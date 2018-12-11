В Татарстане подростковая преступность в 2018 году снизилась на 11%

По предварительным итогам 2018 года в Татарстане отмечается снижение подростковой преступности на 10,7%. Об этом рассказала заместитель начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Татарстан Лариса Осипова.

По ее словам, тенденция по снижению подростковой преступности в республике наблюдается последние 10 лет, передает корреспондент «Реального времени».

Также Осипова сообщила, что почти на 15% снизилось число преступлений, совершенных подростками ночью. Однако в Приволжском районе Казани, в некоторых районах Челнов, в Альметьевске, а также Азнакаевском и Высокогорском районах наоборот отмечается рост числа таких преступлений.

Ранее сообщалось, что Общественный совет при Минмолодежи РТ предложил наставничество для неблагополучных подростков.

В России за последние 10 лет подростковая преступность снизилась почти в три раза.