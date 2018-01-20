«Если жилье хорошее, мы должны переселить вас из охранных зон в равноценное»
Коллегия Минстроя Татарстана: проваленная программа по сетям, отселение жильцов в зоне газопроводов по схеме реновации и фонд дольщиков
У дольщиков появится отдельный фонд, ЕРЦ будет сам доводить платежи населения до поставщиков, а ипотека станет еще доступнее. Об этих и других новшествах рассказали сегодня на коллегии Минстроя РТ. Федеральные гости: глава Фонда ЖКХ Константин Цицин впервые приехал в Татарстан «без большой платежки», а замминистра строительства России Хамит Мавлияров рассказал, что изменит для татарстанцев, попавших под снос, законопроект об охранных зонах. Подробнее — в материале «Реального времени».
Ипотечный бум ведет к росту цен
На протяжении 7 лет в Татарстане ежегодно сдают по 2,4 млн квадратных метров жилья. Планку удалось удержать и в прошлом году. Это позволило загрузить работой строителей и практически сохранить цены на жилье, считает глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин. План на этот год — не сдавать позиции.
Главным драйвером рынка в том году была ипотека. Сниженные ставки привели к ипотечному буму: число выданных татарстанцам кредитов выросло на 24%, а в денежном выражении — на треть (31%).
— Но рост спроса ведет к росту цен на рынке. Это тоже стоит учитывать при прогнозе выдаваемых объемов кредитов, требуемом объеме инвестиций в строительство, выделении земельных участков под него, — предупредил Ирек Файзуллин.
Дольщикам — отдельный фонд
Министр напомнил поручение Владимира Путина перейти от долевого строительства к проектному финансированию. На федеральном уроне, по его словам, механизмы практически отработали. Создается специализированный ипотечный банк. Предполагается обязательное участие ипотечного агентства и его региональных операторов.
За 10 лет в Татарстане сдали 111 проблемных домов. В прошлом году — еще шесть для 1004 дольщиков. Сейчас на контроле 33 долгостроя, где ждут жилья 4211 дольщиков.
— Работа в этом направлении продолжается. В ближайшие дни правительством будет создан фонд, который будет координировать всю работу по этим объектам, — заявил глава Минстроя.
За последние 5 лет в республике удалось сократить число несчастных случаев на стройке в 2,5 раза (с 75 до 29, в том числе со смертельным исходом с 33 до 7).
Проблемы ЖКХ
В республике 17,5 тысячи многоквартирных домов. Они на обслуживании у 308 управляющих компаний, 866 ТСЖ и 262 ЖСК. Если УК работают по лицензии, то ТСЖ и ЖСК «пока находятся в зоне риска недобросовестной работы. Именно по ним нам приходится принимать наибольший объем жалоб и критики», посетовал министр.
В том году платежи населения за ЖКУ начали расщеплять в рамках единого расчетного центра на базе АО «Татэнергосбыт». Задачи на это год — сформировать единые стандарты платежей и единую счет-фактуру.
— В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в этом году выходим на завершение полной реализации требований федерального закона. У нас сформирована нормативная правовая база регионального уровня. В феврале будет утверждена с учетом параметров электронной модели новая редакция территориальной схемы, — сообщил Ирек Файзуллин.
До середины года выберут региональных операторов, а до конца года региональные операторы должны заключить договоры с местными операторами и с отходообразователями, пояснил министр. Кроме того, доложил о готовности к строительству мусороперерабатывающего завода.
ЕРЦ сами доведут деньги поставщикам услуг
Следом глава «Татэнергосбыта» рассказал о принципах работы создаваемого по поручению президента республиканского ЕРЦ. Структура объединяет 47 ранее существовавших расчетных центров, которые обслуживали более 1,277 миллиона лицевых счетов.
Пилотный проект запустили в октябре прошлого года в Зеленодольском районе. На сегодня офисы «ЕРЦ — «Татэнергосбыт» работают в 36 муниципалитетах. А с 1 февраля этого года откроются еще семь офисов в Заинске, Елабуге, Лениногорске, в Азнакаевском, Лаишевском, Тукаевском и Нурлатском районах. Казань и Набережные Челны в единую систему биллинга переведут в l квартале 2018-го.
