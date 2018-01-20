«Если жилье хорошее, мы должны переселить вас из охранных зон в равноценное»

Коллегия Минстроя Татарстана: проваленная программа по сетям, отселение жильцов в зоне газопроводов по схеме реновации и фонд дольщиков

Фото: Олег Тихонов

У дольщиков появится отдельный фонд, ЕРЦ будет сам доводить платежи населения до поставщиков, а ипотека станет еще доступнее. Об этих и других новшествах рассказали сегодня на коллегии Минстроя РТ. Федеральные гости: глава Фонда ЖКХ Константин Цицин впервые приехал в Татарстан «без большой платежки», а замминистра строительства России Хамит Мавлияров рассказал, что изменит для татарстанцев, попавших под снос, законопроект об охранных зонах. Подробнее — в материале «Реального времени».

Ипотечный бум ведет к росту цен

На протяжении 7 лет в Татарстане ежегодно сдают по 2,4 млн квадратных метров жилья. Планку удалось удержать и в прошлом году. Это позволило загрузить работой строителей и практически сохранить цены на жилье, считает глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин. План на этот год — не сдавать позиции.

Главным драйвером рынка в том году была ипотека. Сниженные ставки привели к ипотечному буму: число выданных татарстанцам кредитов выросло на 24%, а в денежном выражении — на треть (31%).

— Но рост спроса ведет к росту цен на рынке. Это тоже стоит учитывать при прогнозе выдаваемых объемов кредитов, требуемом объеме инвестиций в строительство, выделении земельных участков под него, — предупредил Ирек Файзуллин.

Дольщикам — отдельный фонд

Министр напомнил поручение Владимира Путина перейти от долевого строительства к проектному финансированию. На федеральном уроне, по его словам, механизмы практически отработали. Создается специализированный ипотечный банк. Предполагается обязательное участие ипотечного агентства и его региональных операторов.

За 10 лет в Татарстане сдали 111 проблемных домов. В прошлом году — еще шесть для 1004 дольщиков. Сейчас на контроле 33 долгостроя, где ждут жилья 4211 дольщиков.

— Работа в этом направлении продолжается. В ближайшие дни правительством будет создан фонд, который будет координировать всю работу по этим объектам, — заявил глава Минстроя.

За последние 5 лет в республике удалось сократить число несчастных случаев на стройке в 2,5 раза (с 75 до 29, в том числе со смертельным исходом с 33 до 7).

Министр напомнил поручение Владимира Путина перейти от долевого строительства к проектному финансированию



Проблемы ЖКХ

В республике 17,5 тысячи многоквартирных домов. Они на обслуживании у 308 управляющих компаний, 866 ТСЖ и 262 ЖСК. Если УК работают по лицензии, то ТСЖ и ЖСК «пока находятся в зоне риска недобросовестной работы. Именно по ним нам приходится принимать наибольший объем жалоб и критики», посетовал министр.

В том году платежи населения за ЖКУ начали расщеплять в рамках единого расчетного центра на базе АО «Татэнергосбыт». Задачи на это год — сформировать единые стандарты платежей и единую счет-фактуру.

— В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в этом году выходим на завершение полной реализации требований федерального закона. У нас сформирована нормативная правовая база регионального уровня. В феврале будет утверждена с учетом параметров электронной модели новая редакция территориальной схемы, — сообщил Ирек Файзуллин.

До середины года выберут региональных операторов, а до конца года региональные операторы должны заключить договоры с местными операторами и с отходообразователями, пояснил министр. Кроме того, доложил о готовности к строительству мусороперерабатывающего завода.

ЕРЦ сами доведут деньги поставщикам услуг

Следом глава «Татэнергосбыта» рассказал о принципах работы создаваемого по поручению президента республиканского ЕРЦ. Структура объединяет 47 ранее существовавших расчетных центров, которые обслуживали более 1,277 миллиона лицевых счетов.

Пилотный проект запустили в октябре прошлого года в Зеленодольском районе. На сегодня офисы «ЕРЦ — «Татэнергосбыт» работают в 36 муниципалитетах. А с 1 февраля этого года откроются еще семь офисов в Заинске, Елабуге, Лениногорске, в Азнакаевском, Лаишевском, Тукаевском и Нурлатском районах. Казань и Набережные Челны в единую систему биллинга переведут в l квартале 2018-го.

Глава «Татэнергосбыта» рассказал о принципах работы создаваемого по поручению президента республиканского ЕРЦ



Раньше в обязанность расчетных центров не входило доведение платежей до поставщиков коммунальных услуг. Деньги населения оседали на счетах управляющих компаний, и те сами перечисляли их ресурсоснабжающим организациям. Теперь же ЕРЦ несет ответственность за своевременное и полное доведение средств населения до каждого поставщика услуг.

