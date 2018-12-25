«У России лучшие экспертизы — не зря американцы думают, что мы влияем на их выборы»

Директор филиала «Ростелеком» в РТ Андрей Юдов — о проект 5G, переходе страны на «цифру» и отказе от иностранного ПО

Фото: Ринат Назметдинов

Защита данных и проблемы цифровизации — главные вопросы, которые стоят перед всеми, вне зависимости от того, частное это лицо или крупная государственная компания. Руководитель республиканского филиала «Ростелекома» Андрей Юдов в рамках онлайн-конференции «Реального времени» ответил не только, какие глобальные вызовы стоят перед отраслью, но и как с ними можно справляться.

Отказ от традиционной телефонии

Год для филиала «Ростелекома» в РТ оказался богатым на события — это участие и в ЧМ по футболу, и в выборах президента, и в ЕГЭ. На ключевых мероприятиях «Ростелеком» выступал поставщиком услуг. В последнее время компания провела ребрендинг, который позволяет говорить о совершенно новом уровне поставки услуг.

— Мы сказали рынку, что мы не только оператор телефонной связи. Мы глобальный цифровой оператор, который предоставляет весь комплекс цифровых услуг. Мы растем, растет абонентская база, — отмечает директор филиала «Ростелекома» в РТ Андрей Юдов.

Ожидаемо наибольший рост потребления показывают именно цифровые услуги, а вот число пользователей традиционной телефонии наоборот падает. «Ежегодно падение домашней телефонии составляет примерно 5—7%. Люди могут отказываться в пользу других сервисов, молодежь, например, предпочитает отправлять голосовые сообщения в мессенджерах. Предприятия, в свою очередь, оптимизируют услуги, выбирают виртуальные АТС», — объясняет Юдов.

Тестирование 5G

«Ростелеком» тестирует в Иннополисе экспериментальную сеть 5G, проект завершится к концу года. Об определенных успехах можно говорить уже сейчас.

— Мы провели большое количество тестов, можно убедиться в разнице 4G и 5G. Этот стандарт только начинает развиваться. Скорее всего, тестирование закончим в конце года. Но уже сейчас мы показали, что установленное оборудование — рабочее, заявленные параметры выполняются. Это самые главные выводы, — уверенно говорит Андрей Юдов.

На технологию 5G возложена индустриальная задача. Если какая-либо производственная система заточена под то, чтобы сканировать пространство, определять себя в нем, без сети 5G комплекс работать не будет



В Иннополисе была представлена тестовая площадка, на которой можно было сыграть в виртуальный футбол с использованием 4G и 5G. В первом случае сразу было заметно, что игра не такая быстрая и не так отзывается на все движения, как если использовать сеть 5G. «Даже президент у нас поиграл на этом стенде, и я участвовал», — вспоминает Юдов.

Филиал «Ростелекома» в Татарстане рассчитывает на то, чтобы позже провести вторую очередь тестирования сети 5G.

— На эту технологию возложена индустриальная задача. Если какая-либо производственная система заточена под то, чтобы сканировать пространство, определять себя в нем, без сети 5G комплекс работать не будет, — уверен в перспективах руководитель компании.

Энергосберегающее освещение

Еще один проект, которым филиал «Ростелекома» активно занимается, — установка энергосберегающего уличного освещения в Зеленодольске.

— Этот контракт действует. Мы совместно с администрацией города уже установили до 4 тысяч светодиодных светильников. Несмотря на трудности, проект получился. Светильники становятся умными, им нужна система управления, коммуникации. Это экономия бюджета, — объясняет Андрей Юдов.

Примечательно, что контракт составлен таким образом, что «Ростелеком» сможет получить средства, затраченные на установку светильников, только если будет экономия ресурсов. «Мы уверены в автоматизированной системе, в светильниках, поэтому идем на это. На это освещение перешла центральная часть города. Подобные реализованные проекты в Татарстане уже есть, например, в Елабуге», — продолжает тему Юдов.

Вы же босиком не пойдете на улицу. То же самое и с интернетом, не ходите босиком в интернет. Простейшие вещи позволяют быть защищенными, речь об антивирусных программах



Цифровые угрозы

Без цифровизации сейчас не обойтись даже при уличном освещении. Но при таком активном развитии цифровой экономики появляются повышенные риски, связанные с кибератаками.

— В основном они имеют отношение к финансовым вопросам или хулиганству. Количество кибератак растет из года в год, объем подобного трафика также растет гигантскими темпами. В этих условиях мы должны защищать клиентов. В 2018 году мы купили компанию Solar Solution, которая являлась и является лидером в области защиты данных, — рассказал о приобретении Юдов.

С его слов, среди наиболее распространенных — DDoS-атаки, когда на сайт или интернет-облако идет «заброс» информации. «Система ее не может обработать, сайт не работает. В это время может быть похищена информация», — предостерегает эксперт.

Безопасность информации, которая хранится на телефоне, — отдельный вопрос, которому по-прежнему нужно уделять большое внимание.

— Вы же босиком не пойдете на улицу. То же самое и с интернетом, не ходите босиком в интернет. Простейшие вещи позволяют быть защищенными, речь об антивирусных программах. Есть и абсолютно бесплатные, — рассуждает Юдов.

Предсказуемо, что в условиях перехода к работе в интернете, у большинства компаний пользуются спросом именно цифровые услуги. «Это же возможность оптимизировать работу, бюджет, выводить производства на новый уровень. Зачем собирать всех руководителей филиалов, если можно провести видеоконференцию?» — предлагает Андрей Юдов.

У государственных структур также большая потребность в защите данных. Может, кто-то и пренебрегает расходами на защиту от интернет-угроз, ссылаясь, что это дорого. В любом случае потери от реальной кибератаки будут гораздо серьезнее.

