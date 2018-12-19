«Сабантуй в Париже прошел, а народу мало, из Казани больше. Слабо работаешь, брат»

В Казани озаботились уехавшей за образованием и лучшей жизнью молодежью и самоидентификацией татар перед переписью населения

Накануне на заседании координационного совета по делам соотечественников при президенте РТ обсудили, чем занимаются разные министерства и ведомства республики, чтобы не терять из виду земляков, а по госпрограмме и вовсе переманить их жить в Татарстан. Так выяснилось, что интересуют соотечественников, которые приезжают в основном с Украины, из Узбекистана и Казахстана, совсем не бонусы в виде частичного покрытия расходов, а упрощенная процедура получения российского гражданства. Вместе с тем, обсудив миграцию в республику, Фарид Мухаметшин попросил обратить внимание на тех, кто, напротив, уехал из республики, и попутно пожурил представителя РТ во Франции за то, что в этом году на Сабантуй в Париж приехало больше людей из Казани, чем пришло французских татар. Подробности — в материале «Реального времени».

От обучения педагогов до онлайн-школы

Накануне конференц-зал IT-парка превратился в филиал Госсовета РТ — его председатель Фарид Мухаметшин обсуждал с депутатами и министрами текущую ситуацию с соотечественниками. Перед тем, как приступить к повестке дня, председатель Госсовета РТ отметил активность Всемирного форума татарской молодежи. По мнению Мухаметшина, во многом благодаря ему молодежные татарские организации появились в Казахстане, Германии, Италии, балтийских странах. Досталось немного похвалы и форуму «Сәләт». В своем вступлении спикер еще скажет о многом, отметим только, что работу с соотечественниками он называет системной и напоминает, что участие в ней активно принимает и президент Татарстана. Только за этот год Рустам Минниханов провел не один десяток встреч с активом татарских общин во время зарубежных и отечественных поездок.

Заместитель министра образования и науки РТ Станислав Андреев говорил о выстроенной системной работе с госорганами субъектов РФ, национальными культурными автономиями и татарскими общественными организациями по вопросам изучения татарского языка и литературы. В текущем году министерство закупило для национальных школ в регионах более 7 тысяч учебников на татарском языке на 3 млн рублей. В сентябре этого года также был продлен контракт с онлайн-школой по изучению татарского «Ана теле» — до 1 июня 2023 года.

— В рамках соглашения предусмотрена разработка контента для обучающихся от 14 до 18 лет, — рассказал Андреев.

Конференц-зал IT-парка превратился в филиал Госсовета РТ — его председатель Фарид Мухаметшин обсуждал с депутатами и министрами текущую ситуацию с соотечественниками



Для повышения квалификации учителей татарского языка и литературы и директоров школ в июле в Институте развития образования РТ организовали специальные курсы.

— На этих курсах повысили свою квалификацию 13 директоров и 37 учителей татарского языка из 13 субъектов Российской Федерации. Кроме этого ежемесячно проводится вебинар для школ регионов России, в котором уже приняли участие более 3 тысяч педагогов из 24 субъектов России, — отметил замминистра.

Кроме того, вместе со Всемирным конгрессом татар по целевому приему в татарстанские вузы в этом году поступили 18 соотечественников. Продолжая, Андреев рассказал, что в сентябре и октябре они провели дни татарской культуры в Крыму, Ульяновской области, Казахстане и Финляндии.

Немного поделилась итогами работы и Ирада Аюпова. Министерство культуры РТ в рамках четырех республиканских программ ведомства реализовало 400 мероприятий культурного, просветительского, образовательного и научно-исследовательского характера. Только Сабантуев в этом году было проведено 347, 78 из которых прошли в 28 странах. Всего в гуляньях поучаствовало около 2 млн человек.

В части исследований татарского народа в 2018 году Институт языка и литературы имени Ибрагимова провел комплексные экспедиции по исследованию духовного и материального наследия татар в Кировской, Ульяновской и Иркутской областях и полевые исследования на могильных памятниках в Саратовской области и Санкт-Петербурге. Институт археологии АН РТ, в свою очередь, провел археологические исследования в Саратовской области, а Институт истории имени Марджани организовал этно-социологические исследования в Тюменской области. Свои исследования в этом году проводил и Республиканский центр развития традиционных культур.

В рамках госпрограммы Татарстана по содействию в переселении соотечественникам за 2017—2018 года освоили 4,7 млн рублей, из них 4,5 млн рублей выделили из республиканского бюджета и 311 тысяч — из федерального, отметила Эльмира Зарипова



Земляки едут и без программы

В рамках госпрограммы Татарстана по содействию в переселении соотечественникам за 2017—2018 года освоили 4,7 млн рублей, из них 4,5 млн рублей выделили из республиканского бюджета и 311 тысяч — из федерального. В 1 млн рублей обошлась организация вводных ориентационных курсов, еще в 1,38 млн рублей — профессиональное обучение соотечественников. На содействие в первичном жилищном обустройстве был направлен 1,8 млн рублей. Напомним, что в рамках программы республика готова компенсировать переехавшему соотечественнику не более 50% и в пределах 6 250 рублей от платы за аренду жилья. По мнению министра труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмиры Зариповой, это серьезная помощь для тех, кто решился переехать в Татарстан. Правда, озвученная ею же информация о стимулах участия в программе говорит об обратном.

