Казань посетили инопланетяне

«Цирк дю Солей» привез в Татарстан шоу «блюменов»

Фото: Максим Платонов

«Солнечный цирк», нежно любимый казанцами на протяжении последних восьми лет, начиная с великого шоу Даниэле Финци Паски «Кортео», показанного в 2010 году, на этот раз познакомил публику не с одной из своих традиционных программ, а с легендарной Blue Man Group — «блюменами». «Реальное время» побывало на представлении.

И сорок плиток шоколада

Blue Man Group — международная компания, которая работает в сфере развлечений. Ее конек — это шоу, в которых синтетически сосуществуют юмор, музыка и высокие технологии. Шоу «блюменов» уже побывало в 25 странах, и его просмотрели 35 миллионов человек. Теперь к ним присоединилась и Казань.

В шоу три постоянных персонажа — три, как можно понять из представления, которое играли в Казани, — инопланетянина. На них синие латексные маски, имитирующие лысину, актеры играют только глазами. Фигуры обтянуты черными, не мешающими движению костюмами. Герои наивны и, подобно детям, пытаются понять, как устроен и окружающий мир, и человек.

Шоу «блюменов» высокотехнологично и, кроме этого, требует отточенной техники не только от актеров, но и от всех служб. Как правило, в туре работают 27 человек — это костюмеры, реквизиторы, специалисты по видеопроекциям, звукоинженеры, электрики, стейдж-менеджеры, Ну и, конечно, трое лысых «блюменов».

Шоу «блюменов» высокотехнологично и, кроме этого, требует отточенной техники не только от актеров, но и от всех служб



Реквизит — одна из серьезных статей расходов шоу, например, за неделю на нем расходуется 40 плиток шоколада, 15 кг фруктового желе, 190 литров специальной краски ярких цветов, 21 латексный парик, 385 штук зефира и так далее. Кроме трех актеров в шоу работает рок-группа.

«Не лижите железо!»

«Блюмены» выступали в Казани в «Татнефть Арене», на традиционной площадке «Цирка дю Солей». Пока публика собирается, на двух экранах идут смешные надписи — советы. Все понятно, нас настраивают на определенный лад. Например, советуют не лизать железо и снять лапшу с ушей. Кого-то из зрителей, находящихся в зале, поздравляют с днем рождения, над кем-то по-доброму подшучивают.

Одним словом, нам предлагают расслабиться и настроиться на игру, которая нас ждет впереди. На стульях первых трех рядов партера лежат упаковки с плащами-дождевиками, которые зрителям предлагают надеть — во время шоу до этих мест могут долететь брызги краски.

Синие маски «блюменов» — отсюда и название группы — делают их похожими на инопланетян. Возьмем это за основу, пусть это будут гости с другой планеты, которые решили познакомиться с землянами. Они пытливы и немного осторожны, они непосредственны, как дети, и хотят в нас тоже видеть детей. Новейшие технологии им в помощь. Видеопроекции, другие спецэффекты, вполне уместные и не раздражающие, хотя в некоторых иных представлениях их бывает в переизбытке, у «блюменов» они корректны.

Они все трое — прекрасные актеры с отличной физической подготовкой, органичные и убедительные. За все шоу «блюмены» не произносят ни слова, играют только глаза, и публике все понятно. Само шоу — цепь выстроенных номеров-ситуаций. Ловят ртом шарики, играют «Апипу» (привет от «блюменов» Татарстану!), много чего делают, постоянно вовлекая зал в игру. И все это под ненавязчивую музыку рок-группы, все это с переливающимся красками видеорядом.

Финал шоу «блюменов» напоминает финал полунинского «Снежного шоу», когда в зал летят огромные шары, выстреливают разноцветные ленты серпантина, и тут уж начинается всеобщее веселье, выплескивается тот адреналин, который мы накопили и еле сдерживали в течение полутора часов представления. Зал включается в игру.

Что такое шоу «блюменов»? «Живите всеми красками» — таков его слоган. Три «инопланетянина» умеют высвободить наше лучшее «я», наши детские эмоции, когда безоглядно смеешься по каждому пустяку, когда азартно включаешься в игру, когда видишь мир ярким и добрым. И живешь всеми его красками.

1 / 37 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов