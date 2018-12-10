В Татарстане неработающие пенсионеры в 2019 году получат прибавку к пенсиям в тысячу рублей

В Татарстане свыше 800 тысяч неработающих пенсионеров с января 2019 года получат прибавку к страховым пенсиям в среднем на тысячу рублей. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель управляющего отделением Пенсионного Фонда России по РТ Елена Полякова.

Она объяснила, что для вычисления размера личной прибавки нужно умножить сумму своей декабрьской пенсии на 1,0705.

По словам Поляковой, увеличение пенсии произойдет в среднем на 1 тыс. рублей. Однако получатель пенсии в 10 000 рублей может рассчитывать на прибавку в 700 рублей, а получатель 15 000 — около тысячи, передает корреспондент «Реального времени».

Аналогичное повышение будет происходить ежегодно в течение ближайших шести лет. Новый порядок расчета при индексации пенсии будет действовать до 2024 года.

Ранее глава Минтруда РФ Максим Топилин сообщил, что после повышения пенсионного возраста средняя пенсия в 2019 году может вырасти до 15,4 тыс. рублей.