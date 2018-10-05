В Казани ущерб от падения крана на новостройку составил 23 млн рублей

Сумма ущерба, причиненного в результате падения башенного крана на жилой дом в Казани, составила 23 млн рублей.



26 июня на проспекте Альберта Камалеева кран упал на многоэтажный дом. В результате частично пострадали верхние этажи здания.

Причиной падения башенного крана стали несколько факторов: изменение погодных условий; не отрегулированные тормоза механизмов передвижения крана; способ крепления безударных тупиковых упоров на головках рельс кранового пути не обеспечил удержание крана с большой скоростью перемещения.

Кроме того, не был организован и не осуществлялся производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, а также не был установлен порядок организации технического надзора, сообщили в пресс-службе риволжского управления Ростехнадзора.

ООО «Волдай», у которого башенный кран находился в аренде, оштрафовали на 500 тыс. рублей. Ростехнадзор направил уведомления на возбуждение дел об административном правонарушении на трех должностных лиц, виновных в аварии.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП никто не пострадал.