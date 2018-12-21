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Евгения Медведева упала на утренней тренировке

09:59, 21.12.2018
Евгения Медведева упала на утренней тренировке
Фото: tvzvezda.ru

Серебряный призер Олимпийский игр в Пхенчхане Евгения Медведева упала во время исполнения каскада прыжков флип-тулуп на утренней тренировке короткой программы на чемпионате России в Саранске.

Короткая программа у женщин начнется сегодня в 14.00. Медведева будет выступать последней 18-й, а Алина Загитова — 7-й. «Реальное время» перед стартом чемпионата подробно разобрало интриги женского одиночного катания.

Ранее стало известно, что Евгения Медведева изменила прыжковый контент в произвольной программе перед чемпионатом России в Саранске. Отметим также, что накануне чемпионата России в Саранске спортсменка поменяла короткую программу. Женский турнир на чемпионате России стартует завтра, произвольные программы спортсменки исполнят 22 декабря.

Напомним, что действующий серебряный призер ОИ-2018 в Пхенчхане Евгения Медведева в новом сезоне не сумела пробиться в финал Гран-при в Ванкувере.

Спорт
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