«Автор советует визуализировать лень в образе чудовища — а-ля обезьянки»

«Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Чем хороши джедайские техники при борьбе с ленью, почему близки такие области, как нейробиология и маркетинг, и как открыть успешное питейное заведение — предприниматели рассказали «Реальному времени» о книгах, прочитанных на прошедшей неделе.

Динар Садыков, генеральный директор центра по аудиту и контролю «Халяль»:

— Я читаю книги, которые не представлены на нашем рынке. Одна из них о сертификации халяль была издана в Пакистане. Также сейчас читаю «Почему я до сих пор ношу гитару» Кэта Стивенса. Он известный британский певец, который в 80-е годы принял ислам и взял новое имя Юсуф Ислам. В книге он рассказывает историю жизни, почему стал мусульманином и что увидел в реальности после принятия ислама. Юсуф Ислам пишет о разнице, которая есть между тем, что написано в Коране и тем, что происходит в религии. Книга пока не представлена на нашем рынке, подобную литературу я покупаю у самих авторов. Книгу Юсуфа Ислама купил у него в Стамбуле. Он человек мира, проповедует. Автор рассказывает о том, что иногда посредством гитары и мелодии он может передать то, что у него на душе.

Александр Храмихин, директор компании «Соло»:

— Недавно прочел книгу, которую экранизировали на днях, «Ненастье» Алексея Иванова. «Ненастье» — история человека, воевавшего в Афганистане. Я решил прочесть ее после отзыва Бориса Акунина на «Фейсбуке». Книга меня впечатлила.

Также прочел произведение Михаила Ходорковского и Натальи Геворкян «Тюрьма и воля». Оно было интересно как исторический факт. Мне понятна точка зрения Михаила Ходорковского, все подковерные игры он не раскрыл, но с позиции того времени описывает все логично и понятно. Человек, который столько выдержал, достоен уважения.

Меня интересовало время Российской Империи до революции, поэтому изучил «Империя должна умереть» Михаила Зыгаря. Вижу много параллелей с настоящими событиями. Зыгарь собрал интересную информацию, это не художественная литература. В книге цитаты из дневника царя, письма с фронта. По сути, ты читаешь первоисточник, узнаешь, как люди думали и комментировали события той эпохи.

Азат Кашапов, CЕО компании GlobalVisionKazan:

— Я прочел «Финансиста» Теодора Драйзера. Сейчас читаю Максима Дорофеева «Джедайские техники», он пишет о личной эффективности, как делать не откладывая на потом и успевать больше. Например, автор советует визуализировать лень в образе чудовища а-ля обезьянки. С помощью визуализации подсознанию легче удается понять, как работать с ленью. Когда появляется задача, есть лень неразумная а-ля обезьянка и разумный человек, и между ними кнопка по выполнению задания. Обезьянка успевает нажать быстрее разумного человека. Поэтому мы часто делаем что угодно, только не выполняем главную задачу.

Эмилия Тулисова, директор сети кафе «Кардамон»:

— Последняя прочитанная мною книга — «Взлом маркетинга. Наука о том, почему мы покупаем» Фила Бардена. Предпринимателям и управленцам из любой сферы она будет полезна, т. к. объясняет механизмы восприятия и принятия решений потребителями. Эта книга на стыке психологии, маркетинга и нейробиологии. Для меня она была очень информативной, дала системный взгляд на стратегию продвижения продукта. Важно то, что все выводы и практические советы в ней подтверждены научными фактами и доказательствами. Большое количество примеров из рекламных акций реальных брендов позволяет автору объяснить сложные вещи простым языком.

Иван Квасов, ресторатор и основатель сети кофеен STORIES:

— Конец года — горячее время для рестораторов. Поэтому приходится выкраивать время для чтения. Сейчас в моей библиотеке следующие книги, которые я могу посоветовать каждому, кто не только хочет связать свою жизнь с ресторанным бизнесом, но и зарядиться отличными историями успеха: Дмитрий Левицкий «Мой бар — мои правила». Дмитрий говорит, что попал в ресторанный бизнес случайно. Решил открыть заведение для друзей и стоять за стойкой, разливать коктейли. В итоге сегодня это один из гуру, который пропагандирует качественный подход к открытию питейных заведений. Его проекты: «Дорогая, я перезвоню» и «Куклы-пистолеты», которые стали отправной точкой для целой барной эпохи в Москве.

Также прочел книгу Джейми Оливера «Моя Италия». Если говорить о концепции «с фермы на стол», то он один из первых, кто начал продвигать концепцию здоровой пищи, простых и при этом вкусных блюд, для которых не нужно супероборудование или глобальные знания. Через простоту Джейми завоевал сердца миллионов людей в мире. Я люблю готовить по его рецептам.

ОПРОС