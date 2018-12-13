«Почему на день выдаются только 20 талонов?!» Кому выгодны «миграционные» очереди на улице Миля?

В Управлении по вопросам миграции считают, что жалобы и ажиотаж провоцируют посредники, оказывающие мигрантам платные услуги

Вокруг Управления по вопросам миграции МВД по Татарстану сгущаются… очереди. Желающие получить гражданство или вид на жительство приезжают на улицу Миля за заветным талончиком задолго до открытия офиса и чаще всего уезжают разочарованными, поскольку терминал на входе выдает всего два десятка талонов в день, и расхватывают их 3—4 человека, стоящие в очереди первыми. «Реальное время» выяснило, откуда берутся очереди, как с ними борется ведомство и по каким причинам миссия по их ликвидации может оказаться невыполнимой.

Ночной «ларек»



Чтобы получить талончик с номером своей очереди на подачу документов, посетители Управления по вопросам миграции МВД по Татарстану записываются в очередь. Запись ведется по старинке — на бумажном листочке, в стеклянном «ларьке» рядом со зданием управления. Днем этот «ларек» используется по прямому назначению — это место для курения. А с раннего утра до 9.00, когда открывается офис, «курилка» служит кабинетом для серьезных мужчин, которые ведут реестр очередников.

— Мы обо всем этом не знали и, когда впервые приехали на улицу Миля, просто растерялись. Приехали всего за час до открытия, спросили, кто последний в очереди, про запись на листочке нам никто не сказал, так что мы заняли место в конце и стали ждать. А когда двери открылись, набежала толпа трудовых мигрантов с юга, оттеснила нас, окружила терминал с талонами, и вскоре кто-то крикнул, что талонов больше нет, — рассказала корреспонденту «Реального времени» жительница Казани Елена Иващенко, сестра которой решила вернуться на родину с Украины, где в последние годы существования Советского Союза завершил военную карьеру ее супруг. По словам женщины, попасть на прием ее сестре удалось только с третьего раза — упорные женщины приехали на улицу Миля в компании с крепким родственником чуть ли не с вечера, прочно заняли позицию перед дверью и опередили-таки «Равшанов» и «Джамшутов»…

Не попал на прием в УВМ по РТ с первого захода и Шамиль Багаутдинов, подававший вместе со своей семьей документы на получение российского гражданства в рамках Госпрограммы по содействию переселению в Россию проживающих за рубежом соотечественников.

Малое количество талонов в пресс-службе ведомства объяснили сугубо техническими причинами. Регламент отводит на прием одного заявителя 15 минут. Фото mvd.ru

— Понятно, что очереди будут. Но почему прием документов ведется такими мизерными темпами, почему на восьмичасовой рабочий день выдаются только двадцать талонов и почему, чтобы получить талон, надо ехать на окраину города? — недоумевает он.

То ли случайно так совпало, то ли нет, но в «Реальное время» с жалобами на очереди в Управление по вопросам миграции обратились люди, чужие России и Казани только по паспорту — у них здесь родственники, друзья, здесь их родина. И поэтому они чувствуют себя вдвойне обиженными. И высказывают подозрения в том, что дефицитными талончиками, дающими право входа в УВМ, попросту спекулируют ловкие посредники, «специализирующиеся» на услугах трудовым мигрантам.

Строго по регламенту

«С начала этого года подразделениями по вопросам миграции республики оформлено более 140 тысяч паспортов гражданина РФ, принято свыше 180 тысяч заявлений на оформление заграничных паспортов, однако только вопрос об оформлении разрешений на временное проживание иностранцам, квота на которые в 2018 году составила всего 1500 штук, вызывает бурные обсуждения, — сообщили корреспонденту «Реального времени» в пресс-службе МВД по РТ. — Руководством МВД принимаются все посильные меры по повышению доступности предоставляемых госуслуг. При этом в текущем году прослеживается значительный рост объема услуг в сфере миграции. На миграционный учет с начала года было поставлено более 322 тысяч иностранных граждан (в 2017 году — 257 тысяч), оформлено более 12 тысяч виз (в 2017 году — 11 тысяч), 25690 патентов (в 2017 году — 25424), 1996 человек получили гражданство (в 2017 году — 1720), а по госпрограмме по содействию переселению в Россию проживающих за рубежом соотечественников принято 633 заявления от иностранных граждан и 980 заявлений от членов их семей (признано участниками программы 378 человек и 669 членов семей, остальные заявления находятся в работе)».

Малое количество талонов в пресс-службе ведомства объяснили сугубо техническими причинами. Регламент отводит на прием одного заявителя 15 минут. Поделив суммарное рабочее время определенного штатным расписанием количества сотрудников на два (первые полдня миграционная служба принимает документы, а вторые полдня — их обрабатывает), а затем на установленную регламентом продолжительность приема, получаем те самые 20 талонов.

В МВД также дали понять, что создавать ажиотаж и очереди невыгодно в первую очередь самим сотрудникам службы — кому же захочется портить собственный имидж…

«Взять талон заранее через портал будет возможно в будущем году, мы над этим работаем, — обнадежил Аманов и тут же выразил опасение: — А выдача одного талона в одни руки, например, по принципу «одна фамилия — один талон», может привести к ограничению прав иностранных граждан». Фото Владимира Васильева / kazan.mk.ru

Интернет придет на помощь

— А почему не ввести запись на прием по интернету — через портал «Госуслуги», как это уже делается во многих ведомствах? — поинтересовалась корреспондент «Реального времени» у замначальника УВМ МВД по РТ Рустема Аманова. — И почему нельзя ограничить количество талонов, выдаваемых на одного человека, чтобы исключить участие в цепочке потенциальных корыстных посредников?

