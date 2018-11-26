Сменить тренера, страну, прически, платья: за полгода Медведева стала тенью самой себя

Сжегши все мосты, Женя рискует проехать мимо чемпионатов мира и Европы

Евгения Медведева оглушительно провалилась на этапе Гран-при в Гренобле и не попала в финальный раунд, который пройдет 6—9 декабря в канадском Ванкувере. Причины ее неудач и далеко идущие последствия работы Евгении с Брайаном Орсером — в материале «Реального времени».

Треугольник Загитова — Тутберидзе — Медведева

Сегодня ночью в Гренобле прошли показательные выступления французского этапа Гран-при, на котором определился окончательный состав участников финала этих соревнований, который менее чем через две недели пройдет в канадском Ванкувере. Из 24 фигуристов Россию на решающей стадии представляют 10 человек. Из них только три «одиночницы», но так уж сложилось, что в российском фигурном катании наблюдается внушительный перекос зрительского интереса к «женщинам». Остальные виды освещаются в лучшем случае по остаточному принципу.

Объясняется это очень просто — болельщиков любых видов спорта привлекают драмы, замешанные на конкуренции лучших из лучших. Именно такая драма случилась в «спортивном треугольнике» Алина Загитова — Евгения Медведева — Этери Тутберидзе при вольном или невольном подогреве истерии со стороны «истеблишмента» российского фигурного катания.

Как известно, Медведева провалила спортивную конкуренцию с Загитовой и решила «хлопнуть дверью», перебравшись тренироваться в Канаду к тренеру Брайану Орсеру, именитому в прошлом фигуристу. Сделано это было не очень красиво и не совсем по-взрослому. И поклонники фигурного катания немедленно разделились на два лагеря: за Загитову/Тутберидзе и Медведеву/Татьяну Тарасову. Последняя, напомним, беззастенчиво «топила» в эфире Первого финала во время трансляции произвольной программы в Пхенчхане-2018 за «Женечку». Из комментария Тарасовой никак нельзя было понять, что Загитова — российская фигуристка.

Главный вопрос, который волновал всех по итогам прошедшего уик-энда, был сформулирован однозначно — попадет ли Евгения Медведева в финал Гран-при. Фото tvzvezda.ru



Медведева — бледная тень самой себя образца позапрошлого сезона

Именно поэтому главный вопрос, который волновал всех по итогам прошедшего уик-энда, был сформулирован однозначно — попадет ли Евгения Медведева в финал Гран-при. Для этого россиянке необходимо было побеждать на французском этапе, и надежд на это было немного. Пока что Женя выглядит у канадского тренера лишь бледной тенью самой себя времен Этери Тутберидзе.

Так в итоге и вышло. Медведева визуально гораздо слабее японок Маи Михары и Рики Кихиры исполнила короткую программу, но «волевым усилием» судей отстала от первого места лишь на 0,4 балла, замкнув тройку лидеров перед произвольной программой. Оптимисты даже успели порассуждать о том, что «с третьего места Медведевой будет даже проще атаковать».

Откатать так, что даже судьям не «вытащить»

Но чуда не случилось. Евгения откатала произвольную так, что уже никакие судьи не вытащили бы российскую спортсменку, — упала на лед после первого же каскада прыжков (двойной аксель+тройной риттбергер). В итоге пятое место и четвертое — по итогам французского этапа (его выиграла Кихира). И могло быть и хуже, если бы не щедрые надбавки от судей.

Таким образом, на финале Гран-при Россию в номинации одиночниц представят лидер сезона Алина Загитова, а также Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.

Загитова, кстати, испытание «медными трубами» Пхенчхана и борьбу со стремительно взрослеющим телом проходит непросто, но очень достойно. «Татарская принцесса» победила на всех этапах Гран-при, в которых принимала участие, и лидирует в сводной таблице лучших результатов сезона.

Итоговые баллы по сумме короткой и произвольной программ (лучшие результаты фигуристок, показанные в этом сезоне на этапах Гран-при)

Алина Загитова (Россия) — 238,43 Рика Кихира (Япония) — 224,31 Сатоко Мияхара (Япония) — 219,71 Елизавета Туктамышева (Россия) — 219,02 Каори Сакамото (Япония) — 213,90

Отметим, что Медведевой в этом списке даже близко нет. Самое печальное, что канадский тренер и сам, похоже не понимает, что происходит с его звездной подопечной, а это уже тревожный симптом. «Я не знаю, что происходит, — сказал Брайан Орсер журналистам. — Она была замечательно готова, провела отличные тренировки. У нее все получалось. Но у нас впереди достаточно непростой работы, сезон длинный. Мы готовимся к чемпионату России, еще есть время, чтобы улучшить состояние».

