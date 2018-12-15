«Урожай» штрафов: как в Татарстане потеряли страх к особо опасным работам

В Казани назвали главные причины аварий на производстве и строительстве

Фото: Олег Тихонов

О «человеческом факторе», отсутствии страха у руководителей опасных производств и недобросовестных экспертах говорили сегодня на совещании Приволжского управления Ростехнадзора. Оно прошло в режиме публичного обсуждения, так что представители организаций и компаний имели возможность ответить на критику или задать уточняющие вопросы. За обсуждением проблем безопасности на производстве следила корреспондент «Реального времени», а по его завершении получила у участников совещания эксклюзивные комментарии о хитростях сдачи несмонтированных лифтов.

Главные угрозы — отсутствие дисциплины и износ



Почти на полсотни проверок меньше, чем за 9 месяцев прошлого года — 8 247 — провели с января по октябрь сотрудники Приволжского управления Ростехнадзора на поднадзорных предприятиях и организациях трех регионов — Татарстана, Чувашии и Марий Эл. И нарушений нашли почти на 5 тыс. меньше. Однако «урожай» штрафов превысил прошлогодний более чем на 5,5 млн рублей. Об этом, открывая совещание, сообщил и. о. замруководителя Приволжского управления Ростехнадзора Алмаз Гимадиев.

Гимадиев напомнил, что из 979 поднадзорных ведомству объектов I и II классов опасности 865 находятся на территории Республики Татарстан:

— Несмотря на контрольные меры и профилактические проверки, за отчетный период 2018 года на поднадзорных объектах происходили аварии и несчастные случаи. Если за 2017 год произошло 13 аварий и 12 несчастных случаев, в том числе 8 смертельных, то за отчетный период 2018 года их было, соответственно, 12 и 10. Происходит снижение, но слишком оно неутешительное.

И. о. руководителя управления припомнил в своей речи самые яркие ЧП этого года, начав с июньского падения крана на новостройку в Казани, у которого не были отрегулированы тормоза — поэтому его попросту сдуло порывом ветра. Этот и другие случаи нарушения норм безопасности при эксплуатации кранов стали поводом для пяти внеплановых проверок Ростехнадзора.

Всего же с января по сентябрь Управление Ростехнадзора провело на поднадзорной территории 27 проверок организаций, эксплуатирующих башенные краны и выявило 505 нарушений на 505 числящихся за этими организациями кранх. В трех случаях результатом проверки стала приостановка деятельности организации.…

Совещание Приволжского управления Ростехнадзора прошло в режиме публичного обсуждения, так что представители организаций и компаний имели возможность ответить на критику или задать уточняющие вопросы. Фото privol.gosnadzor.ru



— Причины травматизма в разных случаях, конечно, разные, но связывает их нарушение норм и правил в области промышленной безопасности, — подчеркнул Алмаз Гимадиев. — К особо опасным работам потерян страх! Основная причина происходящих на производстве аварий связана с пресловутым человеческим фактором. Недисциплинированность исполнителей продолжает оставаться одной из основных угроз промышленной безопасности.…

Эксплуатацию не продлять, экспертов проверять

Еще одной серьезной угрозой безопасности на производстве Алмаз Гимадиев назвал «достаточно высокий износ» оборудования на предприятиях и в организациях:

— Требования к экспертным организациям [со стороны Ростехнадзора] существенно возросли, но предприятия продолжают увлекаться продлением сроков эксплуатации технических устройств на опасных объектах. Многие из них продлеваются по три и более раз, все разумные сроки эксплуатации превышаются — именно на этих объектах и происходят чаще всего аварии… По нашему мнению, необходимо установить предельные сроки продления эксплуатации, иначе у предприятий не будет стимула обновлять оборудование!

А еще, по словам Гимадиева, при расследовании аварий нередко выявляются случаи некачественного проведения экспертизы, а многие экспертные организации взяли за практику проводить экспертизу безопасности, даже не выезжая на объект.

— С целью навести порядок в этом вопросе проводятся проверки экспертных организаций, — сообщил он. — За 9 месяцев проведено 78 проверок, до конца года будет проведено еще 38. К 33 организациям применены меры административного воздействия, у остальных либо аннулированы лицензии, либо эти организации вообще не найдены, то есть реально проведена ревизия действующих экспертных организаций и список действующих можно видеть на нашем сайте.

По словам Гимадиева, при расследовании аварий нередко выявляются случаи некачественного проведения экспертизы, а многие экспертные организации взяли за практику проводить экспертизу безопасности, даже не выезжая на объект. Фото Инны Серовой

День начала, день окончания — один день

Беспорядок на стройках Алмаз Гимадиев отметил особо. В ходе 264 проверок на стройках трех республик Ростехнадзор выявил 4 634 нарушения требований технических регламентов и нормативно-правовых актов. Кроме того, было проведено 89 проверок по извещениям об окончании строительства и выдано 49 заключений о соответствии объекта капитального строительства и реконструкции установленным требованиям.

