«Директор школы отвечает за то, что у него систематически кого-то унижают и избивают?!»

Комитет Госсовета РТ по социальной политике обсудил все проблемы молодежи: от ночных преступлений подростков до школьного буллинга

В Татарстане исполнилось 8 лет с момента принятия закона о запрете несовершеннолетним присутствовать поздно вечером и ночью в общественных местах без сопровождения взрослых. Исполнение документа начали обсуждать на заседании комитета Госсовета РТ по госполитике, после чего депутаты перешли к разговору об опасности интернет-пространства для детей и проблемах буллинга — попросту травле подростков своими же сверстниками. Подробности обсуждения — в материале «Реального времени».

Снижение подростковой преступности

По итогам 11 месяцев этого года закон, запрещающий присутствие несовершеннолетних поздно вечером и ночью в общественных местах без взрослых, нарушил 3 481 подросток, подавляющее большинство, 3 309 человек, находились в общественных местах ночью. В то же время в этом году в МВД РТ отмечают снижение подростковой преступности в республике на 10,7% — с 736 случаев до 657. Тенденция на снижение продолжается примерно 10 лет, не последнее место в этом отводят именно закону, принятому 8 лет назад. Стало меньше и преступлений, которые подростки совершают ночью, в этом году их пока «всего» 117 против 133 в прошлом, падение составило 12%.

— Но в Приволжском районе Казани, в некоторых районах Набережных Челнов, Азнакаевском, Высокогорском районах, наоборот, наблюдается рост числа преступлений, совершенных подростками ночью, — привела примеры заместитель начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по РТ Лариса Осипова.

Больше половины подобных преступлений приходится на кражи и грабежи. Есть при этом территории, где становится меньше подростковых преступлений, — Мамадышский, Спасский районы.

«В Приволжском районе Казани, в некоторых районах Набережных Челнов, Азнакаевском, Высокогорском районах, наоборот, наблюдается рост числа преступлений, совершенных подростками ночью», — привела примеры Лариса Осипова. Фото tatar-inform.ru



Самое опасное виртуальное пространство

В перспективе закон, запрещающий находиться подросткам без взрослых в общественных местах в позднее время, могут усилить. Некоторые взрослые поздно вечером берут с собой подростков в места общепита, где курят, пьют. «Разве это допустимо?» — сетовали депутаты. Предложение на запрет находиться подростку, например, в местах, где продают алкоголь, даже со взрослым будут прорабатывать после заседания комитета. Займется он и предложениями запретить нахождение подростков в кальянных. Просто так зайти туда с проверкой у МВД по РТ нет полномочий.

У ректора КГМУ, члена комитета по социальной политике Алексея Созинова возник вопрос, которым он невольно открыл ящик Пандоры:

— Я посчитал, в день по республике где-то десять человек находятся в позднее время. Много или мало — мне кажется, не очень много. Если говорить о преступлениях, то где-то раз в две недели происходят, вроде немного, это результат того, что действует закон или какие-то иные меры? И потом самое опасное место — виртуальное пространство. Какие нормы позволяют регулировать нахождение детей, подростков там? — попросил разъяснить Созинов.

Представитель МВД по РТ начала отвечать, что весь спектр законов, в том числе и ограничивающий нахождение подростков на улице без взрослых, влияет на состояние преступности. «Большинство подвергаются насилию все-таки на улице, а не в виртуальном пространстве», — высказала Осипова.

— Мы просто не знаем об этом, — не согласилась заместитель председателя Госсовета РТ Римма Ратникова.

Тут по поводу опасности отношений подрастающего поколения с интернетом решили выступить все.

— Хочу только высказаться по виртуальному пространству. Изменить ситуацию нельзя, виртуальное пространство будет. Задача педагогики — обучить в этом пространстве отделять хорошее от плохого. Но здесь никто не исключает работы родителей. Кто первый дает планшет, айфон, айпад? В детском доме не дают, в образовательном учреждении не дают. Это не обвинение родителей, это планомерная работа с ними. Тот, кто говорил, что не владеет виртуальным пространством своего ребенка, просто не пробовал туда зайти. Достаточно подписаться на три-четыре сомнительных аккаунта, и вы увидите все виртуальное пространство во всей красе, — высказалась заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Тот, кто говорил, что не владеет виртуальным пространством своего ребенка, просто не пробовал туда зайти», — высказалась Лейла Фазлеева.



Впервые масштабно вопросы по информационной безопасности детей подняли в прошлом году на заседании совета безопасности с участием Рустама Минниханова. После этого, со слов представителя Уполномоченного по правам детей в РТ Эльвиры Сафиной, была разработана дорожная карта, где среди пунктов — повышение грамотности педагогов в этом вопросе, акцент на работе с родителями. «Но и сейчас встречаем образовательные организации, где проблемы с интернетом. Многие родители не знают о функции «Родительский контроль», — перечислила проблемы Сафина.

Персональная ответственность за травлю

— Вот вы говорите о виртуальной реальности, а меня интересует телевидение. Кровь, насилие — кто за это несет ответственность? — решил переключить тему член комитета Рифат Ганибаев.

— А меня даже больше волнуют детские телеканалы — кто их контролирует? Кто занимается созданием мультфильмов, подростковых сериалов? Последние как раз и пропагандируют доступный секс, алкоголь. Мне бы хотелось какой-то помощи со стороны, чтобы этого не было, — включилась представитель МВД по РТ Лариса Осипова.

Депутат Госсовета РТ Артем Прокофьев попросил не сваливать все на телевидение и интернет и привел пример с травлей первокурсника Казанского колледжа строительства, архитектуры и городского хозяйства. Студента избили на дне первокурсника более старшие учащиеся колледжа, травля до сих пор продолжается. «Я разговаривал с директором, он обещал в течение недели разобраться. Преподаватели говорят, что все хорошо. Получается, что стимул — чтобы все было тихо и никуда не вышло. Какой у нас вообще социальный климат в образовательных организациях?» — поинтересовался Прокофьев.

— Травля была и раньше. Но сейчас буллинг принимает изощренные формы. Руководство образовательного учреждения несет ответственность за то, что происходит? Директор школы отвечает за то, что у него систематически кого-то унижают и избивают? — поставил вопрос ребром член комитета Рустем Хасанов.

Артем Прокофьев попросил не сваливать все на телевидение и интернет и привел пример с травлей первокурсника Казанского колледжа строительства, архитектуры и городского хозяйства



Заместитель министра образования и науки РТ Станислав Андреев заметил, что предусмотрена административная ответственность, но каждый случай нужно рассматривать индивидуально. «Опять же, давайте докажем, что такое травля, правильно говорите, что все через это проходили», — высказал Андреев.

Представитель уполномоченного по правам детей в РТ добавила, что из всех обращений этого года 23% приходится на сферу образования, из них две трети — на конфликтные ситуации.

Член комитета по социальной политике Руслан Юсупов, представившийся отцом подростка, сразу предупредил, что результата от предложенных мер, например в виде урока безопасности, в школах не будет.

— Конечно, возможно, надо проводить такие уроки, но того результата, который ожидаем, не будет. Как бы ни сказал «не сиди в интернете», «не гуляй поздно», это работать не будет. У всех молодых ребят сейчас палец искривлен, потому что все время телефон держат. Если занять наших детей, например, спортом, у них и не будет других желаний. Надо развивать бесплатные кружки. У нас все построено, но все платное, а бесплатных один-два. Стоит отсюда начинать, — предложил Юсупов.

По мнению члена Общественной палаты РТ Альфии Валиевой, детям еще может помочь развитие стрессоустойчивости, которым тоже стоит заниматься в школе.