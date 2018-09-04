«Казаньоргсинтез» наградили дипломом за разработку трубной марки полиэтилена

Сегодня на нефтегазохимическом форуме президент РТ Рустам Минниханов наградил дипломами гран-при компании, чьи экспонаты, проекты и технические решения стали лучшими среди представленных на нефтегазохимической выставке. Награду из рук президента получил генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов. Предприятие было отмечено в номинации «Новые перспективные виды нефтехимической продукции» за разработку технологии и организацию производства высокоэффективной углероднаполненной полиэтиленовой композиции класса ПЭ 100 трубной марки.

Во время презентации стенда «Казаньоргсинтеза» президенту Фарид Минигулов рассказал о том, что на трубную марку полиэтилена, отмеченную на выставке дипломом, предприятие получило международный сертификат соответствия показателей полиэтилена требованиям ISO 9080. «Благодаря международному сертификату мы вошли в список 20 мировых крупнейших производителей полиэтилена. Эта марка используется для производства газовых и водонапорных труб. Чтобы получить сертификат, мы проводили испытания в течение пяти лет. Срок эксплуатации труб данной марки — 100 лет», — заявил Фарид Минигулов.

Подробностями испытаний с корреспондентом «Реального времени» поделился ведущий специалист по экспорту ПАО «Казаньоргсинтез» Алексей Башкирцев. Пять лет тому назад части трубного полиэтилена были направлены для испытания гидростатической нагрузкой. «Трубы нагрузку выдержали, и наша продукция теперь соответствуют международным требованиям. Сертификат снимает искусственные барьеры, которые воздвигает европейское и мировое сообщество при продаже нашей продукции. Теперь мы можем на равных конкурировать с западными фирмами», — сообщил Алексей Башкирцев.

Татарстанский нефтегазохимический форум пройдет с 4 по 6 сентября. В рамках форума состоятся выставки «Нефть. Газ. Нефтехимия», «Экотехнологии и оборудование XXI века», «GEO-Казань: геологоразведка, геодезия, картография» и «Интерпластика Казань 2018».