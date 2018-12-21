В битве с юниорками Загитова еще держится. Медведева — уже все

Александру Трусову «придержали», но потенциал очевиден

Столь ожидаемый чемпионат России по фигурному катанию стартовал еще позавчера, но для большинства болельщиков и СМИ это произошло только сегодня. После «разогрева» (выступлений мужчин и спортивных пар) все, конечно, ждали короткую программу в женском одиночном катании. И ожидания оправдались в полной мере. Блестящий прокат Алины Загитовой, захватившие не только пьедестал, но и все подступы к нему юниорки Этери Тутберидзе, а также оглушительный провал Евгении Медведевой, ставший сюрпризом не для всех, — об этом в материале «Реального времени».

Абсурдные заявления Авербуха накалили страсти

СМИ перед очередной битвой в женской «одиночке» традиционно нагнетали страсти через мнения экспертов разной степени авторитетности. Тем более что это была первая за долгое время встреча на льду Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Страсти кипели, даже несмотря на то, что в этом сезоне подопечная Брайана Орсера выглядела фигуристкой из «другой лиги». Впрочем, об этом «Реальное время» уже писало.

Старательнее всех масло в огонь подливал хореограф Илья Авербух (экс-чемпион мира и серебряный олимпийский призер), который довольно провокационно сравнил главных звезд чемпионата России. «Что касается Жени, она сейчас, наверное, в более выигрышной ситуации. Самое страшное для чемпионов — боязнь проигрыша, потери своего места. Женя все эти страхи уже прошла, отступать некуда. Она поняла — мир не рушится, когда она проигрывает. И теперь психологически она будет спокойнее кататься, нежели Алина, которая находится в нервном состоянии», — сказал Авербух ТАСС.

Позиция, согласитесь, странная — получается, что в новом сезоне лучше оказаться в ситуации серьезного падения результатов (как у Медведевой), чем подтвердить уровень олимпийской чемпионки (как Загитова). Собственно, короткая программа в Саранске показала всю абсурдность слов Авербуха.

Оценку Трусовой за технику не обошел никто

Волею жребия уже третьей на льду появилась 14-летняя Александра Трусова — один из главных бриллиантов коллекции блестящих юниорок Этери Тутберидзе, Александра уже на стабильном уровне исполняет почти все четверные прыжки.

Но в ее короткой программе увидеть их было не дано — они банально запрещены правилами женского одиночного катания. Поэтому Трусова внешне играючи справилась со всеми тройными, включая сложнейший каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. И под овации трибун показала высочайший балл за технику (42,79), который, забегая вперед, никто сегодня не превзошел. Итоговая оценка с компонентами составила 74,96 балла. Напомним, что у Загитовой в финале Гран-при было 77,93. То есть с этой оценкой Саша заняла бы третье место в Ванкувере среди взрослых. Очевидно при этом, что в Саранске судьи предсказуемо серьезно резали оценки за компоненты Трусовой. Чтобы, не дай бог, юниорка не обыграла признанных лидеров.

А замыкала первую группу выступающих участница финала Гран-при 16-летняя Софья Самодурова. Она также откатала свою программу чисто, но много проиграла Трусовой за технику (37,67, общая — 71,82). В итоге Самодурова закончила соревнования далековато от тройки призеров. И «виной» тому, конечно же, выступления юниорок Тутберидзе.

Чемпионский прокат Загитовой — даже Тарасова не смогла придраться

Но сначала главный гвоздь программы — Алина Загитова, которая добралась в столицу Мордовии не без приключений. Она должна была прилететь в Саранск еще накануне, но прибыла лишь сегодня, на поезде, едва успев на тренировку, которая прошла в 7 утра. В итоге на ней Загитова несколько раз упала, но под музыку прокатала свою программу уже без помарок, в отличие от той же Медведевой.

В короткой программе Алина отпрыгала вообще без помарок, но все равно меньше балла не дотянула до оценки Трусовой за технику. Но в компонентах действующая олимпийская чемпионка была сильнее и с общей оценкой 80,62 возглавила «пелотон». Лучше всего характеризует катание Загитовой в этот вечер высказывание ее главного «болельщика» — ведущей Первого канала Татьяны Тарасовой, которая прямо сказала, что «придраться не к чему, даже если очень захочется».



Но показалось, что судьи, занизив компоненты, оставили своеобразной люфт для Евгении Медведевой. Чуть более 38 баллов — это очень мало для лидера мирового рейтинга ISU.

Юниорки Тутберидзе выстроились в ряд за Алиной

Но Медведеву еще предстояло дождаться (она выступала последней), а на очереди были остальные юниорки Тутберидзе, которые дружно показали чистое катание, подвинув с пьедестала всех представителей других тренеров и расположившись вслед за Загитовой. Алена Косторная была близка к тому, чтобы значительно обойти Александру Трусову за счет более высоких компонентов, но оступилась, коснувшись льда рукой буквально на ровном месте (не при исполнении прыжка). Очень запомнилась немного недооцененная (на фоне Трусовой и Косторной) Анна Щербакова. А Станислава Константинова довольно неожиданно поделила третье место с Косторной.

Так или иначе, перед прокатом Евгении Медведевой список лидеров короткой программы выглядел так:

1. Алина Загитова — 80,62;

2. Александра Трусова — 74,96;

3-4. Алена Косторная, Станислава Константинова — 74,40;

5. Анна Щербакова — 74,09.

Когда бьешь все антирекорды: Медведева — уже всё

О бедах Медведевой после перехода к канадскому специалисту Брайану Орсеру сказано было немало. Достаточно вспомнить, что серебряная призерка ОИ-2018 в Пхенчхане не сумела даже отобраться на финал Гран-при в Ванкувере. И выводы ее тренерского штаба последовали — был изменен прыжковый набор произвольной программы. Кроме того, спортсменка поменяла и короткую программу. Предыдущая была поставлена хореографом группы Орсера Дэвидом Уилсоном, новую делал Миша Ге из Узбекистана. Медведева каталась под музыку из оперы «Тоска» Пуччини.

«Я люблю ее новую программу, хотя ту, вторую, тоже люблю. Но я думаю, что для нее, для этого соревнования это, пожалуй, лучшее решение. Ей комфортнее с новой программой. Мы вдвоем пришли к этому решению в одно время, это было во Франции», — прокомментировал «новинки» Брайан Орсер.

Неизвестно, насколько комфортна для Медведевой новая короткая программа, но сегодня она обновила все свои антирекорды, сорвав второй прыжок в стартовом каскаде и упав на лед в следующем. 62,64 за короткую программу — это очень мало. Позорное (по-другому, к сожалению, не скажешь) 14-е место совершенно точно оставляет ее за пределами топ-5 даже в случае идеального проката произвольной программы.



Похоже, Евгения Медведева после ухода от Тутберидзе — уже все. Тогда как у других воспитанниц этого тренера все отлично.