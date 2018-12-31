Вена: помешанный на Брейгеле город

Толпы туристов едут в столицу Австрии на выставку великого фламандца

Вена не столь лучезарна, как Прага. Здесь холоднее и в прямом, и в переносном смысле. Хотя центр австрийской столицы так же расцвечен сказочными домиками рождественских базаров и на каждом шагу в центре стоят наряженные елки. Но основной герой Вены в последние три месяца — это Питер Брейгель-старший. Корреспондент «Реального времени» побывала на выставке великого фламандца.

Кондитерская на три столика

Мы едем до Вены из Праги ранним автобусом четыре часа. Как только въезжаешь в город, сразу же заметно обилие рекламных тумб и стендов с информацией о выставке Питера Брейгеля в Музее истории искусств на площади Марии-Терезии. Говорят, что растяжки с рекламой — это то, что первым встречает прилетевших в аэропорт Вены. Выставка — одно из самых крупных европейских культурных событий уходящего года.

Сама же площадь Марии-Терезии со знаменитым памятником любимой австрийцами императрице, «бабушке всей Европы», стала местом рождественского базара. Впрочем, это далеко не главный праздничный базарчик столицы, центральный же находится неподалеку и отличается только масштабами, но не предлагаемыми товарами.

У подножья Марии-Терезии пьют традиционный глинтвейн — его продают в керамических кружках в форме головы Санта-Клауса в красном колпаке. Выпиваете глинтвейн, а кружку берете на память. Здесь рябит в глазах от игрушек, пряничных домиков, выполненных под старину рождественских открыток. Венские колбасы свисают с потолков павильонов, головки сыров отливают янтарем — можно писать натюрморты. Вкусно, весело, празднично и немного контрастирует с парадно-холодным венским архитектурным стилем.

Площадь Марии-Терезии со знаменитым памятником любимой австрийцами императрице, «бабушке всей Европы», стала местом рождественского базара. Фото focus-austria.ru



Особой популярностью у туристов пользуются изделия из глазурованной глины — цветы, целые букеты, куколки, фигурки ангелов, рождественские домики, где зажигают свечи и ставят в рождественскую ночь на окна. В свое время, как мы знаем, когда пришел час появиться на свет Богомладенцу, Его Матери не нашлось места ни в одной из гостиниц Вифлеема. И Святое семейство нашло приют лишь в пещере пастухов, здесь Он пришел в мир. Сейчас же горящая на окне свеча в ночь на Рождество — знак того, что в этом доме готовы принять Спасителя.

Контрастом на улицах предпраздничной Вены выглядит реклама выставки Питера Брейгеля — совсем уж «непраздничный» он был художник. Впрочем, художественная жизнь австрийской столицы не исчерпывается только выставкой великого фламандца — здесь сейчас можно посмотреть экспозиции работ Шиле, Климта, Моне и даже Пиросмани. Очереди будут везде, но с ажиотажем на выставку Брейгеля они не сравнятся.

Впрочем, время перед Рождеством — один из туристических пиков во многих городах Европы. Так что очереди и толпы туристов — привычное явление для этих дней. По совету только что вернувшейся из Вены подруги мы после пятичасового пребывания на выставке Брейгеля решили пообедать в ресторане арт-деко в оранжерее при галерее Альбертина, но нас отпугнула огромная очередь. Перешли через дорогу в культовое венское кафе «Моцарт», и здесь также простояли полчаса пока не нашелся свободный столик. Оно того стоило — и венский штрудель с теплым соусом, и традиционный шницель, и рейнское были великолепны

Впрочем, неподалеку от Альбертины, практически прямо при выходе из дворца Хофбург, набрели на симпатичный крошечный сувенирный магазин. Ассортимент здесь разительно отличался от того, что предлагают другие сувенирные лавки, было много товаров ручной работы. В магазинчике тихо играла рождественская музыка, пахло корицей и ванилью, но, самое главное, рядом со стеллажами с елочными игрушками разместились три крошечных столика на двоих каждый — почти что игрушечная кофейня при магазине.

В культовом венском кафе «Моцарт» простояли полчаса, пока не нашелся свободный столик. Оно того стоило — и венский штрудель с теплым соусом, и традиционный шницель, и рейнское были великолепны. Фото 100dorog.ru



Небольшой лист состаренной бумаги — меню, сахарницы с коричневым кофейным сахаром и отличный кофе. Кстати, кофе-меланж, то есть кофе со взбитым горячим молоком, который стоит пить в Вене, ввела в обиход вся та же Мария-Терезия. Пока мы заказывали кофе и рассматривали елочные игрушки, за окном потемнело, и с неба посыпалась снежная крупа. В магазине-кофейне было тепло, откуда-то лилась мелодия «Тихой ночи, святой ночи», и кофе в старинных фарфоровых чашках был отменным. Венцы гурманы и чтут традиции.

