«Цифровое ТВ было призвано уменьшить информационное неравенство, а порождает экономическое»

На просьбу дать время для регионального телевидения федералы предложили врезки местных новостей на телеканале «Общественное телевидение России»

Фото: Максим Платонов

Накануне в Казани прошло расширенное совещание, посвященное переходу с аналогового на цифровое телевещание. Представители федеральных и республиканских ведомств рассказали, как именно будет осуществляться отключение «аналога» в России и какая помощь будет оказана малоимущим гражданам, а также домохозяйствам, находящимся в зоне неуверенного приема цифрового телевидения. Помимо этого, спикеры обсудили судьбу региональных телекомпаний в условиях отказа от аналогового ТВ. Подробности — в материале «Реального времени».

Когда отключат «аналог», сколько потратили на «цифру» и кто расскажет населению о «телевизионной революции»

В 2019 году по всей России должен завершиться полный переход с аналогового телевизионного вещания на цифровое. Отметим, что в этом отношении нас обогнали практически все развитые страны. Эксперты связывают такое положение дел с масштабами нашей страны, и их позицию накануне поддержал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, заявивший, что «ни в одной стране мира нет столь же крупного проекта по переходу на «цифру», как в России». Также спикер уточнил, что в создание необходимой инфраструктуры государство вложило порядка 80 млрд рублей.

Изначально отключение аналогового телевидения в России должно было стартовать еще в начале 2016 года, однако после оценки уровня готовности населения к переходу на «цифру», было принято решение о переносе сроков до конца 2018 года. Затем отключение отложили еще раз — на начало января 2019 года (к слову, продление аналогового вещания с 2016 по 2019 год обошлось федеральному бюджету в 30 млрд рублей).

— После этого мы получили много обращений с просьбой еще на некоторое время отсрочить отключение «аналога» по ряду причин. Во-первых, это праздничный период — люди будут отмечать Новый год, и не все соберутся, чтобы приобрести новый телевизор или приставку. Во-вторых, очень важен финансовый аспект, поскольку перед Новым годом все семьи сильно потратятся. В-третьих, под вопросом оказывалась возможность бюджетного маневра субъектов РФ, — объяснил смещение сроков на середину следующего года Волин. — Отключение аналогового вещания 20 федеральных каналов будет происходить поэтапно — тремя волнами. 11 февраля отключат семь субъектов РФ, 15 апреля — еще 20 субъектов, а 3 июня — все оставшиеся.

Алексей Волин сообщил, что в создание необходимой инфраструктуры государство вложило порядка 80 млрд рублей



По словам спикера, россияне пока не переходят на «цифру», потому что «до сих пор не верят в то, что аналоговое вещание будет отключено». Для того, чтобы максимально информировать население о грядущей «телевизионной революции» будет проведена масштабная кампания: заработает «горячая линия», к подомовому обходу подключат волонтеров, а СМИ призовут к подробному освещению процесса отказа от «аналога».

Заплатят ли россияне за переход

Главный вопрос, волнующий российских телезрителей, заключается в том, ударит ли переход на цифровое вещание по их карману. Поскольку подавляющее большинство современных телевизоров уже оснащено специальными устройствами для приема цифрового сигнала, единственное, что придется потратить их владельцам, так это время на настройку каналов. Печальнее обстоит ситуация с устаревшими телевизорами, принимающими исключительно аналоговый сигнал: в данном случае придется потратиться на новый приемник или специальную приставку. Отметим, что Минпромторгу РФ и ФАС было дано поручение проконтролировать наличие в торговых сетях необходимого оборудования, а также цены на него.

Вместе с тем, на вчерашней встрече было дано обещание учесть интересы населения, проживающего вне зоны приема цифрового ТВ. В частности, на эту тему высказался председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин: «В зоне неуверенного приема цифрового телевидения по нашим примерным расчетам остаются около 24 тыс. татарстанцев. Казалось бы, цифра небольшая — 0,6% от всего населения республики — но ни один человек не должен остаться без внимания».

К обсуждению этого вопроса также подключился глава республиканского Министерства информатизации и связи Роман Шайхутдинов, уточнивший, что прием «цифры» будет затруднен или совсем недоступен в 157 населенных пунктах РТ. Спикер отметил, что при поддержке президента Татарстана было принято решение о компенсации затрат на приобретение и монтаж оборудования для приема спутникового ТВ семьям, проживающим вне зоны цифрового эфирного вещания. Средства будут выделены из республиканского бюджета.

В зоне неуверенного приема цифрового телевидения по примерным расчетам остаются около 24 тыс. татарстанцев



Эту непростую тему в своем выступлении не обошел стороной и замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

— Действительно, есть люди, проживающие вне зоны цифрового ТВ — это порядка 1,5 процента в масштабах общего населения страны, но это наши граждане и у них должны быть точно такие же права и возможности, которые в том числе предполагают бесплатный просмотр 20 телеканалов. Для этого есть договоренности с крупными операторами спутникового ТВ о том, что лицам, проживающим вне зоны цифрового эфирного вещания, с серьезной скидкой — примерно 30% от рыночной цены — будут поставляться комплекты специального оборудования. Люди, которые приобретут это оборудование, не будут платить никакой абонентской платы при приеме каналов, — сообщил Волин.

