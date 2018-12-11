«Ак Барс» побеждает, а в Казани плетут информационный заговор против Билла

Титулованный наставник вынужден сражаться не только на льду

Казанский «Ак Барс» продолжил свое западное выездное турне, оставив позади тлеющий костер, который разгорелся после очередного разгромного поражения от СКА. В Сети тем временем гуляет «инсайдерская» информация, что уход Билялетдинова и приход Быкова на его место в следующем сезоне — вопрос решенный. Однако эти записи и характер их распространения похожи скорее на спланированную информационную кампанию от недоброжелателей Билла. Между тем команде нужно было закончить победой выезд, дабы подсластить питерскую пилюлю и немного успокоить жаждущих перемен болельщиков. «Реальное время» разбирается с информационными «вбросами» о тренерской рокировке в «Ак Барсе» и рассказывает о победе (3:1) казанцев над рижским «Динамо».

Информационная кампания за спиной у Билла

К экватору сезона «Ак Барс» подходит на выезде, вдали от столицы Татарстана, где тем временем намечается некоторая смута. Дело в том, что в последнее время в социальных сетях, на страницах «гостевых» и татарстанской прессы развернулась кампания по лоббированию прихода Вячеслава Быкова на место Зинэтулы Билялетдинова и его штаба.

Буквально под каждым материалом, относящимся к флагману татарстанского хоккея уже вскоре появляется комментарий, написанный в одной и той же стилистике, предсказывающий наслаждение (или призывающий к этому) «живым советским хоккеем Быкова» вместо «невзрачной игры» Билялетдинова со следующего сезона.





Подобные комментарии можно заметить не только на страницах нашего издания, но и (в буквально скопированном виде) и в других СМИ, татарстанских и федеральных, а также в популярных пабликах в соцсетях.

Учитывая, что казанская команда идет на третьей строчке Востока, приблизившись к лидирующему «Автомобилисту» на расстояние 5 очков, такие разговоры смотрятся, на первый взгляд, несколько неуместно. Билялетдинов уже всем все доказал в прошлом сезоне, когда взял третью «чашку» в карьере, сделав «Ак Барс» самым титулованным клубом лиги. Да и в нынешнем сезоне не сказать что команда оказалась в каком-то кризисе. «Ак Барс» у Билла всегда «раскачивается» в регулярке, чтобы выйти на максимальную мощность в плей-офф.

Но у Билялетдинова по окончании нынешнего сезона завершается двухлетний контракт, и вопрос о целесообразности его продления, скорее всего, вертится в голове не только у руководства клуба, но и у самого тренера.

Тем более что только человек святой простоты и чистейшей наивности может поверить, что клуб, держащий на контрактах в своей системе двух таких именитых специалистов (Быков и Захаркин), не рассматривает возможность их привлечения к управлению главной команды.





Только человек святой простоты и чистейшей наивности может поверить, что клуб, держащий на контрактах в своей системе двух таких именитых специалистов (Быков и Захаркин), не рассматривает возможность их привлечения к управлению главной команды.Фото akbars.academy



Вполне можно допускать, что Зинэтула Билялетдинов уже прекрасно осведомлен о планах клуба и, может быть, даже имеет договоренность о переходе на какую-то должность функционера. Однако в этом случае возникает другой вопрос: а для чего тогда нужна подобная информационная кампания по поддержанию конкретной кандидатуры, если, как утверждают сами авторы этих записей, все уже решено «на высшем уровне»?

Стоит отметить, что в основных фанатских группах большинство болельщиков по-прежнему на стороне нынешнего наставника «барсов». Но все указывает на то, что сегодня Билялетдинову приходится выстраивать свою работу не только на льду, под тяжестью статуса чемпиона и необходимости защитить титул, но и под неким давлением внутриклубных «интриг» и борьбы интересов.

«Динамо» посыпалось после казанского поражения

Так вышло, что прерванная «Ак Барсом» в Казани победная поступь Риги дала старт самому худшему отрезку «Динамо» в сезоне. С момента последнего матча между этими командами (17 ноября) латыши выиграли лишь однажды — у такого же кризисного «Авангарда», который начал падение после хорошего старта сезона. А вот семь поражений с тех пор говорили о настоящем кризисе в стане такого симпатичного еще осенью рижского «Динамо».

Уже не спасает обретший наконец свою команду Тимур Билялов, который, к слову, выдал просто шикарный матч в Казани. Тем не менее Рига по-прежнему борется за место в плей-офф на Западе — до восьмого «Витязя» всего 3 очка. Перед последней игрой с «Салаватом» латышская команда увидела свет в конце тоннеля — она доводила матчи до овертаймов и уступала лишь в серии буллитов, тем самым выцарапывая хоть какие-то очки. Но матч против Уфы показал, что «Динамо» по-прежнему не может найти свою игру и крайне неудачно действует в атаке. Последний раз больше двух шайб рижане забивали в игре как раз с «Авангардом».

Особых изменений в составе после братиславского матча Билялетдинов не сделал

Без Билялова и Подъяпольского

Особых изменений в составе после братиславского матча Билялетдинов не сделал. Сочетание Азеведо и Секача было разбавлено Зариповым, а Галиев вновь был отправлен к Глухову и Попову. Не сказать, что ставка на такое сочетание хорошо сработала в матче со «Слованом», однако Билл решил подержать игроков и посмотреть, что из этого выйдет.

Лукоянов и Потапов получили обратно «центр» в лице Михеева, а Ткачев и Клинкхаммер сыграли в связке с Основиным, причем «центром» вышел не Ткачев, а новичок команды. В воротах остался Эмиль Гарипов. А вот тренерский штаб рижан на этот раз решил выпустить в рамку Гудлевскиса, а не Билялова. Так что оба вратаря ноябрьского матча остались на лавке.

Заряда на конец длинной серии не хватало

Более резво стартовали хозяева льда, то и дело вынуждая отбиваться казанцев в их зоне. Однако счет (не без помощи видеопросмотра) открыли «барсы». Это Владимир Ткачев (да неужели!) получил шайбу в свободной зоне и быстрым движением отправил ее в дальнюю девятку Гудлевскиса. Буквально в следующей же атаке рижане затолкали ответную шайбу в ворота Гарипова, но только таким образом, что можно было сигнализировать арбитру и о пребывании нападающего хозяев во вратарской «Ак Барса», и о движении коньком. Но Билялетдинов взял просмотр именно на предмет помехи вратарю и оказался прав — гол был отменен.

Однако «Динамо» по итогам первого периода «перестреляло» «барсов» в два раза: 20-10 по броскам и 13-6 — в створ. Рига просто сделала ставку на прострелы с быстрыми добиваниями и «копанием» у ворот Гарипова, но большую часть отскоков вратарь казанцев забирал вторым движением.

«Барсы» почему-то слишком быстро стали играть от обороны. За весь первый период казанцы не провели в атаке и двух минут — всего 01:39. В общем, к концу длинного отрезка из матчей через день казанцы явно играли в режиме «энергосбережения». Возможно, «заряда» в батарейках уже оставалось не так много.

Так бы и закончили, если бы не молниеносная контратака, которую начал Педан, продолжил отличной передачей на ход Зарипов, а завершил Секач

Педан — Зарипов — Секач = победа

Более остро выглядели рижане и после перерыва. Они постоянно прорывались к воротам Гарипова на скорости, а защитники особо и не возражали. Самое интересное, что Билялетдинов решил дать поиграть Владиславу Каре в четвертом звене вместо автора гола Ткачева.

Особенно жарко у ворот казанцев стало, когда Основину пришлось фолить на игроке «Динамо» после ошибки Постмы на синей линии. Большинством рижане воспользовались, прошив-таки Гарипова на добивании. Джериньш бросал по центру, а Эмиль решил отбить этот бросок «блином» и прямо на клюшку дежурившего у правого круга Дарзиньша — 1:1. Вратарский гол еще и потому, что латыш пробивал в ближний угол, а Гарипов прикрыть его не сумел.

Так бы и закончили, если бы не молниеносная контратака, которую начал Педан, продолжил отличной передачей на ход Зарипов, а завершил Секач, мастерски разобравшийся с обороной «Динамо»: шикарно убрал на замахе вратаря и положил шайбу уже в пустые ворота — 1:2.

Третий гол, созданный Зариповым, который отборолся за шайбу за чужими воротами и отдал на все того же Секача, по сути, поставил точку в этом матче. Тем более что Андрей Педан буквально убивал все попытки рижан даже просто приблизиться к воротам «Ак Барса». Трудовая победа на классе.

Эрик Добролюбов, фото ak-bars.ru