Вот и пенсия пришла. Кому достанется прибавка в тысячу рублей?

Около 800 тысяч татарстанских пенсионеров с января получат выплаты по новым правилам

Фото: Олег Тихонов

Около 800 тысяч татарстанских пенсионеров получат в январе пенсию, рассчитанную по-новому — в соответствии с внесенными в октябре этого года изменениями в пенсионное законодательство. В результате, как и обещано, размер пенсий в среднем вырастет на 1000 рублей. Как пенсионеру узнать, сколько он будет получать в будущем году, почему почти 200 тысячам татарстанских пенсионеров придется ждать прибавки до апреля и как изменения в законодательстве скажутся на пенсиях работающих пенсионеров, рассказала сегодня на пресс-конференции заместитель управляющего ПФР по РТ Елена Полякова. Подробности — в материале «Реального времени».

К Новому году — плюс 5,75 балла



Как сообщила замуправляющего ПФР по РТ Елена Полякова, закон о внесении изменений в пенсионное законодательство определил порядок расчета и индексации пенсий на ближайшие 6 лет — с 2019 по 2024 год включительно:

— Законом определены новая стоимость пенсионного коэффициента и новый размер фиксированной выплаты, уточнила Полякова. — С 1 января 2019 года стоимость пенсионного коэффициента повышается с 81,49 до 87,24 рубля, а фиксированная выплата, которая сегодня для большинства пенсионеров составляет 4982 рубля 90 копеек, повышается до 5334 рублей 19 копеек… С 1 января 2015 года у нас действует порядок индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам, который предусматривает, что сумма пенсионных баллов каждого пенсионера умножается на новую их стоимость — таким образом получается страховая пенсия и к этой сумме прибавляется фиксированная выплата в новом, увеличенном размере. Вместе с тем пенсионеры могут применять и упрощенный порядок расчета своей пенсии — для этого неработающим получателям страховой пенсии необходимо сумму, которая у них сложилась на декабрь текущего года, умножить на 1,0705. То есть размер индексации с 1 января определен в размере 7,05 процента.

Законом определены новая стоимость пенсионного коэффициента и новый размер фиксированной выплаты, уточнила Полякова. Фото tatar-inform.ru



Размер имеет значение

Перерасчет коснется примерно 800 тысяч неработающих татарстанских получателей страховых пенсий (всего в республике 1,147 млн пенсионеров). Но на многократно обещанную свыше прибавку к пенсии в тысячу рублей рассчитывать приходится не всем из них. Размер индексации, как и прежде, зависит от размера пенсии. Поэтому «богатые» пенсионеры, получающие более 15 тысяч, разбогатеют больше, чем на тысячу, а бедные получат меньшую прибавку: при пенсии в 10 тысяч рублей она составит около 700.

Минимальный размер пенсии в Татарстане в 2018 году составляет 8232 рубля. точнее, это размер регионального прожиточного минимума пенсионера, и если пенсия ниже, то разницу пенсионеру доплачивают из регионального бюджета. По словам Елены Поляковой, таких пенсионеров в республике очень немного, а после индексации в новом году станет еще меньше, поскольку у многих из них она перекроет разницу между размером пенсии и размером прожиточного минимума. Тот факт, что реально доходы этой, самой нуждающейся части получателей пенсий не вырастут, остался за скобками пресс-конференции. По этому поводу замуправляющего ПФР по РТ философски заметила, что Пенсионный фонд не принимает самостоятельно решений о размере пенсии, а лишь исполняет закон.

Прибавка нескорая и небольшая

Елена Полякова напомнила, что перерасчет пенсий не грозит работающим пенсионерам, однако после ухода на заслуженный отдых «им будут возвращены все пропущенные за период после увольнения коэффициенты и индексации».

Отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», Полякова уточнила, что более чем 200 тысячам работающих татарстанских пенсионеров 1 августа будет проведена корректировка пенсии с учетом сумм страховых взносов, перечисленных в Пенсионный фонд работодателем за предыдущий год работы. Она отметила, что «это очень индивидуальная прибавка», но сумма, на которую вырастут пенсии работающих пенсионеров, будет незначительной:

Полякова уточнила, что более чем 200 тысячам работающих татарстанских пенсионеров 1 августа будет проведена корректировка пенсии с учетом сумм страховых взносов, перечисленных в Пенсионный фонд работодателем за предыдущий год работы. Фото mendeleevskyi.ru



— Поскольку законом о страховых пенсиях предусмотрено ограничение во всех случаях. Даже если пенсионер получал большую зарплату и работодатель, соответственно, перечислил за него большую сумму страховых взносов, сумма увеличения ограничивается тремя пенсионными баллами. Умножьте 81,49 рубля на 3 – это максимальный размер прибавки. Но если у пенсионера маленькая зарплата, то прибавка будет значительно меньше.…

В соответствии с прежними сроками, с 1 апреля, а не с января нового года, будет осуществлена и индексация примерно 80 тысячам татарстанских получателей социальных пенсий — по инвалидности, потере кормильца и т. п. А вот страховые пенсии по инвалидности и пенсии по потере кормильца проиндексируют по новым правилам и с 1 января.

В «обиженных» — матери и предприниматели

Не так уж выгодно на деле, как выяснилось, использовать и «детские баллы», о которых ранее многократно говорилось. Шансов на значительное увеличение пенсии нет, как нет и шансов получить даже мизерную прибавку за детей, не лишившись стажа — просто за то, что женщина рожала детей. Рожавшим до 2002 года и сидевшим в отпуске по уходу за ребенком женщинам предлагается выбор — зачесть время декрета в трудовой стаж или вычеркнуть этот период из стажа (и соответственно, потерять в пенсии), «взяв доплату» баллами. Баллов за детей дают немного, так что практически единственный случай, когда имеет смысл идти за ними в ПФР — это если в период ухода за ребенком женщина официально нигде не работала.

Ничего утешительного не ждет и индивидуальных предпринимателей. Отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени» о том, почему многие ИП жалуются на то, что ПФР отказывает им в назначении пенсии, Елена Полякова подчеркнула, что такое нередко происходит потому, что ипэшники предусмотренные законом взносы вносили не в полном объеме или в качестве ИП функционировали (а соответственно и платили взносы) не в течение всего срока, в течение которого реально занимались предпринимательской деятельностью. Поэтому, дескать общая сумма поступивших в ПФР взносов нередко оказывается настолько незначительной, что законных оснований начислять пенсию просто не возникает.

Рожавшим до 2002 года и сидевшим в отпуске по уходу за ребенком женщинам предлагается выбор — зачесть время декрета в трудовой стаж или вычеркнуть этот период из стажа (и соответственно, потерять в пенсии), «взяв доплату» баллами. Фото Олега Тихонова

И за справкой не ходите!

На «сладкое» — о реализации налоговых льгот пенсионерам, а также лицам, достигшим возраста, когда эти льготы полагаются. Поскольку это в своем роде — тоже своего рода прибавка к пенсии, только в форме экономии на налоге.

Сегодня, обращаясь в налоговую, к примеру, с заявлением об освобождении от налога на единственное жилье, пенсионер нередко слышит в ответ предложение принести (в подлиннике, с соответствующей печатью) документ, подтверждающий это право. И человек вынужден записываться на прием в ПФР, идти туда за справкой… На вопрос корреспондента «Реального времени», почему это происходит в Татарстане, который одним из первых в России начал вводить электронный документооборот между ведомствами, заместитель управляющего ПФР по РТ ответила однозначно:

— Никуда ходить не надо, а надо требовать от сотрудников УФНС, чтобы они сами запрашивали в ПФР необходимые справки — они обязаны это делать. Отказ является основанием для жалобы.…

Жалобу, как выяснила корреспондент «Реального времени», можно подать в два ведомства — вышестоящий налоговый орган и прокуратуру.