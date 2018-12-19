Хави Грасия добился успеха в АПЛ с футболом, который не смог поставить в «Рубине»
В России испанцу помешал ужасный менеджмент Ильгиза Фахриева и компании
Перед стартом сезона в Английской премьер-лиге букмекеры предложили достаточно жесткие котировки по «Уотфорду», «Кардиффу» и «Хаддерсфилду» (собственно, им давали наименьшие шансы на выживание). Однако к середине декабря команда Хавьера Грасии занимает 10 место в лиге, оторвавшись от зоны вылета на 12 очков, при этом до еврокубков всего один балл — у седьмого «Вулверхэмптона» 25 очков. Очевидно, что испанский специалист ставит в АПЛ тот же футбол, что не прижился в Казани. Известный блогер-тактик и основатель популярного паблика Илья Дегенгардт в колонке, написанной для «Реального времени», разбирает тактику Грасии в «Уотфорде» и объясняет, почему она «не зашла» в «Рубине».
Общие итоги первой части сезона
Позитивные сдвиги в игре «Уотфорда» при Грасии, по сравнению с периодом под руководством Марку Силва, можно было заметить еще прошлой весной — тогда новый коуч сходу смог организовать оборону. Благодаря этому к концу сезона существенно упало количество допущенных голевых моментов у ворот команды Грасии. Сейчас «Уотфорд», не переходя на популярную для андердогов схему с тремя центральными защитниками, идет на пятом месте по качеству обороны в лиге (xGa). И это после 17 туров — дистанция достаточно большая, чтобы не называть это случайностью. Данные в атаке тоже крайне приличные для АПЛ: седьмое место по суммарному качеству голевых шансов.
При этом у «Уотфорда» тринадцатое среднее владение мячом в лиге, что достаточно оптимально с 18-й стоимостью состава в чемпионате и достаточно ограниченной по индивидуальному скиллу атакующей группой (в контексте конкурентов по АПЛ). Но даже в такой ситуации Грасия не просто ставит на оборонительную организацию и игру на контратаках, как это сделали бы на его месте многие тренеры, а старается развивать позиционную концепцию и извлекать максимум пользы из позиционного владения мячом за счет точечных установок.
Необычная атакующая схема
«Уотфорд», как и другие команды Грасии, играет 4-4-2 в атаке с двумя ярко выраженными инсайдами, много смещающимися в центр — Перейрой и Деулофеу. Поэтому их атакующую схему часто трактуют как 4-2-2-2 — игра с двумя «десятками» и вечно подключающимися крайними защитниками. Даже whoscored рисует совсем нетипичную для АПЛ схему, хотя обычно этот ресурс не слишком внимательно относится к таким вещам и чертит более обыденные рисунки.
Две «десятки» позволяют манипулировать соперником и провоцировать его на ошибки. В современном футболе фактически не применяется персональная опека, соперника передают по зонам. То есть если игрок с левого фланга уходит в центр, то крайний защитник за ним обычно не следует — его передают опорнику, который встречает его в своей зоне. Когда в центре играют сразу двое и при этом активно подключаются края, соперник в какой-то момент теряется. Он не понимает, кто кого должен закрывать и своевременно реагировать на смещения изначально фланговых полузащитников в центр, засматриваясь на игрока, владеющего мячом (чаще всего крайний защитник или центральный полузащитник). В итоге часто инсайда либо никто не держит, либо на него выдергивается центральный защитник — а это зона, в которую потенциально может врываться центральный нападающий.
Еще один важный плюс — это возможность создавать численный перевес в зоне и напрямую обострять после смещений в центр. Схема с двумя нападающими позволяет инсайдам при смещении с мячом с любого из флангов в центр отдавать пас на ход нападающему либо разыгрывать накоротке и получать преимущество в зоне. Самый лучший вариант — это наличие нескольких опций. То есть пока один нападающий может забегать за спину, второй сыграет в оттяжке и предложит опцию для обыгрыша.
Даже на основе простой статистики хорошо видно, что Грасия плотно занимается атакующей концепцией и идет в этом деле заметно выше ожиданий для типичных команд из андерграунда — 54% голов они забивают после позиционных атак. При этом четырежды «Уотфорд» отличился со стандартов — это 18,2% его голов в этом сезоне. Организация на атакующих стандартах — еще одна важная деталь, которая серьезным образом может влиять на исход сезона для команд любого уровня. Хотя в этом случае обычно хвалят помощников, которые наигрывают угловые и штрафные, а не непосредственно главного тренера.
Интенсивный прессинг
Грасия всегда требует от всех игроков максимального вклада в игру команды без мяча, и это, возможно, одна из причин, по которой у него не получилось в России. Несомненно, чтобы приучить нападающих и атакующих полузащитников пахать в прессинге, нужно иметь определенный авторитет в раздевалке и четко доносить свои идеи. В период работы в Испании у Грасии это отлично получалось, удалось и теперь — «Уотфорд» имеет один из самых интенсивных прессингов вне топ-6 — только «Хаддерсфилд», «Эвертон» и «Лестер» делают больше попыток оборонительных действий на пас соперника. «Уотфорд» позволяет делать только 11,2 передачи подряд без четкого оборонительного вмешательства — попытки отбора, фола или перехвата.