Еще одно отличие. В договорах расчетных центров с поставщиками услуг существовало более 20 вариантов расчета агентского вознаграждения.

— Предлагаем до 1 июля 2018 года совместно с Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ республики разработать единую методику расчета вознаграждений ЕРЦ, которая позволит исполнительным комитетам муниципальных образований обоснованно включить эти расходы в тариф по управлению жилым фондом. Размер агентского вознаграждения должен зависеть от набора оказываемых услуг. Одной из востребованных услуг является взыскание долгов за ЖКУ, — заявил директор АО «Татэнергосбыт» Рифнур Сулейманов.

Кроме того, речь зашла об оплате ЖКУ без комиссии. Чтобы татарстанцы были в равных условиях независимо от места проживания, «Татэнергосбыт» предложил совместно с Минстроем, Минсвязи и банками выбрать единый подход.

«Обычно в это время Цицин доставал большую платежку»

Среди федеральных чиновников в этот раз на коллегии Минстроя были замглавы Минстроя РФ, выходец из Башкирии Хамит Мавлияров и частый гость в Татарстане глава Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

— В предыдущие годы обычно в это время Константин Георгиевич Цицин доставал большую платежку: значит один миллиард, два, три, последний раз было – 400 млн. Константин Георгиевич, вам слово, — предоставил гостю трибуну Ирек Файзуллин.

Константин Цицин посетовал, что по реконструкции и капремонту сетейТатарстан не преуспел



— У меня такое ощущение, что Ирек Энварович прямо мне в голову залез. Действительно, первый раз за 10 лет нет платежки, — улыбнулся Цицин.

Глава фонда отметил Татарстан за работу по программам капремонта и переселения из аварийного жилья. На реализацию первой через фонд Цицина республика получила 16 млрд федеральных рублей, еще 24 млрд вложила собственных средств. Положительным он назвал и опыт с соципотекой, но посетовал, что с другими программами, например, по реконструкции и капремонту сетей, регион не преуспел:

— В этих программах Татарстан как-то четко не сработал. Когда мы начинали с Елабугой говорить, такая программа действительно действовала. И если бы побыстрее отработали, то сегодня на 70% эти проблемы по крайней мере начали бы решать, а в следующем году, может быть, они вообще бы ушли, — считает Цицин.

Жильцов на газопроводе переселят в равноценные дома?

Зам Михаила Меня рассказал о запуске информационной системы ценообразования, и о том, что все регионы к сентябрю должны быть готовы перейти на ресурсную модель формирования стоимости строительства. Часть субъектов уже готова, Татарстану нужно подтянуться. Кроме того, Минстрой работает над реестром недобросовестных поставщиков.

— В этом реестре могут оказаться поставщики, которые поставили на стройку контрафактную продукцию, неправильно предоставили информацию или два и более квартала не предоставляли информацию. Я понимаю, что это жестковато. Что если один раз попадешь в этот реестр, наверное, без банкротства сложно выйти для этого юрлица. Но это такая мера помощи для министров и руководителей регионов, — сообщил Хамит Мавлияров.

В Татарстане сотни домов оказались в непосредственной близости от магистральных трубопроводов



Позднее замглавы Минстроя России рассказал о законопроекте по охранным зонам. Напомним, проблема наиболее остро стоит и в Татарстане. Сотни домов оказались в непосредственной близости от магистральных трубопроводов: будь то газ или нефть, и по решению суда должны быть снесены. Вспомнили и недавний пожар на нефтепроводе в Саратове, где пострадали близживущие люди. По словам чиновника, сейчас нормативы расстояний между опасными промобъектами и жилыми зонами пересматриваются. Законопроект в первом чтении приняли. Кроме того, решается вопрос о возможном расселении граждан, чьи дома оказались в охранных зонах.

— Вопрос (со сносом домов) не заморожен, он требует решения. Может получиться так, что у человека это единственное жилье. Все равно придется расселять. Нам нужно за короткое время выработать: будет это равноценное или равнозначное переселение. В Москве при реновации решили равноценное. Думаю, что при переселении этих граждан будет принято такое же решение. Если жилье было хорошим, и вас придется переселять, мы должны переселить в равноценное, — заявил Хамит Мавлияров.

Чиновник полагает, что законопроект будет принят уже в весеннюю сессию. Месяца 3-4 уйдет на разработку подзаконных актов, так что уже осенью по ним можно будет работать.

1 / 26 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов