«Газовики-разбойники»: полиция проверит казанскую контору, где наживались на пенсионерах

В МВД и Следкоме расследуют жалобы на фирму «Газ контроль», чьи сотрудники «втюхивали» казанцам газоанализаторы, а потом незаконно удерживали журналистов

Произошедшая накануне история с незаконным лишением свободы корреспондентов телеканала «Эфир» переросла в скандал общегородского масштаба — журналисты обнаружили очередную мошенническую контору, наваривающуюся на пенсионерах. Недобросовестные дельцы обманом вынуждали пожилых казанцев покупать ненужные приборы в 10 раз дороже, чем они стоят. По заявлениям представителей СМИ и пострадавшей, в МВД начали проверку фирмы. «Реальное время» изучило схему работы оскандалившегося «Газ контроля» на примере пенсионерки Натальи Еланиной, обратившейся за помощью к «эфировцам». Также корреспондент нашего издания попытался проникнуть в неприступный офис компании, где вчера на протяжении полутора часов удерживали съемочную группу, и побеседовал с соседями, которые назвали сотрудников конторы сектантами.

«Мы расценили происходящее как незаконное задержание и препятствование журналистской деятельности»



Вчера утром стало известно, что корреспондентов телекомпании «Эфир», приехавших на съемку проблемного сюжета в офис компании «Газ контроль» (ИП Ярофеева Лилия Ринатовна), незаконно удерживают в рабочем помещении фирмы. Вместе со съемочной группой в плен попала и пенсионерка Наталья Еланина, обратившаяся к телеканалу за помощью после того, как сотрудники нерадивой конторы якобы наведались к ней домой под видом газовиков и путем запугивания и психологического давления втридорога «втюхали» ей газоанализатор.

— Как только наша съемочная группа зашла в офис, журналисты сразу представились и объяснили, с какой целью они приехали. Буквально тут же, без объяснения причин, помещение было заблокировано изнутри работниками этой фирмы. Мы давно не сталкивались с настолько грубыми попытками воспрепятствовать работе СМИ. Значит, им есть что скрывать, — пересказывает хронологию событий шеф–редактор телекомпании «Эфир» Дмитрий Аверкиев. — Сначала полицию вызвали сотрудники этой компании, затем был звонок в полицию с нашей стороны, поскольку мы расценили происходящее как незаконное задержание и препятствование журналистской деятельности.

В общей сложности, журналистов и пенсионерку не выпускали из офиса на протяжении полутора часов, причем главу фирмы — Лилию Ярофееву, руководившую всем процессом, не смутило даже то, что в один момент у Натальи Еланиной резко ухудшилось состояние. Пленников отпустили только после приезда полиции. По словам Дмитрия Аверкиева, сотрудники правоохранительных органов опросили всех участников действа, а также приняли заявление телевизионщиков о привлечении работников «Газ контроля» к уголовной ответственности. Пострадавшая пенсионерка также обратилась в полицию.

— Заявление бабушки принято, материал проверки отправлен в ОП «Зареченский» для принятия соответствующего процессуального решения. По заявлению от сотрудников ТК «Эфир» материал направлен в Следственный отдел СК по Ново-Савиновскому району, — сообщила «Реальному времени» Мария Киямутдинова, руководитель отделения по связям со СМИ УМВД России по городу Казани.

По словам полицейских, с жалобами на мошенников под видом газовиков к ним уже не раз обращались пожилые казанцы.

«Я побежала к сумке, а у меня там только 3 тысячи — на лекарства...»

Однако гораздо интереснее оказалась даже не история незаконного задержания журналистов (в подобной ситуации были и наши сотрудники — летом в Раифском спецучилище задержали корреспондента «Реального времени»), а ситуация, в которой оказалась пенсионерка Наталья Еланина.