За время действия программы поступило 555 заявлений от соотечественников, а положительное заключение из них комиссия выдала 378 землякам и 670 членам их семей. При этом свидетельств участника госпрограммы, по данным на 1 декабря, выдано только 292.

В ходе реализации проекта выяснилось, что интерес к нему проявляют лишь жители стран СНГ. По словам Зариповой, в республику едут в основном с Украины, из Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Согласно проанализированному портрету участника программы, переехать в Татарстан готов человек 35,5 лет с высшим профессиональным образованием, работой в сферах образования, здравоохранения и информационно-коммуникационных технологий и наличием семьи и детей. 38,6% участников программы по национальности татары, 29,6% — русские и 5.1% — узбеки. Остальные выделены в группу «другие».

— Особенностью реализации программы этого года является то, что практически каждый второй соотечественник уже находится на территории республики, либо имеет разрешение на временное проживание, вид на жительство. Даже есть случаи, когда у участников имеется уже собственное жилье, — говорит Эльмира Зарипова. Министр объясняет их интерес к программе тем фактом, что в ее рамках можно получить гражданство при упрощенной процедуре.

Начальник Управления по вопросам миграции МВД по РТ Артем Кузнецов добавляет, что если изначально предполагалось, что в рамках программы в Татарстан начнут приезжать татары и русские с историческими корнями в республике, но на деле оказалось, что те, кто уже приехал в РТ, соответствуют заявленным ожиданиям, то из-за границы «приезжает совсем другая категория».

Сейчас министерство подготовило аналогичную программу на 2019—2021 годы, в рамках которой планируется привлечь в республику еще 450 человек — 150 участников и 300 человек из числа членов их семей.

Асгат Сафаров обратил внимание и на соцсети, с помощью которых также можно развивать связь с соотечественниками



Курс на уезжающих

Руководитель Аппарата президента РТ Асгат Сафаров, возвращаясь к встречам Рустама Минниханова, попросил Всемирный конгресс татар проработать вопрос с более активным участием в них деловых кругов и общественных деятелей. Обратил он внимание и на соцсети, с помощью которых также можно развивать связь с соотечественниками.

Госпрограмму по переселению в Татарстан, по его мнению, надо поддержать. Правда, стоит также провести мониторинг первого года жизни переехавших.

— Здесь же я бы попросил Министерство образования и науки Республики Татарстан и совет ректоров обратить внимание на задачу высокого уровня подготовки абитуриентов, которые поступают в наши вузы по программе поддержки соотечественников, — поставил задачу Сафаров. Для этого он попросил больше информировать о возможности обучения в татарстанских университетах, чтобы повысить конкурс при поступлении.

Фарид Мухаметшин подвел итог заседания. По его мнению, вопросы миграции и работы с соотечественниками сейчас выступают на передний план. При чем не только в части их переселения в Татарстан, но и переезда из республики в другие места.

— Мы знаем причины миграции в Татарстан. Мы научились и теперь ведем учет этого, появилась какая-то отчетность. Но нам надо идти в этом направлении дальше, уже изучать отток нашего населения, уезжающего за пределы Республики Татарстана и даже Российской Федерации. Поймите, это не менее важный вопрос: сколько человек из числа молодежи уехало учиться за рубеж, вернулись ли они, получив соответствующее образование, или остались там. А сколько сегодня уже учатся и думают ли они возвращаться, — акцентировал внимание присутствующих на проблеме председатель Госсовета РТ. По его словам, на встрече с молодежью она посетовала, что ей, собственно, особо и не интересуются.

Должна быть системная работа наших полпредов, — считает председатель Госсовета РТ



«Слабо работаешь, брат»

Недостаточно доволен Фарид Мухаметшин оказался и работой с деловыми кругами из числа соотечественников — нужно, чтобы те не только утоляли на встречах свой голод по национальной музыке и языку, но и хотели инвестировать в Татарстан и представлять продукцию родом из республики. Этим вопросом он поручил заняться минпромторг РТ.

Обеспокоился Мухаметшин и идентификацией татар во время переписи населения в 2020 году. Кстати, солидарен с ним и Асгат Сафаров, который припомнил эту самую перепись, говоря о важности сохранения национальной культуры и самоидентификации татар.

— Придет 20-й год — там уже поздно будет заниматься этой проблемой. Ее надо открывать и начинать сегодня. Должна быть системная работа наших полпредов, — считает председатель Госсовета РТ. По его словам, начиная с завтрашнего дня, это важный компонент работы в том числе и для русскоязычных торговых представителей Татарстана за рубежом.

Представители республики за рубежом слушали его по конференц-связи. И если, например, полномочный представитель РТ в Казахстане Денис Валеев, выступавший с докладом, явно расположил к себе Фарида Мухаметшина, то представитель Татарстана во Франции получил дружеский нагоняй. Судя по всему, речь пошла о полпреде Искандера Юсупове.

— Тебя критиковали — Сабантуй прошел, а там мало народу было. Больше из Казани татар приехало. Слабо работаешь, брат. У тебя опыт огромный, — обратился к нему спикер.