В схеме 4-4-2 команда Грасии агрессивно прессингует на мелких участках поля, заставляя соперника либо ошибаться, либо возвращать атаку в начальную фазу — к центральным защитникам или вратарю.
Интересно, что по сравнению с прошлым сезоном нападающий Дини сбросил шесть килограммов — неудивительно, если по требованию Грасии, чтобы прокачать выносливость и добиться прогресса в игре без мяча. Объем черновой работы, проделываемый атакующими игроками, действительно вырос по сравнению с прошлым сезоном и позволил специалисту сыграть на одном из главных его козырей, с которых он всегда «заходил» на протяжении своей тренерской карьеры.
Важно также, что не только Перейра и Деулофеу обладают нужной техникой и пониманием игры. У них есть сменщики, с появлением которых (например, при вынужденной ротации) «Уотфорд» не сильно теряет в качестве — Сема и Хьюз. В целом, ресурс «Уотфорда» оптимальный по конкуренции — 15 игроков в этом сезоне АПЛ провели на поле свыше 500 минут.
Этого достаточно, учитывая большое количество универсалов, способных закрыть две-три позиции в зависимости от ситуации. При этом к основе аккуратно подводятся молодые игроки — Квина, Уилмот и Наваро, у которых в среднем 100-200 минут игрового времени в этом сезоне.
Почему у Грасии не получилось в «Рубине»
В целом план менеджмента «Рубина» с приглашением Грасии был отличной затеей, если бы не два «но» — это специфика и «подводные камни» РПЛ и непосредственно сам менеджмент, который просто не знал, что такое стратегическое планирование, как нужно обустраивать ситуацию вокруг крутых иностранных специалистов и как вкладывать большие деньги, если тебе их в принципе дают.
Ряд сложностей, с которыми Грасия встретился в России:
Жесткий лимит в пять игроков с паспортом, при этом был только один адекватный трансфер российского игрока (привет «менеджменту») — Жемалетдинов, который был еще нестабилен и брался скорее на будущее. Все остальные приобретения под основную обойму — это восемь иностранцев с жирными контрактами (только на трансферы 40 млн евро). В итоге в основе из россиян играл Ахметов, тогда еще далекий от своего нынешнего состояния, и другие ребята уровня (тоже на тот момент) подвала таблицы — чтобы вписаться в лимит.
- Даже звезды вроде Сонга и М'Вила не всегда попадали в состав и нервничали, создавая нездоровую атмосферу в клубе.
- Иностранцы, которые приехали как на курорт, а в итоге не адаптировались к лиге и провалили сезон (Лестьенн, Самбрано, Гарсия, Рочина). При этом Лестьенна и Рочину взяли суммарно за 20 миллионов и рассчитывали, что это будут ключевые игроки.
- Завышенные ожидания руководства и болельщиков от абсолютно несыгранного коллектива, который был собран фактически с нуля.
- Грасия не пользовался уважением у русскоязычных игроков «Рубина», что передалось и легионерам.
- Сложные отношения с тогдашним руководством клуба, профессионализм которого вызывает большие вопросы в среде футбольных экспертов.
Даже несмотря на все это, Грасия относительно неплохо закончил сезон для команды с глобальной перестройкой — на девятом месте и в полуфинале Кубка страны. Возможно, если бы ему дали время, казанские болельщики поменяли бы свое мнение об испанском коуче. Но менеджмент «Рубина» настолько прокололся с вложениями лета-2016, что клуб оказался в кризисе и в итоге распродал всех звезд за бесценок, оставшись в глубоких долгах — и непонятно, как бы в такой ситуации повел себя Грасия. Потому что приходил он в совсем другой по амбициям проект.
Да и учитывая, что на горизонте очень уж вовремя появился свободный Курбан Бердыев, итоговый расклад не удивляет. Но если бы наверху в структуре «Рубина» сидели действительно толковые функционеры, проект с приглашением Грасии мог бы стать действительно успешным.
комментарии
1. ПРИНЯЛ ПОСЛЕ СИЛВЫ "УОТФОРД" НА 10 МЕСТЕ.
2. По итогам прошлого сезона ОПУСТИЛ команду на пять строчек ниже НА 14 МЕСТО.
3. ПО СООБЩЕНИЯМ британских СМИ БЫЛ ГЛАВНЫМ КАНДИДАТОМ НА УВОЛЬНЕНИЕ.
4. ПОЭТОМУ НА СТАРТЕ нынешнего сезона ВСТРЕПЕНУЛСЯ, ОБЫГРАВ несколько АУТСАЙДЕРОВ, переподписал контракт со своим бывшим боссом в Ла Лиге Поцци.
5. ЧЕРЕЗ ГОД СЕЙЧАС ОПЯТЬ ИДЕТ НА 10 МЕСТЕ, после шестиматчевой безвыиграшной серии с 4 поражениями и 2 ничьими...
P.S.
И АЛЧНЫЙ молодой КИРГИЗЕНОК Ахметов с его ненасытным агентом, НЕ БЫЛ у испанца Грасии КЛЮЧЕВЫМ ИГРОКОМ ОСНОВЫ, проведя за весь сезон только 12 матчей в РПЛ, в среднем по 49 мин. за мач. И по системе "гол+пас" НЕ ОТМЕТИВШИЙСЯ НИ ЧЕМ!