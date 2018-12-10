«На самом деле дорогостоящая история»: в Казани осветили лыжные трассы и ищут деньги на видеокамеры

После убийства лыжницы в Нижнекамске местные власти задумались о дополнительных мерах безопасности и зовут людей не в лес, а в парки и скверы

Фото: Олег Тихонов

В Казани открыли сезон зимних видов спорта. Всего в городе будут работать 18 крупных катков, в том числе в центре города — в парке «Черное озеро», где специально закупили 250 пар новых коньков. Подробнее об этом сегодня рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии. Вместе с этим в Казани активно занимаются организацией лыжных трасс. Семь из них будут освещены, а одна из них и вовсе появится с видом на Казанский кремль. Между тем местные власти констатируют, что попытки обезопасить пространство для лыжников сталкиваются с действиями вандалов, поэтому в ход идет антивандальное оборудование. Серьезно обсуждается и вопрос с установкой камер видеонаблюдения после трагедии в Нижнекамске. Подробности — в материале «Реального времени».

В Казани открыли сезон катков

В Казани практически закончили обустройство инфраструктуры для зимних видов спорта. Встать на лед можно будет на 18 крупных катках с пунктами проката более 3 500 пар коньков. Сейчас принять горожан готовы 14 катков, еще четыре планируют открыть в ближайшее время: на территории Казанского ипподрома, на стадионе «Тасма», на базе отдыха «Солнечный» в Залесном и в парке «Черное озеро».

— 14 декабря приглашаем всех в парк «Черное озеро», где пройдет официальное открытие катка площадью 6,5 тысячи квадратных метров. В техническом режиме ледовая арена работает уже с 8 декабря. Специально к открытию сезона закуплено 250 пар коньков. Со своими коньками, как и в прошлом году, вход на каток бесплатный, — рассказала председатель комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Светлана Вострикова.

Всего в городе будут работать восемь крытых ледовых арен. Искусственный лед залит только на двух из них — «Ракете» и «Трудовых резервах». Не секрет, что в теплую погоду выживают только эти покрытия. Открытые катки уже залили на территории СК «Мотор», в Центре хоккея на траве, на улице Дубравной и на Кремлевской набережной.

Всего в городе будут работать восемь крытых ледовых арен, рассказала Светлана Вострикова. Фото kzn.ru

Лед залили в 64 хоккейных коробках, еще в 13 планируют завершить работы на этой неделе. В этом году количество площадок стало на две больше. Благодаря республиканской программе, на которую было выделено 20,6 млн, хоккейные коробки появились при гимназии №5 и школе №35. Сейчас формируются команды для участия в турнире «Золотая шайба», районный этап которого стартует 25 декабря.

Безопасность столкнулась с вандализмом

Арендовать и покататься на лыжах можно будет на 12 лыжных базах в Казани. Они предоставляют на прокат 1 743 пары лыж. Кроме того, в городе осветили семь лыжных трасс, что, несомненно, позволит горожанам кататься в более комфортных и безопасных условиях. Вместе с тем камеры видеонаблюдения на объектах не размещены, хотя после прошлогоднего убийства лыжницы в Нижнекамске об этом местные власти задумывались.

— Просчитывали этот вопрос. На самом деле дорогостоящая история. Кроме того, в том году, например, пытались сделать освещенную трассу на Лебяжьем. Несколько раз вывешивали очередное освещение, но вандалы постоянно… И встал вопрос с видеокамерами. Поэтому этот вопрос мы сейчас обсчитываем, — ответила Светлана Вострикова на вопрос «Реального времени».

По ее словам, лыжные трассы они стараются организовывать в парках и скверах, поэтому председатель комитета советует жителям кататься по вечерам именно там, а не в лесах. Спикер рассчитывает, что благодаря предпринятым дирекцией парков и скверов мерам там все будет под контролем, а значит, и безопасно. Ну а пока не удалось «окультурить» все население города, спасают только антивандальные меры. На семи открытых лыжных трассах фонари защитили от вандалов. Напомним, что антивандальное освещение стали устанавливать и в открытых в этом году парках.

Новая лыжная трасса 16 декабря также откроется на Центральном стадионе. Пока она работает в тестовом режиме, вход на нее бесплатный.

— Классное место — 400 метров, абсолютная равнина, после чемпионата мира нам осталось большое количество техники, которая ежедневно укатывает снег, собирают его со всего стадиона, укладывают и утрамбовывают, — рассказала Вострикова.

Купить в Казани натуральный новогодний символ можно будет на 15 площадках. Фото Романа Хасаева

За елкой — на елочный базар!

Об убранстве города на Новый год и программе в праздничные дни сегодня на «деловом понедельнике» не говорили — мэр города дал поручение подготовить доклад по мероприятиям в следующий раз. Зато немного рассказали о елочных базарах. Купить в Казани натуральный новогодний символ можно будет на 15 площадках. На шести из них предприниматели будут работать в рамках заключенных контрактов по результатам открытых аукционов, девять елочных рынков организуют на ярмарках. Продажа елок уже начинается.

— Цены на елки будут варьироваться от 300 до тысяч рублей. К продаже на елочных базарах допускаются только елки, выращенные в специализированных питомниках и имеющие соответствующие документы, — рассказал председатель комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов.

Контролировать законность торговли будут отделы общественного правопорядка администрации районов. Где можно будет легально купить елку, можно посмотреть на сайте мэрии Казани. Комментируя доклад коллеги, глава мэрии признался, что у него есть мечта — чтобы ради Нового года не срубили ни одного дерева.

Казань готова выбрать своего Деда Мороза

30 ноября в Казань приехал из Великого Устюга Дед Мороз. Тогда он поздравил участников Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля «Добрая волна», а 1 декабря устроил праздник в парке Урицкого, открыл сезон скандинавской ходьбы с пенсионерами и раздал подарки. В этот же день всероссийский Дед Мороз со сказочными героями побывал в новом парке «Комсомолец» и заглянул в гости к нескольким казанским семьям, чьи просьбы и истории ему показались особенными. Например, он стал гостем в семье, где воспитываются 13 детей, и познакомился с матерью-одиночкой и двумя ее сыновьями. Успел Дедушка пообщаться и с ребятами из детских домов и реабилитационного центра.

30 ноября в Казань приехал из Великого Устюга Дед Мороз. Фото Дмитрия Резнова

Казань в этом году снова выберет своего народного Деда Мороза. Прием заявок на участие в конкурсе стартует сегодня, 10 декабря. Среди обязательных условий — минимум два человека в команде, которая должна будет в новогодних костюмах представить свою программу. 15 декабря прошедшие отбор народные Деды Морозы выступят в одном из ТЦ города, где их оценит жюри. С 20 по 23 декабря эти же программы с розыгрышем сувениров участники конкурса покажут на улицах Казани, остановках и в жилмассивах. Победителя выберут и наградят на открытии главной городской елки у Центра семьи «Казан» в канун нового года.