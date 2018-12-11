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«Ак Барс» побеждает, а в Казани плетут информационный заговор против Билла

07:00, 11.12.2018 1

Титулованный наставник вынужден сражаться не только на льду

«Ак Барс» побеждает, а в Казани плетут информационный заговор против Билла Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» продолжил свое западное выездное турне, оставив позади тлеющий костер, который разгорелся после очередного разгромного поражения от СКА. В Сети тем временем гуляет «инсайдерская» информация, что уход Билялетдинова и приход Быкова на его место в следующем сезоне — вопрос решенный. Однако эти записи и характер их распространения похожи скорее на спланированную информационную кампанию от недоброжелателей Билла. Между тем команде нужно было закончить победой выезд, дабы подсластить питерскую пилюлю и немного успокоить жаждущих перемен болельщиков. «Реальное время» разбирается с информационными «вбросами» о тренерской рокировке в «Ак Барсе» и рассказывает о победе (3:1) казанцев над рижским «Динамо».

Информационная кампания за спиной у Билла

К экватору сезона «Ак Барс» подходит на выезде, вдали от столицы Татарстана, где тем временем намечается некоторая смута. Дело в том, что в последнее время в социальных сетях, на страницах «гостевых» и татарстанской прессы развернулась кампания по лоббированию прихода Вячеслава Быкова на место Зинэтулы Билялетдинова и его штаба.

Буквально под каждым материалом, относящимся к флагману татарстанского хоккея уже вскоре появляется комментарий, написанный в одной и той же стилистике, предсказывающий наслаждение (или призывающий к этому) «живым советским хоккеем Быкова» вместо «невзрачной игры» Билялетдинова со следующего сезона.


Подобные комментарии можно заметить не только на страницах нашего издания, но и (в буквально скопированном виде) и в других СМИ, татарстанских и федеральных, а также в популярных пабликах в соцсетях.

Учитывая, что казанская команда идет на третьей строчке Востока, приблизившись к лидирующему «Автомобилисту» на расстояние 5 очков, такие разговоры смотрятся, на первый взгляд, несколько неуместно. Билялетдинов уже всем все доказал в прошлом сезоне, когда взял третью «чашку» в карьере, сделав «Ак Барс» самым титулованным клубом лиги. Да и в нынешнем сезоне не сказать что команда оказалась в каком-то кризисе. «Ак Барс» у Билла всегда «раскачивается» в регулярке, чтобы выйти на максимальную мощность в плей-офф.

Но у Билялетдинова по окончании нынешнего сезона завершается двухлетний контракт, и вопрос о целесообразности его продления, скорее всего, вертится в голове не только у руководства клуба, но и у самого тренера.

Тем более что только человек святой простоты и чистейшей наивности может поверить, что клуб, держащий на контрактах в своей системе двух таких именитых специалистов (Быков и Захаркин), не рассматривает возможность их привлечения к управлению главной команды.


Только человек святой простоты и чистейшей наивности может поверить, что клуб, держащий на контрактах в своей системе двух таких именитых специалистов (Быков и Захаркин), не рассматривает возможность их привлечения к управлению главной команды.Фото akbars.academy

Вполне можно допускать, что Зинэтула Билялетдинов уже прекрасно осведомлен о планах клуба и, может быть, даже имеет договоренность о переходе на какую-то должность функционера. Однако в этом случае возникает другой вопрос: а для чего тогда нужна подобная информационная кампания по поддержанию конкретной кандидатуры, если, как утверждают сами авторы этих записей, все уже решено «на высшем уровне»?

Стоит отметить, что в основных фанатских группах большинство болельщиков по-прежнему на стороне нынешнего наставника «барсов». Но все указывает на то, что сегодня Билялетдинову приходится выстраивать свою работу не только на льду, под тяжестью статуса чемпиона и необходимости защитить титул, но и под неким давлением внутриклубных «интриг» и борьбы интересов.

«Динамо» посыпалось после казанского поражения

Так вышло, что прерванная «Ак Барсом» в Казани победная поступь Риги дала старт самому худшему отрезку «Динамо» в сезоне. С момента последнего матча между этими командами (17 ноября) латыши выиграли лишь однажды — у такого же кризисного «Авангарда», который начал падение после хорошего старта сезона. А вот семь поражений с тех пор говорили о настоящем кризисе в стане такого симпатичного еще осенью рижского «Динамо».

Уже не спасает обретший наконец свою команду Тимур Билялов, который, к слову, выдал просто шикарный матч в Казани. Тем не менее Рига по-прежнему борется за место в плей-офф на Западе — до восьмого «Витязя» всего 3 очка. Перед последней игрой с «Салаватом» латышская команда увидела свет в конце тоннеля — она доводила матчи до овертаймов и уступала лишь в серии буллитов, тем самым выцарапывая хоть какие-то очки. Но матч против Уфы показал, что «Динамо» по-прежнему не может найти свою игру и крайне неудачно действует в атаке. Последний раз больше двух шайб рижане забивали в игре как раз с «Авангардом».

Особых изменений в составе после братиславского матча Билялетдинов не сделал

Без Билялова и Подъяпольского

Особых изменений в составе после братиславского матча Билялетдинов не сделал. Сочетание Азеведо и Секача было разбавлено Зариповым, а Галиев вновь был отправлен к Глухову и Попову. Не сказать, что ставка на такое сочетание хорошо сработала в матче со «Слованом», однако Билл решил подержать игроков и посмотреть, что из этого выйдет.

Лукоянов и Потапов получили обратно «центр» в лице Михеева, а Ткачев и Клинкхаммер сыграли в связке с Основиным, причем «центром» вышел не Ткачев, а новичок команды. В воротах остался Эмиль Гарипов. А вот тренерский штаб рижан на этот раз решил выпустить в рамку Гудлевскиса, а не Билялова. Так что оба вратаря ноябрьского матча остались на лавке.

Заряда на конец длинной серии не хватало

Более резво стартовали хозяева льда, то и дело вынуждая отбиваться казанцев в их зоне. Однако счет (не без помощи видеопросмотра) открыли «барсы». Это Владимир Ткачев (да неужели!) получил шайбу в свободной зоне и быстрым движением отправил ее в дальнюю девятку Гудлевскиса. Буквально в следующей же атаке рижане затолкали ответную шайбу в ворота Гарипова, но только таким образом, что можно было сигнализировать арбитру и о пребывании нападающего хозяев во вратарской «Ак Барса», и о движении коньком. Но Билялетдинов взял просмотр именно на предмет помехи вратарю и оказался прав — гол был отменен.

Однако «Динамо» по итогам первого периода «перестреляло» «барсов» в два раза: 20-10 по броскам и 13-6 — в створ. Рига просто сделала ставку на прострелы с быстрыми добиваниями и «копанием» у ворот Гарипова, но большую часть отскоков вратарь казанцев забирал вторым движением.

«Барсы» почему-то слишком быстро стали играть от обороны. За весь первый период казанцы не провели в атаке и двух минут — всего 01:39. В общем, к концу длинного отрезка из матчей через день казанцы явно играли в режиме «энергосбережения». Возможно, «заряда» в батарейках уже оставалось не так много.

Так бы и закончили, если бы не молниеносная контратака, которую начал Педан, продолжил отличной передачей на ход Зарипов, а завершил Секач

Педан — Зарипов — Секач = победа

Более остро выглядели рижане и после перерыва. Они постоянно прорывались к воротам Гарипова на скорости, а защитники особо и не возражали. Самое интересное, что Билялетдинов решил дать поиграть Владиславу Каре в четвертом звене вместо автора гола Ткачева.

Особенно жарко у ворот казанцев стало, когда Основину пришлось фолить на игроке «Динамо» после ошибки Постмы на синей линии. Большинством рижане воспользовались, прошив-таки Гарипова на добивании. Джериньш бросал по центру, а Эмиль решил отбить этот бросок «блином» и прямо на клюшку дежурившего у правого круга Дарзиньша — 1:1. Вратарский гол еще и потому, что латыш пробивал в ближний угол, а Гарипов прикрыть его не сумел.

Так бы и закончили, если бы не молниеносная контратака, которую начал Педан, продолжил отличной передачей на ход Зарипов, а завершил Секач, мастерски разобравшийся с обороной «Динамо»: шикарно убрал на замахе вратаря и положил шайбу уже в пустые ворота — 1:2.

Третий гол, созданный Зариповым, который отборолся за шайбу за чужими воротами и отдал на все того же Секача, по сути, поставил точку в этом матче. Тем более что Андрей Педан буквально убивал все попытки рижан даже просто приблизиться к воротам «Ак Барса». Трудовая победа на классе.

Эрик Добролюбов, фото ak-bars.ru
Справка

«Динамо» Рига — «Ак Барс» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

  • 0:1 — 4 Ткачев (Яруллин)
  • 1:1 — 27 Дарзиньш (Майоне, Джериньш)
  • 1:2 — 38 Секач (Педан, Зарипов)
  • 1:3 — 44 Секач (Зарипов)

СпортХоккей Татарстан
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комментарии

  • Анонимно 08:14
    Оставьте в покое Билла, доброжелатели
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