— Масштаб трат на защиту и на устранение последствий, если атака состоится, даже сравнивать нельзя, один случай может оправдать пятилетние вложения. Услуги по защите не критично дорогие, главное, правильно распределить бюджет. Мы в «Ростелекоме» можем провести пробную кибератаку, показать, что будет, если она случится. После такого эксперимента большинство соглашаются с необходимостью защиты, — приводит примеры Юдов.

В нашей стране в области защиты есть величайшие компании с мировым именем. Тут и выбирать не стоит, у нас лучшие экспертизы, не зря американцы думают, что мы влияем на их выборы. У нас серьезная экспертиза в области защиты информации. Интеллектуальный труд наших специалистов покупают во всем мире



Основываясь на опыте, он говорит о том, что больше всего защитой персональных данных заинтересованы в банковской сфере. «Там понимают, насколько критичной может быть кибератака, она может убить бизнес», — объясняет руководитель.

«Ростелеком» выступает держателем биометрической базы данных, подобная услуга предоставляется банкам. «При посещении банка вы оставляете свою мимику и голос для записи, это абсолютный идентификатор. После этого можете получать услуги дома, идентификация будет проходить по видеоизображению. Двойную аутентификацию по мимике и голосу подделать почти невозможно», — разъясняет механизм Андрей Юдов. Точную сумму инвестиций «Ростелекома» в этот проект он затруднился назвать, но предположил, что это сотни миллионов рублей.

По мнению Юдова, компании готовы доверить защиту данных участникам российского рынка. «В нашей стране в области защиты есть величайшие компании с мировым именем. Тут и выбирать не стоит, у нас лучшие экспертизы, не зря американцы думают, что мы влияем на их выборы. У нас серьезная экспертиза в области защиты информации. Интеллектуальный труд наших специалистов покупают во всем мире», — говорит о преимуществах руководитель татарстанского филиала «Ростелекома».

Устранение цифрового неравенства

В этом вопросе, поставленном федеральным правительством, по мнению Юдова, Татарстан проявляет себя лучше других регионов, в республике было очень много сделано до того, как вопросом озадачились на федеральном уровне. «В Татарстане проникновение интернета выше, чем по России. У нас в проекте было задействовано 680 населенных пунктов, трафик растет ежемесячно. Думаю, что следующим этапом будет переход к менее населенным пунктам. Например, среди неподключенных — населенные пункты с населением около 100 или чуть больше 100 человек. Думаю, в 2019 году сможем подключить не меньше 700 населенных пунктов», — предположил Юдов, заметив, что программу он не разрабатывает, а только исполняет.

В плане устранения цифрового неравенства подключение лечебных учреждений к интернету стоит отдельно.

— Мы подключили к интернету в этом году около 170 учреждений, среди них больницы и поликлиники. Не сказать, что там его не было, но нужно было подать высокую скорость, чтобы на местах могли создавать, например, видеоконференцию. Думаю, можно говорить, что все медучреждения уже подключены (к высокоскоростному интернету), идет подписание договоров, — рассуждает эксперт.

Долгое время наша страна не участвовала в процессе разработки. Мы остановили свое развитие в этой области. Тут мы реально отстали. Обязать компании использовать наше ПО — наверное, правильно



Зарубежное или отечественное ПО

На государственном уровне вопрос о необходимости перехода на отечественное программное обеспечение уже поднимается. Если вдруг скажут, что этот переход нужно будет резко осуществить в 2020 году, Андрей Юдов признался, что не знает, что будет делать, ведь реальный срок — лет десять.

— Очень большая доля зарубежного ПО на госпредприятиях, 80% точно есть. Так получилось, что долгое время наша страна не участвовала в процессе разработки. Мы остановили свое развитие в этой области. Тут мы реально отстали. Обязать компании использовать наше ПО — наверное, правильно, — комментирует руководитель филиала «Ростелекома».

А вот переход на цифровое телевещание в 2019 году — та перспектива, которая уже реально существует. Андрей Юдов признает, что в Татарстане, скорее всего, окажутся места, где сеть будет ловить плохо. «Оставаться в прошлом веке аналогового телевидения нельзя. Нам повезло, что это происходит в наше время. Мы участники этого процесса. Кто-то скажет, что появился прогресс, появились интерактивные функции», — отмечает эксперт.

К слову, статистика по проникновению IP-телевидения в Татарстане положительная, Андрей Юдов говорит, что в республике это порядка 700 тысяч семей.

Он не спешит с выводами, что телевидение стали смотреть меньше. Есть размазывание аудитории по каналам, но объем просмотренных передач не уменьшился. По мнению Юдова, телевидение как было флагманом, так и остается.

Если переход на цифровое телевидение запланирован на середину следующего года, то повышение НДС произойдет уже с 1 января. Руководитель филиала успокоил, что серьезных изменений ждать не стоит.

— Как сказал Путин, повышение если и отразится, то составит 1—2%. Каждая структура будет решать по-своему вопрос, думаю, цены не изменятся. Мы не сторонники маркетинговых войн, хотим предоставлять хороший сервис, — успокоил Юдов.

Пока же ключевая задача для телекоммуникационного сектора — цифровизация.

— Это первая и главная задача, вся Россия участвует в этом проекте. Нужно среднюю медиану подтаскивать вверх. Современный мир диктует эти условия, Россия отстать не может. Будет развитие сервисов с точки зрения контентной наполненности. Не скажу, что что-то глобально изменится. Например, станет увеличиваться скорость интернета, люди будут хотеть высоких скоростей. Проникновение цифровизации будет глубже происходить и в бизнесе, и в государственном секторе, — спрогнозировал Юдов.