— Они пришли ко мне в обед, около двух часов дня. Помню, только приехала из МКДЦ и очень сильно устала. В дверь позвонили молодые парень с девушкой — оба в форме синего цвета, на спине надпись: «Газ контроль», в руках у них были папочки, «корочки». Мне сказали, что это обязательный техосмотр и нужно посмотреть все газовое оборудование. Я — человек исполнительный, так что впустила их, несмотря на то, что техосмотр у нас вообще в феврале. Изначально у меня не возникло никаких подозрений, потому что девушка, которая зашла ко мне (молодой человек отправился на другой этаж), точно знала свою работу: сразу пошла к плите, проверила конфорки, газовый кран. Потом она долго задавала мне вопросы, перебирала документы, зачем-то спрашивала мой паспорт. Если бы они хоть раз заострили внимание на покупке или продаже, то я бы сразу среагировала, но дело в том, что девушка работала, как цыганка — это психологическая обработка человека, — рассказывает Наталья Ивановна.

После долгого хождения вокруг да около девушка достала из сумки специальный прибор, сигнализирующий об утечке газа, и сфотографировала с ним хозяйку квартиры «для отчетности». После этого, по словам Натальи Еланиной началась «обработка».

— Я спросила, что это за устройство, и девушка принялась объяснять: «Это прибор, который необходим всем. Если вы его не поставите, то получите большой штраф от проверяющих и вообще может дойти до уголовного деяния. А еще у вас неблагополучные соседи — случится утечка газа, а вы не почувствуете». Я побежала к сумке, а у меня там только 3 тысячи — на лекарства. Я сказала ей об этом, а девушка ответила: «Ну ладно, хорошо». Потом она достала бумаги, попросила в них расписаться «для отчетности перед начальством». Это был акт приема-передачи товара «Сигнализатор загазованности». Затем девушка уточнила, действительно ли я имею инвалидность, — в этом случае она обещала выдать прибор бесплатно. На покупку оборудования за 3 тысячи рублей я не соглашалась, потому что я поняла с ее слов, что она дает мне его бесплатно как инвалиду. Кстати, при мне вчера мужчина привел в их контору тещу — она за 10 тысяч купила прибор. Цены почему-то у всех потерпевших разные, а устройства одинаковые, — недоумевает пенсионерка.

Немного погодя в дверь квартиры позвонил коллега девушки из «Газ контроля» — он искал свою напарницу.

— Она собрала все бумаги и ушла вместе с ним. Я вернулась на кухню, а там ни документов, ни моих 3 тысяч рублей. Когда они ушли, я уже простилась со своими лекарствами, но потом девушка снова позвонила в дверь. Она вручила мне документы в файлике — инструкцию и акт приема-передачи. Я говорю: «А где деньги?», а она: «Я же вам отдала приборы!» И на этом все, — вспоминает наша собеседница.

После этого Наталья Ивановна отправилась в прокуратуру Кировского района в надежде на то, что там ей помогут найти неопознанных «газовиков». В тот момент пенсионерка не знала ни названия фирмы, ни ее контактов, ни адреса — только имя приходившей к ней девушки. Женщине помогла лишь случайность.

— Я пошла снимать копию своего заявления, а мужчина, который работал в копицентре, прочитал документ и сказал, что его бабушку в этом году обманули таким же образом. Я начала спрашивать, не знает ли он, что это за люди, что за фирма, и он продиктовал мне адрес и телефон. Я обрадовалась, указала эти данные в заявлении, а когда добралась до дома, начала звонить по указанному номеру. Я спросила их сотрудницу Абрамову Анну Андреевну, но меня в очень грубой форме попросили больше не звонить туда. Мужчина, который взял трубку, стал мне открыто угрожать, — продолжает свой рассказ Наталья Ивановна.

После этого пенсионерка решила обратиться за помощью к журналистам, с которыми вчера оказалась заперта в офисе «Газ контроля». По словам Натальи Еланиной, им оказали не самый радушный прием: «Их работники производили ужасное впечатление. Такие наглые и уверенные в том, что им ничего не будет. А эта Ярофеева помимо оскорблений еще и средний палец показывала оператору. А потом нас всех просто закрыли в офисе».

