Хави Грасия добился успеха в АПЛ с футболом, который не смог поставить в «Рубине»

В России испанцу помешал ужасный менеджмент Ильгиза Фахриева и компании

Перед стартом сезона в Английской премьер-лиге букмекеры предложили достаточно жесткие котировки по «Уотфорду», «Кардиффу» и «Хаддерсфилду» (собственно, им давали наименьшие шансы на выживание). Однако к середине декабря команда Хавьера Грасии занимает 10 место в лиге, оторвавшись от зоны вылета на 12 очков, при этом до еврокубков всего один балл — у седьмого «Вулверхэмптона» 25 очков. Очевидно, что испанский специалист ставит в АПЛ тот же футбол, что не прижился в Казани. Известный блогер-тактик и основатель популярного паблика Илья Дегенгардт в колонке, написанной для «Реального времени», разбирает тактику Грасии в «Уотфорде» и объясняет, почему она «не зашла» в «Рубине».

Общие итоги первой части сезона

Позитивные сдвиги в игре «Уотфорда» при Грасии, по сравнению с периодом под руководством Марку Силва, можно было заметить еще прошлой весной — тогда новый коуч сходу смог организовать оборону. Благодаря этому к концу сезона существенно упало количество допущенных голевых моментов у ворот команды Грасии. Сейчас «Уотфорд», не переходя на популярную для андердогов схему с тремя центральными защитниками, идет на пятом месте по качеству обороны в лиге (xGa). И это после 17 туров — дистанция достаточно большая, чтобы не называть это случайностью. Данные в атаке тоже крайне приличные для АПЛ: седьмое место по суммарному качеству голевых шансов.

Статистика от Андрея Кривоногова/vk.com/xg_blocknote

При этом у «Уотфорда» тринадцатое среднее владение мячом в лиге, что достаточно оптимально с 18-й стоимостью состава в чемпионате и достаточно ограниченной по индивидуальному скиллу атакующей группой (в контексте конкурентов по АПЛ). Но даже в такой ситуации Грасия не просто ставит на оборонительную организацию и игру на контратаках, как это сделали бы на его месте многие тренеры, а старается развивать позиционную концепцию и извлекать максимум пользы из позиционного владения мячом за счет точечных установок.

Необычная атакующая схема

«Уотфорд», как и другие команды Грасии, играет 4-4-2 в атаке с двумя ярко выраженными инсайдами, много смещающимися в центр — Перейрой и Деулофеу. Поэтому их атакующую схему часто трактуют как 4-2-2-2 — игра с двумя «десятками» и вечно подключающимися крайними защитниками. Даже whoscored рисует совсем нетипичную для АПЛ схему, хотя обычно этот ресурс не слишком внимательно относится к таким вещам и чертит более обыденные рисунки.

Две «десятки» позволяют манипулировать соперником и провоцировать его на ошибки. В современном футболе фактически не применяется персональная опека, соперника передают по зонам. То есть если игрок с левого фланга уходит в центр, то крайний защитник за ним обычно не следует — его передают опорнику, который встречает его в своей зоне. Когда в центре играют сразу двое и при этом активно подключаются края, соперник в какой-то момент теряется. Он не понимает, кто кого должен закрывать и своевременно реагировать на смещения изначально фланговых полузащитников в центр, засматриваясь на игрока, владеющего мячом (чаще всего крайний защитник или центральный полузащитник). В итоге часто инсайда либо никто не держит, либо на него выдергивается центральный защитник — а это зона, в которую потенциально может врываться центральный нападающий.

Еще один важный плюс — это возможность создавать численный перевес в зоне и напрямую обострять после смещений в центр. Схема с двумя нападающими позволяет инсайдам при смещении с мячом с любого из флангов в центр отдавать пас на ход нападающему либо разыгрывать накоротке и получать преимущество в зоне. Самый лучший вариант — это наличие нескольких опций. То есть пока один нападающий может забегать за спину, второй сыграет в оттяжке и предложит опцию для обыгрыша.

Перевод с левого фланга транзитом через центр на Сема. Тот обрабатывает мяч и сразу готовится к смещению в центр, Фемения уже ускоряется во фланг и уводит за собой крайнего защитника «Эвертона», чтобы освободить пространство

Сема один в один раскачал опорника и без давления выбирает между передачей на ход в штрафную на забегающего Саксесса, пас под удар или стенку Дини и опцию дальнейшего улучшения позиции для удара. Выбрал первый вариант

Даже на основе простой статистики хорошо видно, что Грасия плотно занимается атакующей концепцией и идет в этом деле заметно выше ожиданий для типичных команд из андерграунда — 54% голов они забивают после позиционных атак. При этом четырежды «Уотфорд» отличился со стандартов — это 18,2% его голов в этом сезоне. Организация на атакующих стандартах — еще одна важная деталь, которая серьезным образом может влиять на исход сезона для команд любого уровня. Хотя в этом случае обычно хвалят помощников, которые наигрывают угловые и штрафные, а не непосредственно главного тренера.

