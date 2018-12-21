Юбилейный год, вперед и только вперед!

Итоги года КГЭУ

Фото: предоставлено пресс-службой КГЭУ

Казанский энергоуниверситет в этом году отметил свой полувековой юбилей. В 2018 году проведен ряд значимых форумов и мероприятий. Торжественные события 20 сентября 2018 года начались с открытия технопарка на территории кампуса, запуска Российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора. За время своего существования высшее учебное заведение кардинально изменилось. Это положительно отразилось не только на качестве подготовки кадров, но и на жизни всей республики. Сегодня в вузе готовят специалистов для энергосистем и промышленных предприятий различных отраслей.

Круглая дата ознаменовалась открытием инновационного технопарка. Технопарк КГЭУ — новый научно-технологический комплекс неклассического типа, поскольку в него входят не только технические и внедренческие, но и образовательные центры.

На торжественном мероприятии, посвященном юбилею вуза, коллектив поздравил премьер-министр РТ Алексей Песошин. Премьер-министр республики пожелал новых успехов в решении всех задач на самом высоком уровне. Гость отметил, что 50 лет работы — впечатляющая дата. За ней стоят упорный труд сотен преподавателей, успешная практическая деятельность десятков тысяч выпускников.

На протяжении последних семи лет Казанский государственный энергетический университет возглавляет ректор Эдвард Юнусович Абдуллазянов. В этот период в КГЭУ произошли масштабные трансформации. Открыты Центр компетенций и технологий в области энергосбережения (признанный лучшим в России), научно-образовательный центр «Компьютерные тренажеры в тепло- и электроэнергетике», Центр прикладных квалификаций ElektroSkills, научно-технические центры и учебные классы компаний SchneiderElectric, Bosch, Danfoss, IEK, ЭВАН, «Акку-Фертриб», МЗТА. Построено новое (третье) общежитие и запланировано строительство четвертого.

В 2018 году ректор КГЭУ вошел в топ самых влиятельных персон в сфере образования в республике. Рейтинг, формируемый общественностью республики, посвящен влиятельным персонам сферы образования Татарстана. Он выявлен на основе оценок экспертов, среди которых чиновники, ученые, руководители учебных заведений и педагоги.

Подчеркнем, что в рейтинге 55 деятелей образования в республике ректор КГЭУ занимает 7-ю строчку. Эдвард Абдуллазянов показал себя прочно укорененным в жизнь своего вуза. Эксперты отмечают, что он действительно делает Энергоуниверситет домом для студентов. КГЭУ стабильно входит в топ вузов с самой высокой трудоустраиваемостью. Фундамент для этого — тесная связь со всеми профильными компаниями Татарстана.

«Главным для меня стало повышение уровня и качества подготовки кадров для отрасли, активизация наших научных школ, признание университета на российской и мировой арене. Это было бы невозможно без существенных преобразований в университете, которые поддержал коллектив, переизбравший меня в 2017 году на пост ректора, спустя пять лет после того, как я его впервые возглавил. Доверие коллектива, положительная оценка со стороны партнеров и коллег тех изменений, что произошли в университете за эти годы, — это многого стоит. А сделано было немало, и в первую очередь при поддержке руководства республики и таких предприятий, как «Сетевая компания», «Татэнерго», «Татэнергосбыт»», — отметил ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов.

На базе КГЭУ созданы не имеющие аналогов в России учебно-исследовательские полигоны «Подстанция 110/10кВ» и «Распределительные сети 0,4-10кВ». Кроме того, создан молодежный бизнес-инкубатор, главная задача которого — создание комфортной предпринимательской экосистемы для молодых предпринимателей КГЭУ.

Но это не единственный бизнес-инкубатор вуза. В 2017 году руководство учебного заведения приняло решение создать на базе университета Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор. Его организаторами являются также Общероссийская общественная организация «Российский Союз молодежи», Всекитайская Федерация молодежи и правительство Республики Татарстан. Проект направлен на активизацию инновационной деятельности в сфере молодежного предпринимательства в России и Китае.

Осенью 2018 года площадка приняла по 10 лучших китайских и российских предпринимателей. Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор — это уникальная акселерационная программа. Его целью служит вывод российских проектов на китайский рынок и привлечение китайских инвестиций в российскую экономику. Программа разделена на два этапа — российский и китайский, каждый из которых проходил в течение 14 дней.

В рамках церемонии закрытия Российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора молодые предприниматели из Казани и Гуанчжоу подписали соглашения о сотрудничестве. На мероприятии также были презентованы результаты работы молодых резидентов от 18 до 35 лет.

Впрочем, это лишь один из примеров международного сотрудничества. Так, в 2018 году состоялся саммит в Париже, где мировые лидеры и ведущие эксперты в области цифровых технологий выделили ключевые цели инновационного развития России и стран СНГ. Казанский энергоуниверситет стал непосредственным участником мероприятия. В рамках саммита ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов совместно со старшим вице-президентом Schneider Electric, президентом компании в России и СНГ Йоханом Вандерплаетсе подписали соглашение о создании на базе вуза нового центра компетенций. Стоит отметить, что ректор КГЭУ был единственным представителем вузов из России на парижском саммите.

