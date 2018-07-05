«Казанькомпрессормаш» поставит Новатэку турбину для линии СПГ технологии «Арктический каскад»

ОАО «Казанькомпрессормаш» подписало контракт с «Новатэком» на проектирование, изготовление и поставку главного газоперекачивающего агрегата мощностью 25 МВт.

Отмечается, что это комплекс по добыче, подготовке, сжижению и отгрузке сжиженного природного газа с Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения в Сабетте (ЯНАО), где будет применяться новая технология сжижения СПГ — «Арктический каскад». Однако пока неизвестно, для какого конкретно проекта «Новатэка» поставляется оборудование, передает «Интерфакс».

Напомним, выручка «Казанькомпрессормаша» по итогам I квартала 2018 года сократилась до 1,046 млрд рублей, годом ранее она составляла 2,9 млрд рублей.