не нужны высокие цены на нефть. Об этом Трамп заявляет не впервые — подобные твиты он публиковал в июне и апреле.

Hopefully OPEC will be keeping oil flows as is, not restricted. The World does not want to see, or need, higher oil prices!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 декабря 2018 г.

Зарубежные СМИ накануне писали, что участников нефтяного рынка пугает то, какое влияние на переговоры может оказать Трамп, поскольку его интересы расходятся с интересами альянса.

Президент США заинтересован в том, чтобы цены на нефть находились около уровня в $60 за баррель. В противном случае мировая и американская экономика начинают стагнировать, инфляция возрастает, ФРС повышает ставки, а курс доллара укрепляется. Это идет вразрез с целью администрации Трампа по восстановлению производства внутри страны и наращиванию экспорта, объясняет аналитик «Открытие Брокер» по товарным рынкам Оксана Лукичева.

За тысячу миль…

Впрочем, внимание было приковано не только к Трампу. «Самая главная персона проведет день [6 декабря] за тысячу миль [от Вены]», — написал Bloomberg. Под «главной персоной» издание подразумевало Владимира Путина, который в четверг проводил заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Россия — один из ключевых игроков за пределами альянса, и Путин должен решить, какой вклад страна может внести в общее сокращение, отмечает Bloomberg.

Высокопоставленный делегат встречи в Вене, просивший не называть его имя, сказал изданию, что ОПЕК сталкивается с упорным сопротивлением России, которая не хочет идти на большое сокращение. Неофициальный лидер альянса Саудовская Аравия ясно дала понять, что не собирается в одиночку взваливать на себя общее бремя по снижению добычи. Сообщалось, что участники ОПЕК склоняются к сокращению на 1 млн баррелей в сутки, хотя цифры не окончательные.

Под «главной персоной» издание подразумевало Владимира Путина, который в четверг проводил заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Россия — один из ключевых игроков за пределами альянса, и Путин должен решить, какой вклад страна может внести в общее сокращение, отмечает Bloomberg.Фото kremlin.ru



Тот факт, что все взгляды прикованы к России, показывает, как изменилась ОПЕК с 2016 года, когда Россия и Саудовская Аравия преодолели разногласия и начали совместно влиять на рынок, отмечает Bloomberg.

Почему Россия противится жесткому ограничению добычи, объясняет руководитель аналитической службы УК «Доходъ» Владимир Киселев: «Есть крупные госкомпании, которые активно лоббируют наращивание. У «Роснефти» в планах заложено увеличение на 5%, у «Газпром нефти» — на 3,5%. Они, естественно, хотят реализовывать свои программы. Думаю, среди нефтяного истеблишмента есть мнение, что из этой сделки нужно выходить для реализации краткосрочных планов. Судя по всему, там преобладают ожидания, что в долгосрочной перспективе сделка не приведет к значительному росту цен. Поэтому мы видим, что особого энтузиазма нет».

«Позитива по поводу перспектив сокращения у России стало гораздо меньше. Дело в том, что весь объем, на который ОПЕК+ сократили добычу, был перекрыт американскими сланцевиками. В результате такое сокращение добычи лишь на время подняло цены на нефть. Сейчас у производителей нефти появляются вопросы к эффективности данного метода», — говорит глава департамента управления активами General Invest Денис Горев.

Эффект уже не тот

Как решение ОПЕК повлияет на мировые цены на нефть? По мнению Оксаны Лукичевой, если добыча будет снижена на 1 млн баррелей в сутки, такого же эффекта, как раньше, это не окажет: «Скорее всего, цены получат небольшую поддержку, но не перейдут в бурный рост. Тем более что в первом квартале 2019-го будет сезонное сокращение спроса».

Новое сокращение вряд ли подействует, как раньше, согласен Горев: «Рынок уже заметил недолговечность тренда на повышение цен от подобных заявлений. Кроме того, даже формат ОПЕК+ не способен в долгосрочном плане оказывать серьезное влияние на цены. Один из факторов, приведших к этому, — это рост конкуренции со стороны сланцевиков».

В течение этого года ОПЕК несколько раз занижала прогноз глобального спроса на нефть на 2019 год. Фото Priwo / wikipedia.org



Добыча в США в этом году обновляла исторические максимумы, что породило опасения относительно баланса спроса и предложения на нефтяном рынке. В течение этого года ОПЕК несколько раз занижала прогноз глобального спроса на нефть на 2019 год. Так, в октябре альянс понизил его на 50 тыс. баррелей в сутки — до 1,36 млн баррелей.

По словам Киселева, рост добычи в США уже компенсировал тот выпадающий объем нефти, который возник в результате сокращения Россией и Саудовской Аравией в 2016 году. Устранить избыток помог лишь возросший мировой спрос.

«Безусловно, увеличение добычи со стороны США не только может частично нивелировать эффект от нового сокращения ОПЕК, но и уже делает это», — говорит Горев. По его словам, Соединенные Штаты уже опережают Россию по добыче, а их экспорт нефти увеличился до 2,5 млн баррелей в сутки.