— Мы сталкиваемся с тем, что предприятия высылают нам извещения о начале строительства со всеми соответствующими документами. Мы выходим на проверку и выявляем, что объект, оказывается, уже построен, осталось ввести в эксплуатацию… Вот здесь мы хотим сказать, что в этом плане мы как вели жесткую политику, так и будем ее продолжать, — пригрозил и. о. замруководителя ведомства Гимадиев, — если вы скрываете, то, соответственно, не рассчитывайте на снисходительность с нашей стороны.

Снести нельзя помиловать

О болезненной проблеме охранных зон магистральных трубопроводов доложил на совещании заместитель главного инженера-начальник управления безопасности труда и производственного контроля АО «Транснефть-Прикамье» Эдуард Ишалин. Указав, что организация обслуживает 6 923 км трубопроводов и 91 опасный объект, он напомнил об ограничениях, которые действуют согласно закону, в зонах, где опасные объекты располагаются:

— Требования являются обязательными не только для предприятий трубопроводного транспорта, но и для органов власти, юридических лиц и граждан.…

Ишалин напомнил о необходимости соблюдать установленные для трубопроводов зоны минимальных расстояний до других объектов. Фото Инны Серовой

Ишалин напомнил о необходимости соблюдать установленные для трубопроводов зоны минимальных расстояний до других объектов (от 30 до 200 метров) и охранные зоны (от 25 до 100 метров):

— Обществом проводятся работы по инвентаризации нарушений охранных зон и зон минимальных расстояний. С целью решения вопроса, связанного с обеспечением устранения нарушений и профилактики их возникновения в обществе действует рабочая группа, — несколько витиевато дал Ишалин понять, что проблема, которая 2 года назад вызвала бурные протесты жителей Салмачей, не «закрыта». — На 1 декабря 2018 года выявлено 902 нарушения минимальных расстояний и 171 нарушение охранных зон. АО «Транснефть-Прикамье» предъявлен 81 судебный иск, в том числе 26 исков по нарушению охранных зон и 55 — по нарушению зон минимальных расстояний. Удовлетворено 77 исков, по 3 искам производство прекращено, в удовлетворении одного иска получен отказ. Причинами возникновения нарушений, на наш взгляд, являются возведение объектов в нарушение строительных правил и правил охраны магистральных трубопроводов, возведение объектов на основании незаконно выданных органами местного самоуправления разрешений на строительство и расширение границ населенных пунктов без согласования с эксплуатирующей магистральные трубопроводы организацией.

Ишалин сообщил, что сейчас ведется работа по внесению в ЕГРН ранее не внесенных туда сведений об охранных зонах (в результате отсутствия которых в опасных для жизни зонах и появились новые жилые дома, собственников которых никто не уведомил о недопустимости там строительства). Он напомнил, что снос домов, построенных в охранных и защитных зонах в нарушение правил, «приостановлен по поручению президента России Владимира Путина», но дал понять, что сама проблема остается нерешенной.

Тонкости толкования норм: лифт не сдан, но принят

В рамках сегодняшнего совещания Ростехнадзора корреспонденту «Реального времени» удалось выяснить детали «лифтового скандала» разгорающегося в Татарстане под конец года. На сайте Росаккредитации в конце ноября были в зарегистрированы декларации соответствия новых лифтов, которые в Татарстане должны были поставить взамен состарившихся и исчерпавших сроки эксплуатации, при том, что работы по установке этих лифтов, как утверждают неофициальные источники, до сих пор не завершены.

— Сейчас идет замена лифтов, мы ведем их приемку, — сообщил корреспонденту «Реального времени» помощник руководителя и. о. начальника Казанского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора Николай Григорьев. — Мы читали об этом, но на место с проверкой инспекторы пока не выезжали. В любом случае мы должны видеть документы, когда и что было сделано. Только после этого будет принято решение.

«Сейчас идет замена лифтов, мы ведем их приемку», — сообщил Николай Григорьев. Фото Инны Серовой

— Декларация соответствия говорит о том, что лифт установлен и может эксплуатироваться? — уточнила корреспондент.

— Декларация выдается только когда лифт полностью смонтирован и может безопасно эксплуатироваться — на основании документов, представленных монтажной организацией и результатов проверки лабораторией.

— А много лифтов уже сдано?

— Пока лишь единицы. А только по Казани должно быть сдано больше ста. По республике гораздо больше… Сейчас начнут сдавать — к концу года.

— Имея декларацию соответствия, владелец лифта подает уведомление, и мы входим с контрольной проверкой, смотрим, чтобы он отвечал всем требованиям норм безопасности, — пояснил «Реальному времени» госинспектор Ростехнадзора Дмитрий Пивин, которого Николай Григорьев уполномочил более детально ответить на вопросы журналиста. — Декларация может быть оформлена только после того, как лифт полностью готов к пуску.

— То есть вы сейчас будете разбираться — как получилось, что монтаж лифтов в реальности еще не закончен, а на бумаге полностью завершен?

— Дело в том, что многие процессы в части оформления ведутся еще во время монтажа, и мы это не уполномочены контролировать.…