КГЭУ в составе консорциума из девяти вузов в 2018 году приступил к реализации выигранного гранта ERASMUS+ на проектирование и реализацию магистерской программы по интеллектуальной энергетике в российских и вьетнамских университетах. В рамках консорциума подписано пять международных соглашений о сотрудничестве (Франция, Словакия, Латвия, Вьетнам).

Из приятных подарков к концу года: по федеральной целевой программе коллектив наших ученых выиграл конкурс на 60 миллионов рублей. Ученые будут разрабатывать системы накопления электроэнергии в системе автономного электроснабжения в децентрализованных зонах с использованием гибридных систем, состоящих из традиционных генерирующих источников и систем накопления электроэнергии.

Совместно с Чебоксарским электроаппаратным заводом университет в рамках проекта по постановлению правительства РФ №218 приступил к созданию серии электроприводов на базе российских высокоэффективных синхронных двигателей для станков-качалок нефти с применением беспроводных систем передачи данных и адаптивной системой управления для «умных» качалок, предназначенных для нефтяных месторождений. Нужно отметить, что конкуренция по отбору проектов была очень высокая и только 14 проектов со всей России победили в конкурсе.

Еще одним достижением для КГЭУ является победа на открытом конкурсе по проведению ветромониторинга на территории трех районов республики, выбранных в качестве приоритетных зон расположения ветроэлектростанций (ВЭС). Площадки под строительство ВЭС будут искать в Камско-Устьинском, Спасском и Рыбно-Слободском районах Татарстана. КГЭУ должен будет выполнить предварительную оценку ветроэнергетического потенциала площадок, собрав и проанализировав многолетние метеоданные в регионе.

Учитывая внимание, которое руководство вуза уделяет подготовке кадров высшей квалификации, МОН РФ принято положительное решение, и в 2018 году в университете открыт новый (третий) диссертационный совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук по научным специальностям 05.09.01 — «Электромеханика и электрические аппараты» и 05.14.01 — «Энергетические системы и комплексы».

В 2018 году КГЭУ признан вузом года. Это не первая награда для КГЭУ, но в юбилейный год особенная. На участие в премии заявки подали 286 участников в личных и коллективных номинациях из Казани, Набережных Челнов, Елабуги, Нижнекамска и Альметьевска. КГЭУ отметился и по другим категориям. В номинации «Студенческое СМИ года» победу одержал проект студенческого медиацентра «Энерго ТВ». Кроме того, лучшим студенческим проектом года стал квест-проект «Бизнес-Энергия» Казанского энергоуниверситета. Спецприз жюри получил СТЭМ «Сдвиг по фазе». Лауреатами в своих номинациях стали Студенческий клуб КГЭУ и организаторы ежегодного конкурса красоты «Яз Гузеле» из КГЭУ. Также в победу одержал волонтерский центр «Энергия добра».

Этот год стал юбилейным не только для вуза, но и для одного из его основателей. Виктору Шибанову в этом году исполнилось бы 100 лет. Этой дате было посвящено отдельное мероприятие, прошедшее в стенах университета и Казанской ТЭЦ-2 в сентябре этого года при участии представителей энергокомпаний и ветеранов отрасли. «Этот человек сделал многое для энергетики республики и для нашего университета в частности. Я думаю, наши сегодняшние изменения он бы одобрил», — сказал на мероприятии ректор КГЭУ.

Также в этом году в стенах Казанского государственного энергетического университета прошло немало образовательных и научных мероприятий, собравшие на своей площадке гостей из самых разных регионов России, СНГ и стран дальнего зарубежья. XIII Международная молодежная научная конференция «Тинчуринские чтения», VIII Всероссийская научно-методическая конференция «Актуальные вопросы инженерного образования: Содержание, технологии, качество», Международный водно-энергетический форум — 2018; IV Национальная научно-практическая конференция «Приборостроение и автоматизированный электропривод в топливно-энергетическом комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве», посвященная 50-летию Казанского государственного энергетического университета; IX Международная научно-техническая конференция «Электроэнергетика глазами молодежи» и др.

Вуз заслужил право, и на его площадке в 2018 году прошло три мероприятия, посвященные внесению корректировок и публичному обсуждению научно-образовательным сообществом Татарстана Стратегии социально-экономического развития республики на период до 2030 года.

Выпускники заслуженно гордятся тем, что окончили Казанский государственный энергетический университет. За эти годы из стен КГЭУ вышла плеяда талантливых инженеров, многие из которых внесли огромный вклад в развитие экономики не только в нашей стране, но и за рубежом. В разные периоды времени они становились выдающимися учеными и практиками, а некоторые стоят во главе ведущих российских, в том числе и республиканских предприятий. Символично, что именно в этом году, когда вуз отмечает полувековой юбилей, диплом получил 50-тысячный выпускник.

А чтобы все это оставалось в памяти поколений, к 50-летию университета на базе музея КГЭУ создан Музей развития энергетики Татарстана. Это современная музейная площадка с интерактивным экраном, с аудиосопровождением на нескольких языках, знакомящая посетителей не только с историей самого университета, но и с этапами становления всей энергетической отрасли Татарстана.





Материал предоставлен пресс-службой КГЭУ

