Евгения Медведева упала на утренней тренировке

Серебряный призер Олимпийский игр в Пхенчхане Евгения Медведева упала во время исполнения каскада прыжков флип-тулуп на утренней тренировке короткой программы на чемпионате России в Саранске.

Короткая программа у женщин начнется сегодня в 14.00. Медведева будет выступать последней 18-й, а Алина Загитова — 7-й. «Реальное время» перед стартом чемпионата подробно разобрало интриги женского одиночного катания.



Ранее стало известно, что Евгения Медведева изменила прыжковый контент в произвольной программе перед чемпионатом России в Саранске. Отметим также, что накануне чемпионата России в Саранске спортсменка поменяла короткую программу. Женский турнир на чемпионате России стартует завтра, произвольные программы спортсменки исполнят 22 декабря.

Напомним, что действующий серебряный призер ОИ-2018 в Пхенчхане Евгения Медведева в новом сезоне не сумела пробиться в финал Гран-при в Ванкувере.