Канадский тренер и сам, похоже не понимает, что происходит с его звездной подопечной. Фото instagram.com/jmedvedevaj

«Мимо чемпионатов Европы и мира»: ЧР в Саранске близок

А развязка в виде чемпионата России совсем близка, до нее уже меньше месяца — первенство страны пройдет в Саранске 19—23 декабря. Медведева уже сейчас вынуждена будет смотреть финал Гран-при по телевизору, а дальше может встать ребром и вопрос попадания фигуристки в сборную России на грядущие чемпионаты Европы и мира. Эту проблему подняла, в частности, чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская.

— Скоро чемпионат России, если там [у Медведевой] будет такое катание — это мимо чемпионата Европы и чемпионата мира. Потому что девчонки в нашей стране хотят попасть на самый высокий уровень. А тут существует эта психологическая проблема, когда ты уже не первый и когда тебя обгоняют. Нужно себя приводить в порядок, — сказала Бутырская «Спорт-Экспрессу».

Действительно, факты неумолимы. У Евгении в этом сезоне не было ни одного чистого проката, восемь ошибок за шесть выступлений. К тому же, сами прыжки чисто внешне стали тяжелее. Оценки, полученные Медведевой на этапах Гран-при (197,91 в Канаде, 192,81 во Франции), вряд ли годятся даже для попадания в тройку призеров чемпионата России. С учетом участия лучших юниорок страны, пропуском в тройку сильнейших будут баллы от 230 и выше. Все знают, что еще один талант группы Тутберидзе, 14-летняя Александра Трусова, на тренировках прыгает уже четверные прыжки в каскадах с тройными.

По итогам ЧР на ЧЕ отберутся лишь две спортсменки, и еще одну выберут тренерским решением. На сегодня очевидно, что вся надежда Медведевой — только на этот «wild card».

Уйти от людей, которые сделали из тебя чемпиона, чтобы выпасть из орбиты лидеров

Резюмируем. Чуть больше полугода прошло с момента ухода Евгении Медведевой из группы Этери Тутберидзе. За это время фигуристка успела поменять прическу (дважды) и несколько платьев и скатиться во второй эшелон даже на российской арене. Напомним, что ушла она от людей, с которыми долгое время была первой фигуристкой мира и второй на корейской Олимпиаде. И это самое грустное.

Чуть больше полугода прошло с момента ухода Евгении Медведевой из группы Этери Тутберидзе. Фото vesti.ru

От экспертов из «команды Тарасовой» иногда слышны осторожные намеки на изменения в организме, связанные с естественным ростом. Эти аргументы звучали бы куда громче, если бы не пример Алины Загитовой. Очевидно, что к 19 годам организм Медведевой изменяется уже не так стремительно, как у 16-летней Загитовой, которая даже за время, прошедшее с Олимпиады, изменилась кардинально — была ребенком, стала обворожительной длинноногой девушкой.

Побег от реальности, туда, где ты единственный и лучший, убивает весь смысл настоящих тренировок с сильным соперником. Лучший соперник — не тот, кого ты видишь четыре раза в год, а тот, кто всегда рядом и кто мотивирует сражаться. Теперь Медведева рискует пересекаться с Алиной лишь по большим праздникам, за пределами не только Гран-при, но и чемпионатов Европы и мира.

Медведева делит болельщиков на два лагеря: «какашки» и «добрые люди»

А тут еще и психологическое состояние Медведевой вызывает большие вопросы. 19 ноября ей исполнилось 19 лет. В этот день она только благодарила болельщиков и радовалась поздравлениям: «Очень многие российские фанаты дождались канадского времени, чтобы поздравить меня. Кто-то писал в 4—5 утра. Я это очень ценю, для меня это очень важно. Моя сила в тех людях, которые в меня верят. Спасибо, что вы рядом, и еще раз спасибо за поздравления!».

Однако после провала в Гренобле тональность резко изменилась. «Вы называете таких людей болельщиками? Ничего себе. Это меня не расстраивает, но в общем и целом, когда ты понимаешь, что люди разбились на два лагеря, то это не очень. Но я все равно очень чувствую поддержку тех людей, которые сидели на трибунах и кричали мне слова поддержки. Все-таки на каждую какашку найдется хороший добрый человек, который поднимет настроение», — говорила Медведева «Р-Спорту».

Делить болельщиков на правильных и не очень — довольно спорное занятие для настоящего чемпиона. Все-таки ни один из великих фигуристов не оскорблял болельщиков. И 16-летняя Загитова такого себе не позволяет, хотя наслушалась в свой адрес от «противоположного лагеря» не меньше Медведевой. Правда, стараниями самой Евгении ее «лагерь» только растет.