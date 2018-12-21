21 дек. 2018

Онлайн-конференция с Андреем Юдовым, Директором филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан

Онлайн-конференция с Андреем Юдовым, Директором филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан

21 декабря в 11:00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан Андрей Юдов.

Задать свои вопросы нашему гостю можно, кликнув по ссылке и оставив комментарий к публикации.

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