Помимо этого, был поднят вопрос поддержки малоимущего населения относительно покупки и монтажа специального оборудования.

— В Татарстане было принято соответствующее постановление и порядка 800 тыс. человек определили компенсацию за счет бюджета РТ. Мы, конечно, очень хотели бы поднять вопрос о том, чтобы федеральный бюджет в этом участвовал, поскольку не все регионы могут «поднять» эти цифры. Но это уже предмет обсуждения экономических возможностей, — обратился к представителям федеральных ведомств Фарид Мухаметшин.

Судьба регионального ТВ

Еще одна больная тема в вопросе перехода с «аналога» на «цифру» — судьба регионального телевидения. Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ попытался вчера успокоить участников совещания, заявив с трибуны: «Те телеканалы, которые не вошли в мультиплекс и вещают в аналоге, должны сохранить возможность своего аналогового вещания до тех пор, пока будут считать это необходимым. Поэтому никакого насильственного отключения аналоговых региональных каналов не будет. Более того, дано прямое указание продлевать лицензии срок действия которых заканчивается». Однако это не особо убедило руководителя телерадиокомпании «Новый Век» (ТНВ) Ильшата Аминова, перечислившего внушительное количество проблем регионального ТВ, сопряженных с переходом на цифровое вещание.

Еще одна больная тема в вопросе перехода с «аналога» на «цифру» — судьба регионального телевидения



— На мой взгляд, судьба российского регионального телевидения сейчас находится под большим вопросом. Одна из основных проблем — вещание муниципальных, городских и районных телекомпаний в кабельных сетях на 22-й кнопке. Недавно я беседовал с руководителем одного СМИ из соседнего региона и, по его словам, регионы сегодня столкнулись с огромной проблемой: у них практически не остается каналов коммуникации между властью и населением. В «цифре» «регионов» нет, «аналог» практически уходит, охват районной печати снижается, проникновение высокоскоростного интернета у них в области — максимум 30 процентов. У них есть только региональные врезки ВГТРК, но при всем уважении к коллегам, они не могут закрыть все информационные потребности жителей. Мой собеседник сказал, что скоро им придется расклеивать листовки по деревням, чтобы достучаться до населения. Конечно, на телевизионном пространстве Татарстана складывается несколько иная ситуация, — начал свое выступление Ильшат Аминов.

Руководитель ТНВ поблагодарил федеральные власти за предоставление региональным каналам возможность вещать на 21-й кнопке в кабельных сетях, однако, по его словам, это «не является полным решением проблемы».

— В республике, помимо «ТНВ», работает новостной канал «Татарстан 24», в рамках «Татмедиа» у нас работает 17 городских и районных телекомпаний, также в РТ есть восемь коммерческих станций, нельзя забывать и про частную телекомпанию «Эфир». В Татарстане развита телевизионная отрасль, но у многих наших телеканалов есть насущная потребность — 22-я кнопка в кабельных сетях, которая позволит ограничить кабельных операторов, требующих огромные деньги за вещание или же пытающихся отправить городские телеканалы за 500-ю кнопку. 22-я позиция в кабельных сетях — это вопрос выживания районного и городского ТВ по всей России, — уверен Аминов. — Ко мне поступает все больше вопросов из районов республики: «А почему в пакете эфирного цифрового ТВ нет телеканала, вещающего на родном языке?». Я понимаю обеспокоенность населения республики. Есть кабель, спутник, IPTV, но дойти оптоволокном до каждой деревни очень трудно, кабель и IP — для крупных населенных пунктов, а для малых деревень остается только спутник, но это — деньги. Цифровое эфирное ТВ было призвано уменьшить информационное неравенство, однако оно порождает экономическое неравенство, когда за просмотр канала на родном языке зритель должен платить.





Резюмировал затянувшееся обсуждение Фарид Мухаметшин



По мнению руководителя ТНВ, настало время окончательно узаконить вещание региональных асинхронных цифровых мультиплексов, провести соответствующие конкурсы на выдачу лицензий и открыть «новую эру в развитии регионального ТВ в России». Также, по его словам, необходимо решить вопрос по закреплению 22-й кнопки, утвердить создание местных эфирно-цифровых HD-мультиплексов и выдать соответствующие лицензии. Комментировать выступление Ильшата Аминова пришлось Алексею Волину.

— Мы являемся сторонниками того, что слона надо есть по частям. Сегодня на всей территории РТ мы запустили второй мультиплекс, но не прошло и нескольких часов, как мы уже слышим требование третьего мультиплекса, — высказался замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. — У нас есть телеканал «Общественное телевидение России», который вещает на 10-й кнопке в первом мультиплексе. Сейчас мы выясняем, что необходимо сделать для того, чтобы хотя бы в рамках вещания «ОТР» предусмотреть несколько часов на региональные врезки. Мы точно знаем, слышим и понимаем эту боль.

Резюмировал затянувшееся обсуждение Фарид Мухаметшин, усомнившийся в эффективности предложения Волина касательно региональных врезок на «ОТР»: «Республиканское и местное телевидение для нас не праздный вопрос. Этот вопрос остается открытым. Вообще, я бы хотел сказать, что в целом это настоящая революция — добрая, во имя людей. Но она требует очень серьезных усилий от всех ветвей власти».

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Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов