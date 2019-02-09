Случевский сад и Софьина аллея: подарок Уфе от уральских заводчиков и связи с семьей Аксаковых

Уфимский краевед по старым фотографиям разбирается в истории двух достопримечательностей города

Одним из самых любимых мест прогулок уфимцев является Сад Салавата Юлаева, который горожане порой по-прежнему называют Случевским парком. Если двигаться к нему со стороны Белого дома, то непременно придется пройти через Софьюшкину аллею, название которой связывают с Софьей Аксаковой — супругой уфимского губернатора Григория Аксакова. К слову, именно здесь расположено несколько достопримечательностей башкирской столицы: Первая соборная мечеть («Тукаевская»), ЦДУМ России, Дом губернатора (Минздрав) и другие. Уфимский краевед Анатолий Чечуха в колонке, написанной для «Реального времени», рассказывает о Случевском саде. Колумнист пытается разобраться, как аллея связана с Софьей Александровной.

Молчание старых фотографий

Неподписанные старые фотографии навсегда остаются безымянными. И лишь единицы из них могут что-то о себе поведать. Как, например, эта…

29 июня 1900 года в присутствии губернатора и «при огромном стечении народа» состоялось торжественное освящение и открытие народного парка на Случевской горе. Фотография хороша тем, что можно точно расшифровать выражение «огромное стечение народа»: на снимке в качестве действующих лиц выступают человек 170—200. Совсем неплохо для 50-тысячного города.

Жара, солнце печет (11 июля по новому стилю все же!), дамы попрятались под зонтами, священники читают молебен, мальчишки поют «Отче наш», сам губернатор — Николай Модестович Богданович — склонил обнаженную голову. И только некоторые не в меру любопытные гражданки, как низшего, так и высшего сословий, с любопытством уставились в объектив фотографа. Слаб человек, всякому хочется попасть в вечность, хотя бы и на фотографии. Несмотря даже на то, что практически любой желающий уже лет 25—30 мог сняться «на фотографические карточки» (хотя сама фотография появилась еще в 1839-м).

Подходил к концу XIX век. После прокладки через Уфу железной дороги численность населения Уфы стремительно росла и приближалась к ста тысячам. Летом город пыльный, уфимцы стремятся спрятаться в зеленых уголках. В городе таковых было два: Ушаковский и Видинеевский сады (тогда слово «сад» трактовалось чуть шире — посадили люди, например, березы — получился сад). Но почему-то город, омываемый Белой и Уфимкой, не имел ни одного парка у реки. Может, крутые берега были тому причиной?

Вот и здесь, у дома, в котором провел детство Сергей Тимофеевич Аксаков и который он увековечил на страницах своей книги «Детские годы Багрова-внука», «торчали две, три убогие скамейки, сам берег в нескольких местах был изрезан как морщинами, промытыми, вероятно, во время таяния снегов расщелинами, придававшими и без того некрасивой Случевской горе вид совершенно дикого, неуютного места». Сегодня мы с удивлением смотрим на сделанную еще в конце позапрошлого века фотографию «допаркового» периода: нет не то, что знакомых всем ныне беседок, не видно даже дерева или хотя бы кустика. Тем не менее по весне здесь всегда собирались люди, чтобы полюбоваться на ледоход: «И наконец пришел этот желанный день и час! Торопливо заглянул Евсеич в мою детскую и тревожно-радостным голосом сказал: «Белая тронулась!» Мать позволила, и в одну минуту, тепло одетый, я уже стоял на крыльце и жадно следил глазами, как шла между неподвижных берегов огромная полоса синего, темного, а иногда и желтого льда», — картинку из жизни 90-х годов XVIII века оставил нам в «Детских годах Багрова-внука» С.Т. Аксаков.

«Праздник древонасаждения»

Как бы исправляя этот недочет, в сентябре 1899 года на Случевскую гору (в «Детских годах Багрова-внука» она названа «крутым утесом») потянулись подводы с черноземом: Губернский комитет попечительства о народной трезвости решил устроить здесь еще один городской сад. Цитата из майского номера газеты «Уфимские губернские ведомости» 1900 года: «Доселе плешивая и круто спускающаяся до обрыва на р. Белую поверхность приняла другой вид: на плоскости высокого берега разбиты аллеи, усаженные дубами, липами, березами и даже хвойными растениями. Крутой спуск к реке несколько выровнен, и по нему разбиты цветники, в центре которых красуется неотделанный еще окончательно, почти ажурный красивый павильон. Скаты крутого берега посредством плетней, задерживающих искусственную насыпь, представляют ныне весьма пологие дорожки, в разных направлениях спускающиеся к Белой и усаженные по бокам тополями и другими растениями… В двух концах загороженного пространства, на спусках к реке, устроены изящные беседки, около которых будут рассажены вьющиеся растения».

При закладке парка был устроен целый «праздник древонасаждения», на котором под музыку и в присутствии самого губернатора Н.М. Богдановича учащиеся городских училищ посадили по дереву.

Городская дума выделила на благоустройство парка больше тысячи рублей, горный инженер А.И. Умов пожертвовал разного железа на 150 рублей, вложили деньги в благоустройство и состоятельные горожане — Склабинский, Чижов, Логотов, Уткин, Лаптев, Манаев, Стуколкин, Кальсин, Шамов, Ильин, Стобеус, Курковский, Новиков, Бибиков, Султанов, общая сумма пожертвований составила 4178 рублей. И как бы подчеркивая серьезность намерений устроителей, на входе в новый парк были установлены великолепные чугунные ворота, пожертвованные директором Усть-Катавского завода З.Э. Горовским.

При закладке парка был устроен целый «праздник древонасаждения»



Не сразу и поймешь, к чему такая щедрость. Для начала скажу, что это тот самый завод, что уж восемьдесят лет поставляет в наш город трамваи (ныне предприятие находится в г. Усть-Катав Челябинской области, — прим. ред.). Основан он легендарными Яковом Твердышевым и Иваном Мясниковым и до 1922 года находился на территории Уфимской губернии («Усть-Катавский горный завод при р. Юрезани и Катаве»). Но самое главное то, что владельцем его был К.Э. Белосельский-Белозерский. В 1899-м Константин Эсперович свой завод продал Бельгийскому акционерному обществу, которое как раз и перепрофилировало его под выпуск трамваев. Должно быть, ворота, установленные в Случевском парке, были последним подарком Белосельского-Белозерского губернскому центру.

А некие «вольные каменщики», совсем недавно укладывавшие плитку в саду Салавата Юлаева, эти ворота изувечили, вырезав из них автогеном массивные бронзовые детали…

Какое отношение имеет Софья Аксакова к Софьюшкиной аллее?

И вновь цитата из майской газеты 1900-го: «Работы Губернского комитета не ограничиваются только горою Случевскою, — она посредством проложенного посредине улицы бульвара, усаженного по обеим сторонам большими деревьями, соединена со старинным Ушаковским парком. Таким образом, публика, войдя в Ушаковский парк и находясь все время в тени, может пройти на Случевскую гору и оттуда любоваться видом р. Белой».

Поняв, о чем речь, многие удивятся: разве липовая аллея на Воскресенской улице — хорошо ныне всем известная Софьина аллея на Тукаевской — была открыта вместе с парком? Знатоки-краеведы еще и возразят: «Неспроста ж аллея называется Софьюшкиной — она была посажена Софией Александровной Аксаковой, муж который Григорий Сергеевич служил здесь начальником губернии».

В Национальном музее РБ хранится сделанный работником фотоателье О. Паршиной снимок середины 70-х годов позапрошлого века



Убеждать на словах — занятие бесполезное. Поэтому подойдем с другой стороны. В Национальном музее РБ хранится сделанный работником фотоателье О. Паршиной снимок середины 70-х годов позапрошлого века, взглянув на который, каждый интересующийся историей нашего города человек сразу узнает Дом губернатора и Соборную мечеть на улице Воскресенской (Тукаева). Снимок сделан уже после закладки Ушаковского парка — большое количество относительно недавно посаженных берез на площади тому подтверждение. Но первого в городе театрального здания на 400 мест — «с партером, ложами бенуара и бельэтажа, галереей», открытого в 1861 году «стараниями С.А. Аксаковой», на снимке не видно. По инициативе С.А. Аксаковой вокруг театра был разбит сад (или парк), сразу ставший популярным, — мест отдыха в городе было не так много. Благодарные горожане тут же прозвали его Софииным (Софьиным, Софийским, иногда Театральным) садом. Примыкавшую к нему улицу назвали Садовой (ныне А. Матросова). Парк благоразумно был огорожен, а вот на расположенной рядом улице Воскресенской, в то время еще Верхне-Фроловской, если и были высажены деревца, то быстро стали добычей прожорливых коз из Архиерейки.

Во всяком случае, на снимке Олимпиады Паршиной никакой аллеи на Верхне-Фроловской (Воскресенской, Тукаева) не наблюдается. Если быть точным, нет ее там, где мы сейчас гуляем под сенью лип. Зато выше по улице аллея есть. Правда, березовая, как и весь Ушаковский парк.

Осенью 1899-го на Воскресенской снова появились садовники с молоденькими липками: они соединили бульваром березовую аллею Ушаковского парка с новым парком на Случевской горе. И установили вдоль всей аллеи ограду.

Бульвар на Воскресенской улице

В 30-е годы прошлого века последние деревья Софьиного сада были спилены, на их месте появились склады, сегодня здесь банк. Еще через 40 лет при «реконструкции» парка имени Матросова были вырублены остатки примыкавшего к нему «Ушаковского» бульвара 1860-х годов. И как-то незаметно и даже естественно название исчезнувшего сада перешло на аллею, к которой София Александровна фактически не имела отношения. Но о которой, будем надеяться, всегда мечтала.