Госкомпаниям придется перейти на российский софт до 2021 года

Госкомпаниям придется запланировать поэтапный переход на отечественное программное обеспечение (ПО). Такую директиву подписал госпредставителям в советах директоров первый зампред правительства Антон Силуанов 6 декабря.

Госкомпании в течение 10 дней после его получения должны будут созвать совет директоров, а госпредставители — проголосовать по нему, пишут «Ведомости». После одобрения на совете директоров компании в течение двух месяцев должны подготовить и утвердить план перехода до 2021 года на российское ПО.

Предполагается, что переход на отечественное ПО затронет те компании, в которых государство является основным акционером и имеет большинство голосов в совете директоров.

Ранее госкомпании получили директиву о переходе на отечественное ПО от Шувалова. Одним из требований к закупаемому ПО было его наличие в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

Госкомпании тогда заявили, что быстрый переход на отечественное ПО может привести к остановке IT-систем.