Еще приятный венский сюрприз — наконец-то нашли подлинный отель, где снимался «Ночной портье». В наш предыдущий приезд в Вену нам по ошибке показали не тот. Этот же, настоящий, находится неподалеку от Альбертины, так что получили привет от Шарлотты Ремплинг и Дирка Богарта, сыгравших в фильме ученицы Висконти Лилианы Кавани самых трагических влюбленных прошлого века.

Вавилонское столпотворение у Вавилонской башни

Но вернемся к цели нашего визита в Вену — к выставке Питера Брейгеля. Она открылась в начале октября и благодаря хорошей рекламе о ней знают во всех концах света. И со всех концов света едут в Вену просмотреть эту саму крупную за 400 с лишним лет экспозицию. Из-за наплыва посетителей кассы вынесли на улицу, на саму площадь Марии-Терезии, но билеты на ближайшее время все распроданы. На перекупщиков полагаться тоже не стоит — возле музея дежурят бдительные охранники с бейджиками. Ажиотаж столь силен, что в дни выставки Брейгеля музей работает без выходных.

У нас с билетами все было благополучно — за месяц до поездки в Вену мы купили их на сайте музея. Билеты продаются двух типов — за 20 евро с точным указанием времени, когда вы сможете попасть на выставку, и за 30 евро со статусом «премиум» без указания точного времени, в течение дня посещения вы можете идти в любой час. Правда, могут попросить минут 15 подождать, людские потоки регулируются.

Со всех концов света едут в Вену просмотреть эту саму крупную за 400 с лишним лет экспозицию. Фото Юлии Абрамовой (tourister.ru)

Для того чтобы пройти контроль, перед входом в вестибюль надо простоять в толчее минут 15—20. Затем пережить толпы людей практически у каждого полотна — просто так к картине не подойдешь. Поэтому, если вы приехали не просто отметиться, что «были на Брейгеле», меньше 4—5 часов на осмотр экспозиции не уйдет. Мы провели в музее 5 часов. В первые дни выставки разрешали фотографировать в залах, сейчас этого нет, просят не отвлекаться на фотографии и проходить как можно быстрее — людской поток напирает.

Брейгель — в деталях, его надо рассматривать долго и подробно, смысл картины часто поначалу ускользает, и только при долгом вглядывании вы постигаете его. Часто хочется отойти от работы и посмотреть на нее в перспективе. Увы, это невозможно: чуть только вы отойдете, и перед полотном смыкаются людские затылки.

Будущий год — юбилейный, исполняется 450 лет со дня кончины Брейгеля, по этому случаю дирекция Музея истории искусств совершила подвиг — собрала работы художника практически со всего света. Кстати, в Вене их хранится немало — Габсбурги были активными собирателями работ великого фламандца. В коллекции венского музея 12 картин Брейгеля на дереве. Сейчас на выставке представлено около 30 картин Брейгеля и около 60 рисунков и графических листов. Кроме этого, в залах в витринах расположены вещи эпохи Брейгеля, те предметы, что можно увидеть на его картинах.

Одни из самых популярных работ в экспозиции — два варианта «Вавилонской башни», они впервые сошлись на одной выставке. Между их написанием 2 года разницы, одна работа хранится в Вене, другая — в музее Роттердама. В последний раз их «встреча» была четыре века назад, когда они были частью одной коллекции императора. У «Вавилонских башен» поистине вавилонское столпотворение. Как, впрочем, и у других картин.

«Большая Вавилонская башня» Питера Брейгеля Старшего. Фото artchive.ru

Не стоит описывать работы, представленные на выставке, передать ту энергетическую мощь, тот водоворот страсти, которым дышат произведения Брейгеля, невозможно. Великий фламандец прекрасен и ужасен, он ироничен и нежен, и все это может заключаться в одной картине. Он предсказал все трагедии прошлого и нашего веков так, словно обладал даром предвидения, впрочем, великие художники, конечно же, им наделены. Брейгель сейчас, когда завершается первая четверть XXI века — пожалуй, один из самых современных художников. И дело не только в феноменальной технике, но и в уровне заложенных в работах идей, в осмыслении реальности.

Брейгель не отпускает. Уходишь из очередного зала — и, словно помимо своей воли, возвращаешься. Снова пережидаешь, когда толпа у картины поредеет, подходишь к ней, и видишь то, что не увидел в первый раз. Новую деталь, выражение глаз персонажа, какую-то подробность. Ни один самый замечательный альбом репродукций, ни один сайт не может передать энергетику его «живых» картин.

Унести на память о выставке «кусочек Брейгеля» нам тоже, к сожалению, не удалось. Пробиться в сувенирную лавку оказалось делом нереальным.