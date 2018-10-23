Один из крупнейших скейт-парков России открылся в Ижевске

Фото: Михаил Красильников

В Ижевске на площади в 10 тыс. кв. м открылся спортивно-ландшафтный парк для занятий скейтбордингом, BMX Racing, BMX Freestyle, самокатным и роллер спортом, а также баскетболом.

Инициатива по созданию парка принадлежит местному сообществу. Обустройство проходило с привлечением инвестиций крупных федеральных компаний ПАО «Россети» и ПАО «Т Плюс», сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов на открытии парка.

— Мы проводим очень большую работу с федеральными компаниями. Удмуртия как объект инвестирования очень интересна. Мы всегда в обсуждении бизнес-проектов подключаем социальную составляющую. Площадка для тренировок получилась крутая, соответствует всем мировым требованиям. Вы знаете, что у нас здесь в следующем году будет проходить чемпионат России и этап кубка мира, — рассказал Бречалов.

Замминистра строительства РФ Андрей Чибис, находящийся с визитом в Удмуртии, высоко оценил парк и отметил, что он включен в банк проектов для возможного тиражирования.

— Когда мы активно начинали заниматься городской средой, мы именно этого хотели, чтобы города менялись, чтобы появлялись такие пространства. Этим парком может гордиться не только Удмуртия, но и вся Россия, — сказал Чибис.

Александру Бречалову и Андрею Чибису подарили по скейтборду.

Проект назвали уникальным для России, на территории построены бетонный и деревянный скейт-парки, памп-трек, стритбольная площадка.