Деньги пенсионерке, естественно, так и не вернули. В разговоре с нашим изданием она призналась, что не особо надеется на положительный исход. Более того, сейчас она опасается за собственную безопасность: «Когда вчера ко мне пришли два молодых амбала, чтобы проверить вентиляцию, я испугалась и не открыла дверь. Вдруг они из этой конторы пришли меня запугивать? Я не знаю, что они со мной еще могут сделать. Они очень жестокие люди».

«Мы их сами уже в шутку называем сектой»

Чтобы задать пару вопросов и посмотреть в глаза «газовикам», разгуливающим по казанским домам и продающим за сумасшедшие деньги ненужное оборудование пенсионерам, корреспондент «Реального времени», отправился по адресу: Ямашева, 37 — в офис «Газ контроля». Контора расположилась на четвертом этаже здания, в кабинете №406.

Отметим, что в тот момент корреспонденту нашего издания только предстояло узнать название фирмы, а помочь ему в этом должна была табличка с указанием организаций, находящихся на четвертом этаже, однако все оказалось не так просто. До «Газ контроля» в 406-м кабинете располагалась другая компания, но новые арендаторы (явно не из-за собственной забывчивости) не стали обновлять информацию после того, как заехали в помещение.

Понадеявшись на наличие хоть какой-нибудь вывески, наш журналист подошел к искомому офису и уперся в закрытую дверь на магнитном замке. Рядом — никаких опознавательных знаков. После нескольких нажатий на звонок и продолжительного стука, дверь все же осторожно приоткрыли: с той стороны на корреспондента вопросительно смотрела совсем молодая девушка. Узнав, что в «Газ контроль» снова пришли журналисты и услышав посыпавшиеся вопросы, сотрудница процедила, что «ничего не скажет», а затем захлопнула дверь.

Зато соседи фирмы — с четвертого и третьего этажей — довольно охотно поделились тем, как они уже на протяжении года сосуществуют с фейковыми газовиками. Если говорить вкратце, то «Газ контроль» ведет крайне шумный и беспокойный образ жизни.

— В 9.30 у них начинается тренинг — играет громкая музыка, все хлопают в ладоши, кричат, стучат. Грохот слышно и у нас, и этажом ниже, а когда открыты окна, то и на улице. Мы их сами уже в шутку называем сектой, — делится своими впечатлениями сотрудница одного из соседних офисов.

По словам другой собеседницы нашего издания, пенсионеры обивают порог 406-го офиса почти каждый день, а те, кому не удается туда прорваться, идут по соседям в поисках хоть какой-то информации. Кстати, узнать название фирмы и выяснить, кто является ее руководителем, нам помог товарный чек, оставленный некой Надеждой Васильевной в одном из соседних кабинетов. В документе все очень знакомо: в графе «Наименование товара» — все тот же «Сигнализатор загазованности». Правда цена на прибор несколько выше, чем у Надежды Ивановны, — 6 990 рублей.

Пострадавшие пенсионеры и их родственники часто обращаются за помощью в полицию, желая наказать бизнесменов, которые их обманули. Но, как выяснилось, привлечь недобросовестных дельцов к уголовной ответственности шансов очень мало, говорят юристы.

— Очень важно наличие умысла хищения со стороны этих людей, которые продают газоанализаторы. В данном случае доказать его практически невозможно. И здесь неважно, что приборы стоят 300, а им продали в 10 или 20 раз дороже. Здесь это не самое главное. Кто-то покупает на блошинном рынке вещи, которые никому не нужны – их и на свалке не поднимешь, а кто-то их специально ищет и покупает. Т.е. вопрос цены – это соглашение добровольное. Теперь то, что они использовали всевозможные техники манипуляции, давили на ответственность, запугивали пожилых людей штрафами. При наличии правильно составленных документов, шансов на уголовное преследование этих людей совсем немного. Умысел на хищение, что самое главное в этом деле, доказать очень сложно, — пояснил руководитель фирмы «Татюринформ» Марат Камалов.