Интенсивный прессинг

Грасия всегда требует от всех игроков максимального вклада в игру команды без мяча, и это, возможно, одна из причин, по которой у него не получилось в России. Несомненно, чтобы приучить нападающих и атакующих полузащитников пахать в прессинге, нужно иметь определенный авторитет в раздевалке и четко доносить свои идеи. В период работы в Испании у Грасии это отлично получалось, удалось и теперь — «Уотфорд» имеет один из самых интенсивных прессингов вне топ-6 — только «Хаддерсфилд», «Эвертон» и «Лестер» делают больше попыток оборонительных действий на пас соперника. «Уотфорд» позволяет делать только 11,2 передачи подряд без четкого оборонительного вмешательства — попытки отбора, фола или перехвата.

В схеме 4-4-2 команда Грасии агрессивно прессингует на мелких участках поля, заставляя соперника либо ошибаться, либо возвращать атаку в начальную фазу — к центральным защитникам или вратарю.

Интересно, что по сравнению с прошлым сезоном нападающий Дини сбросил шесть килограммов — неудивительно, если по требованию Грасии, чтобы прокачать выносливость и добиться прогресса в игре без мяча. Объем черновой работы, проделываемый атакующими игроками, действительно вырос по сравнению с прошлым сезоном и позволил специалисту сыграть на одном из главных его козырей, с которых он всегда «заходил» на протяжении своей тренерской карьеры.

Важно также, что не только Перейра и Деулофеу обладают нужной техникой и пониманием игры. У них есть сменщики, с появлением которых (например, при вынужденной ротации) «Уотфорд» не сильно теряет в качестве — Сема и Хьюз. В целом, ресурс «Уотфорда» оптимальный по конкуренции — 15 игроков в этом сезоне АПЛ провели на поле свыше 500 минут.

Этого достаточно, учитывая большое количество универсалов, способных закрыть две-три позиции в зависимости от ситуации. При этом к основе аккуратно подводятся молодые игроки — Квина, Уилмот и Наваро, у которых в среднем 100-200 минут игрового времени в этом сезоне.

Почему у Грасии не получилось в «Рубине»

В целом план менеджмента «Рубина» с приглашением Грасии был отличной затеей, если бы не два «но» — это специфика и «подводные камни» РПЛ и непосредственно сам менеджмент, который просто не знал, что такое стратегическое планирование, как нужно обустраивать ситуацию вокруг крутых иностранных специалистов и как вкладывать большие деньги, если тебе их в принципе дают.

Ряд сложностей, с которыми Грасия встретился в России:

Жесткий лимит в пять игроков с паспортом, при этом был только один адекватный трансфер российского игрока (привет «менеджменту») — Жемалетдинов, который был еще нестабилен и брался скорее на будущее. Все остальные приобретения под основную обойму — это восемь иностранцев с жирными контрактами (только на трансферы 40 млн евро). В итоге в основе из россиян играл Ахметов, тогда еще далекий от своего нынешнего состояния, и другие ребята уровня (тоже на тот момент) подвала таблицы — чтобы вписаться в лимит.

Даже звезды вроде Сонга и М'Вила не всегда попадали в состав и нервничали, создавая нездоровую атмосферу в клубе.

Иностранцы, которые приехали как на курорт, а в итоге не адаптировались к лиге и провалили сезон (Лестьенн, Самбрано, Гарсия, Рочина). При этом Лестьенна и Рочину взяли суммарно за 20 миллионов и рассчитывали, что это будут ключевые игроки.

Завышенные ожидания руководства и болельщиков от абсолютно несыгранного коллектива, который был собран фактически с нуля.

Грасия не пользовался уважением у русскоязычных игроков «Рубина», что передалось и легионерам.

Сложные отношения с тогдашним руководством клуба, профессионализм которого вызывает большие вопросы в среде футбольных экспертов.

Даже несмотря на все это, Грасия относительно неплохо закончил сезон для команды с глобальной перестройкой — на девятом месте и в полуфинале Кубка страны. Возможно, если бы ему дали время, казанские болельщики поменяли бы свое мнение об испанском коуче. Но менеджмент «Рубина» настолько прокололся с вложениями лета-2016, что клуб оказался в кризисе и в итоге распродал всех звезд за бесценок, оставшись в глубоких долгах — и непонятно, как бы в такой ситуации повел себя Грасия. Потому что приходил он в совсем другой по амбициям проект.

Да и учитывая, что на горизонте очень уж вовремя появился свободный Курбан Бердыев, итоговый расклад не удивляет. Но если бы наверху в структуре «Рубина» сидели действительно толковые функционеры, проект с приглашением Грасии мог бы стать действительно успешным.