— Взять талон заранее через портал будет возможно в будущем году, мы над этим работаем, — обнадежил он и тут же выразил опасение: — А выдача одного талона в одни руки, например, по принципу «одна фамилия — один талон», может привести к ограничению прав иностранных граждан. Они же имеют право обратиться не за одной услугой, а за несколькими — подать заявление на временное проживание, оформить трудовой патент, получить консультацию по госуслугам, и если ввести ограничения, не продумав все последствия, то как бы не получилось, что после выдачи человеку талона на одну услугу остальные ему станут на какое-то время недоступны…

В пресс-службе МВД по РТ сообщили, что «технические ограничения по количеству талонов, выдаваемых в одни руки, в настоящее время вводятся, подобная система была успешно апробирована при предоставлении госуслуги по осуществлению миграционного учета иностранных граждан». Там также подтвердили, что запись на прием в УВМ через портал госуслуг вот-вот заработает в полном объеме, но выразили опасение, что в нынешних обстоятельствах это запросто может привести к обратному эффекту — для рядовых посетителей талоны станут еще менее доступными:

«Сейчас в целях упорядочивания процесса в момент выдачи талонов сотрудники УВМ осуществляют личный контроль (то есть смотрят, кто сколько талонов берет, и за «жадность» могут одернуть, — прим. ред.). При дистанционной записи через портал госуслуг есть вероятность, что талоны будут брать в первую очередь посредники, которые оказывают услуги мигрантам за плату, и ограничения по фамилии или паспорту они легко обойдут, ведь у них есть все данные клиентов».

В Вахитовском суде рассматривается уголовное дело об организации конвейера по легализации трудовых мигрантов. Фото Ирины Плотниковой



«Больше всех обижены не клиенты, а посредники»

В пресс-службе МВД по РТ также отметили, что вал жалоб на очереди в УВМ может быть «инициирован рядом лиц, зарабатывающих на подобном ажиотаже, ведь, как показывает практика, «продать» место в очереди намного проще заранее подготовленному и напуганному невозможностью сдать документы человеку». И что сообщения об огромных очередях «стали появляться, когда МВД по РТ начало активно выявлять и привлекать к ответственности лиц, осуществляющих фиктивную постановку иностранцев на миграционный учет».

Действительно, сейчас в Вахитовском суде рассматривается уголовное дело об организации конвейера по легализации трудовых мигрантов. На скамье подсудимых — теперь уже бывшие сотрудники УФМС. Однако в пресс-службе МВД имели в виду других бизнесменов, получающих серьезные доходы от услуг, которые мигранты могут получить бесплатно или в рамках стоимости госпошлины, но не знают об этом.

К примеру, на сайте некоего «юридического бюро» рекламируется «помощь в иммиграции в Россию»: «Мы готовы предоставить услуги миграционного адвоката в Казани, который поможет вам легализоваться на территории России и получить вид на жительство (в том числе РВП, убежище), а также гражданство Российской Федерации. Мы готовы под ключ оформить любой документ и оформить, и помочь собрать необходимые для этого справки…» На этом же сайте размещены расценки на услуги этих адвокатов: «Стоимость оформления вида на жительство для иностранцев… на основании нетрудоспособного (пенсионера) родителя — от 100 000 руб., через получение статуса носителя русского языка — от 150 000 руб., через проживание на территории России при наличии РВП — от 40 000 руб., после отказа от гражданства России — от 30 000 рублей». «Юридическое сопровождение» в оформлении РВП (разрешения на временное проживание) эта компания оценивает так: «за юридическое сопровождение оформления без квоты РВП в Казани — от 150 000 руб., за юридическое сопровождение оформления по квоте РВП в Казани — от 50 000 рублей».

Тут стоит пояснить, что квота на РВП в Татарстане на 2018 год составляет 1500 человек, однако немалое количество иностранцев получает РВП в обход квоты (что вполне законно) — это те, кто состоит в браке с гражданином или гражданкой России, имеет здесь родственников и т. п. И что в очередь за РВП нередко встают иностранные граждане, которым это разрешение, по сути, и не нужно — они не собираются потом получать вид на жительство, а впоследствии российское гражданство, а просто хотят иметь возможность здесь работать и при этом сэкономить на покупке патента. Таких, говорят в УВМ, наметанный глаз специалиста вычисляет легко — эти граждане не отказываются от иностранного гражданства, прописки на родине и так далее…





Но сэкономить иностранцы могут иначе, и, судя по вышеприведенным расценкам, существеннее. Как сообщили «Реальному времени» в УВМ, «в шаговой доступности от главного здания УВМ МВД по РТ, тоже на улице Миля, открылся новый многофункциональный миграционный центр, в котором иностранные граждане в режиме «одного окна» могут подготовить все необходимые документы для получения государственных услуг, пройти необходимый медицинский осмотр, оформить страховые полисы без риска стать жертвой мошенников».