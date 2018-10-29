Новый глава Ижевска возглавил совет директоров готовящегося к приватизации ИЭС

Новый глава Ижевска Олег Бекмеметьев стал председателем совета директоров АО «Ижевские электрические сети». Об этом «Реальному времени» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Помимо него в состав совета директоров вошли заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» Константин Сунцов, замдиректора «Ижевских электрических сетей» Ирина Балобанова, депутаты городской думы Михаил Молоков, Андрей Батов и Игорь Стыценко, а также замглавы администрации Ижевска по ЖКХ Сергей Чернышев. Эту информацию «Реальному времени» подтвердил Михаил Молоков.

При этом в совете директоров не значатся действующий руководитель предприятия Сергей Лысенко, начальник Управления имущественных отношений администрации города Елена Банникова, а также Сергей Задорожный, исполнявший полномочия главы города последние пять месяцев.

Напомним, ранее было объявлено о планах приватизировать принадлежащее городу АО «Ижевские электрические сети». Номинальная стоимость 100% акций предприятия оценивалась в 1,36 млрд рублей.