Раньше в обязанность расчетных центров не входило доведение платежей до поставщиков коммунальных услуг. Деньги населения оседали на счетах управляющих компаний, и те сами перечисляли их ресурсоснабжающим организациям. Теперь же ЕРЦ несет ответственность за своевременное и полное доведение средств населения до каждого поставщика услуг.
Еще одно отличие. В договорах расчетных центров с поставщиками услуг существовало более 20 вариантов расчета агентского вознаграждения.
— Предлагаем до 1 июля 2018 года совместно с Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ республики разработать единую методику расчета вознаграждений ЕРЦ, которая позволит исполнительным комитетам муниципальных образований обоснованно включить эти расходы в тариф по управлению жилым фондом. Размер агентского вознаграждения должен зависеть от набора оказываемых услуг. Одной из востребованных услуг является взыскание долгов за ЖКУ, — заявил директор АО «Татэнергосбыт» Рифнур Сулейманов.
Кроме того, речь зашла об оплате ЖКУ без комиссии. Чтобы татарстанцы были в равных условиях независимо от места проживания, «Татэнергосбыт» предложил совместно с Минстроем, Минсвязи и банками выбрать единый подход.
«Обычно в это время Цицин доставал большую платежку»
Среди федеральных чиновников в этот раз на коллегии Минстроя были замглавы Минстроя РФ, выходец из Башкирии Хамит Мавлияров и частый гость в Татарстане глава Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.
— В предыдущие годы обычно в это время Константин Георгиевич Цицин доставал большую платежку: значит один миллиард, два, три, последний раз было – 400 млн. Константин Георгиевич, вам слово, — предоставил гостю трибуну Ирек Файзуллин.
— У меня такое ощущение, что Ирек Энварович прямо мне в голову залез. Действительно, первый раз за 10 лет нет платежки, — улыбнулся Цицин.
Глава фонда отметил Татарстан за работу по программам капремонта и переселения из аварийного жилья. На реализацию первой через фонд Цицина республика получила 16 млрд федеральных рублей, еще 24 млрд вложила собственных средств. Положительным он назвал и опыт с соципотекой, но посетовал, что с другими программами, например, по реконструкции и капремонту сетей, регион не преуспел:
— В этих программах Татарстан как-то четко не сработал. Когда мы начинали с Елабугой говорить, такая программа действительно действовала. И если бы побыстрее отработали, то сегодня на 70% эти проблемы по крайней мере начали бы решать, а в следующем году, может быть, они вообще бы ушли, — считает Цицин.
Жильцов на газопроводе переселят в равноценные дома?
Зам Михаила Меня рассказал о запуске информационной системы ценообразования, и о том, что все регионы к сентябрю должны быть готовы перейти на ресурсную модель формирования стоимости строительства. Часть субъектов уже готова, Татарстану нужно подтянуться. Кроме того, Минстрой работает над реестром недобросовестных поставщиков.
— В этом реестре могут оказаться поставщики, которые поставили на стройку контрафактную продукцию, неправильно предоставили информацию или два и более квартала не предоставляли информацию. Я понимаю, что это жестковато. Что если один раз попадешь в этот реестр, наверное, без банкротства сложно выйти для этого юрлица. Но это такая мера помощи для министров и руководителей регионов, — сообщил Хамит Мавлияров.
Позднее замглавы Минстроя России рассказал о законопроекте по охранным зонам. Напомним, проблема наиболее остро стоит и в Татарстане. Сотни домов оказались в непосредственной близости от магистральных трубопроводов: будь то газ или нефть, и по решению суда должны быть снесены. Вспомнили и недавний пожар на нефтепроводе в Саратове, где пострадали близживущие люди. По словам чиновника, сейчас нормативы расстояний между опасными промобъектами и жилыми зонами пересматриваются. Законопроект в первом чтении приняли. Кроме того, решается вопрос о возможном расселении граждан, чьи дома оказались в охранных зонах.
— Вопрос (со сносом домов) не заморожен, он требует решения. Может получиться так, что у человека это единственное жилье. Все равно придется расселять. Нам нужно за короткое время выработать: будет это равноценное или равнозначное переселение. В Москве при реновации решили равноценное. Думаю, что при переселении этих граждан будет принято такое же решение. Если жилье было хорошим, и вас придется переселять, мы должны переселить в равноценное, — заявил Хамит Мавлияров.
Чиновник полагает, что законопроект будет принят уже в весеннюю сессию. Месяца 3-4 уйдет на разработку подзаконных актов, так что уже осенью по ним можно будет работать.
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